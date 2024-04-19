https://ukraina.ru/20240419/1054597240.html
Атака на Белгород, отрезать голову уклонисту. Главное на Украине на утро 19 апреля
Атака на Белгород, отрезать голову уклонисту. Главное на Украине на утро 19 апреля - 19.04.2024 Украина.ру
Атака на Белгород, отрезать голову уклонисту. Главное на Украине на утро 19 апреля
Над Белгородской областью и над Чёрным морем сбили выпущенные Украиной ракеты и снаряды РСЗО. Сержант ССО ВСУ призвал отрезать головы и перерезать горло тем, кто пропагандирует уклонение от мобилизации
2024-04-19T09:51
2024-04-19T09:51
2024-04-19T09:51
эксклюзив
хроники
денис малюська
анатолий шарий
вооруженные силы украины
белгород
украина
белгородская область
силы специальных операций
сбу
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Утром 19 апреля Минобороны России сообщило об отражении украинских атак минувшей ночью."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) "Атакмс". Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР "Атакмс" над акваторией Чёрного моря", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Работающие на белгородском направлении военкоры рассказали о том, как украинские военные обстреливали регион, и показали, как российские военные защищали Белгородскую область."Мощные кадры работы ПВО в Белгороде. "Железная" дивизия минувшей ночью отбила очередную атаку реактивных систем залпового огня на город. Сбиты 25 реактивных снарядов РСЗО "Вампир", - выложил у себя в телеграм-канале видео Александр Коц.Его коллега — автор телеграм-канала "Старше Эдды" - отметил, что об украинских ударах можно узнать и благодаря погоде."Украинские военные вновь бьют по жилым кварталам Белгорода. Четвёртый месяц, иногда с перерывами в несколько дней, иногда 2-3 раза в день. "Железная" дивизия ПВО, вновь и вновь поражает ракеты врага в небе. В принципе по прогнозу погоды понятно, когда украинские военные будут стрелять. Сейчас, после уничтожения нескольких установок РСЗО, противник старается работать если погода совсем нелётная. Тогда противник вытаскивает свой "Вампир" и бьёт либо из леса, либо прямо из населённого пункта. Бесцельно, бессмысленно, бездумно", - отметил он.По его словам, лучшим ответом на обстрелы Белгорода будет даже не уничтожение чешских РСЗО."Жалости к врагу нет и не будет, мы его убьём. Кстати, самым лучшим ответом на обстрелы Белгорода, будет даже не уничтожение самих установок, их и так периодически поражают, а расчеты утилизируют. Самый лучший ответ, это хороший такой взрыв в Праге, то есть в столице страны-поставщика этих самых Вампиров и боеприпасов к ним. Господь милостив, глядишь, может и правда рванет что-нибудь у богомерзких чехов", - указал автор телеграм-канала.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 25 воздушных целей на подлете к городу. По предварительный информации, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в 3 частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Различные повреждения выявлены на территории 4 складских помещений: выбиты окна, повреждены кровли и фасады. В одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно потушено пожарными расчетами. Также повреждён забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. На данный момент зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража", - отметил Гладков.Кроме того, в Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль.На местах работают оперативные службы.Отрезать голову уклонистуСержант Сил специальных операций Вооружённых сил Украины, пресс-секретарь сообщества InformNapalm Михаил Макарук призвал к расправе над теми, кто пропагандирует уклонение от мобилизации."Знаешь, какой действенный метод? Вот этого чувака, которого уже установили, который там песенки поёт "Я — уклонист" в турецких отелях там, в Испании, нашли с перерезанным горлом где-то или с отрубленной головой, и показали на весь мир. Чтобы спецслужбы наши яйца показали", - заявил он в интервью журналисту телеканала "Киев 24" Богдану Буткевич в ночь на 19 апреля.По его словам, молодой человек "совершает преступление против государства"."Он создаёт информационную кампанию, которая имеет целью подрыв обороноспособности страны в военное время. И тогда (когда ему отрежут голову) всё будет прекрасно: все остальные позакрывают поддувала так, что мало не покажется. Или СБУ всех пропагандистов, которые бегают и рассказывают "Я — уклонист" возьмут за сраки, посадят в ТЦК (аналог военкоматов — Ред.) и отправят: не воевать, под Часовом Яром, где мы были, окопы копать. Покопают под обстрелами — я посмотрю, у них тоже всё перевернётся", - отметил Макарук.Он подчеркнул, что украинское государство и силовые ведомства "должны показывать зубы, реагировать оперативно, очень жёстко и мощно"."К сожалению, у нас этого нет", - заявил Макарук.Он пожаловался на мирных жителей Часова Яра, которые, по его словам, ждут прихода российских военных, а также заявил, что сдавал некоторых из них в СБУ, после чего их выпускали."Там сидят до сей поры ждуны", - отметил сержант ССО.Кроме того, он вспомнил об украинском медиаэксперте Анатолии Шарие."У меня очень большие вопросы к нашей юстиции и правоохранительным органам: что там с Шариём? Как он там поживает? Он живой? Мы за него переживаем. То, что он русня и предатель — это полбеды. Тот пилот, который подарил нам вертолёт (речь о предателе Максиме Кузьминове — Ред.), его же русские завалили и что, кто-то хайп поднял, кто-то что-то сказал? Сказали: "Ты сам дурак, сам виноват". Думаешь, кто-то об этом уклонисте что-то такое скажет?" - заявил Макарук.Тем самым он по сути призвал убивать находящихся в Европе людей, которых украинское руководство считает своими врагами.Примечательно, что ранее Шарий сообщил о покушении. Позже источник РИА Новости рассказал, как украинские спецслужбы вербовали людей для покушения на медиаэксперта.В этом интервью Макарук также похвастался тем, что его организация — InformNapalm –добыло личные данные инженеров, работающих на производстве БпЛА "Герань" в Татарстане.Ранее, 18 апреля, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о росте количества заключённых в стране."У нас количество тех, кто попадает в наши учреждения, существенно растет, мы на каком-то этапе можем лопнуть. Поэтому нам нужно думать о том, как уменьшить количество тех, о ком мы заботимся в наших учреждениях", - заявил он.Глава Минюста призвал отправить осуждённых на боевые действия."Возможно, те, кто умеет убивать, были бы более эффективными даже военными, нежели те, кто не убивал ещё, и более безопасными, нежели те, кто грабил десятками лет, а потом им дали автомат", - отметил Малюська.При этом он уточнил, что всех осуждённых, призванных в результате мобилизации, будут сразу отправлять в прифронтовую зону."Заключённые будут служить в отдельных подразделениях, то есть по крайней мере существующие схемы, когда кто-то мобилизованный каким-то образом умудряется служить на территории западных областей Украины, - это будет невозможно. Это будут точно подразделения, которые будут находиться на линии фронта или недалеко от неё", - указал Малюська.При этом украинские и западные СМИ уже писали, что на Украине развернулась шпиономания и охота на ведьм. И часто в тюрьмы люди попадают за свои политические симпатии.
https://ukraina.ru/20240418/1054592199.html
https://ukraina.ru/20240418/1054581563.html
https://ukraina.ru/20240418/1054575509.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, денис малюська, анатолий шарий, вооруженные силы украины, белгород, украина, белгородская область, силы специальных операций, сбу
Утром 19 апреля Минобороны России сообщило
об отражении украинских атак минувшей ночью.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) "Атакмс". Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР "Атакмс" над акваторией Чёрного моря", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Работающие на белгородском направлении военкоры рассказали о том, как украинские военные обстреливали регион, и показали, как российские военные защищали Белгородскую область.
"Мощные кадры работы ПВО в Белгороде. "Железная" дивизия минувшей ночью отбила очередную атаку реактивных систем залпового огня на город. Сбиты 25 реактивных снарядов РСЗО "Вампир
", - выложил
у себя в телеграм-канале видео Александр Коц
.
Его коллега — автор телеграм-канала "Старше Эдды" - отметил
, что об украинских ударах можно узнать и благодаря погоде.
"Украинские военные вновь бьют по жилым кварталам Белгорода. Четвёртый месяц, иногда с перерывами в несколько дней, иногда 2-3 раза в день. "Железная" дивизия ПВО, вновь и вновь поражает ракеты врага в небе. В принципе по прогнозу погоды понятно, когда украинские военные будут стрелять. Сейчас, после уничтожения нескольких установок РСЗО, противник старается работать если погода совсем нелётная. Тогда противник вытаскивает свой "Вампир" и бьёт либо из леса, либо прямо из населённого пункта. Бесцельно, бессмысленно, бездумно", - отметил он.
По его словам, лучшим ответом на обстрелы Белгорода будет даже не уничтожение чешских РСЗО.
"Жалости к врагу нет и не будет, мы его убьём. Кстати, самым лучшим ответом на обстрелы Белгорода, будет даже не уничтожение самих установок, их и так периодически поражают, а расчеты утилизируют. Самый лучший ответ, это хороший такой взрыв в Праге, то есть в столице страны-поставщика этих самых Вампиров и боеприпасов к ним. Господь милостив, глядишь, может и правда рванет что-нибудь у богомерзких чехов", - указал автор телеграм-канала.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал
о последствиях атаки.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 25 воздушных целей на подлете к городу. По предварительный информации, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в 3 частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Различные повреждения выявлены на территории 4 складских помещений: выбиты окна, повреждены кровли и фасады. В одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно потушено пожарными расчетами. Также повреждён забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. На данный момент зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража", - отметил Гладков.
Кроме того, в Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль.
На местах работают оперативные службы.
Отрезать голову уклонисту
Сержант Сил специальных операций Вооружённых сил Украины, пресс-секретарь сообщества InformNapalm Михаил Макарук призвал к расправе над теми, кто пропагандирует уклонение от мобилизации.
"Знаешь, какой действенный метод? Вот этого чувака, которого уже установили, который там песенки поёт "Я — уклонист" в турецких отелях там, в Испании, нашли с перерезанным горлом где-то или с отрубленной головой, и показали на весь мир. Чтобы спецслужбы наши яйца показали
", - заявил
он в интервью журналисту телеканала "Киев 24" Богдану Буткевич
в ночь на 19 апреля.
По его словам, молодой человек "совершает преступление против государства".
"Он создаёт информационную кампанию, которая имеет целью подрыв обороноспособности страны в военное время. И тогда (когда ему отрежут голову) всё будет прекрасно: все остальные позакрывают поддувала так, что мало не покажется. Или СБУ всех пропагандистов, которые бегают и рассказывают "Я — уклонист" возьмут за сраки, посадят в ТЦК (аналог военкоматов — Ред.) и отправят: не воевать, под Часовом Яром, где мы были, окопы копать. Покопают под обстрелами — я посмотрю, у них тоже всё перевернётся", - отметил Макарук.
Он подчеркнул, что украинское государство и силовые ведомства "должны показывать зубы, реагировать оперативно, очень жёстко и мощно".
"К сожалению, у нас этого нет", - заявил Макарук.
Он пожаловался на мирных жителей Часова Яра, которые, по его словам, ждут прихода российских военных, а также заявил, что сдавал некоторых из них в СБУ, после чего их выпускали.
"Там сидят до сей поры ждуны", - отметил сержант ССО.
Кроме того, он вспомнил об украинском медиаэксперте Анатолии Шарие.
"У меня очень большие вопросы к нашей юстиции и правоохранительным органам: что там с Шариём? Как он там поживает? Он живой? Мы за него переживаем. То, что он русня и предатель — это полбеды. Тот пилот, который подарил нам вертолёт (речь о предателе Максиме Кузьминове — Ред.), его же русские завалили и что, кто-то хайп поднял, кто-то что-то сказал? Сказали: "Ты сам дурак, сам виноват". Думаешь, кто-то об этом уклонисте что-то такое скажет?" - заявил Макарук.
Тем самым он по сути призвал убивать находящихся в Европе людей, которых украинское руководство считает своими врагами.
Примечательно, что ранее Шарий сообщил о покушении. Позже источник РИА Новости
рассказал, как украинские спецслужбы вербовали людей для покушения на медиаэксперта.
В этом интервью Макарук также похвастался тем, что его организация — InformNapalm –добыло личные данные инженеров, работающих на производстве БпЛА "Герань" в Татарстане.
Ранее, 18 апреля, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о росте количества заключённых в стране.
"У нас количество тех, кто попадает в наши учреждения, существенно растет, мы на каком-то этапе можем лопнуть. Поэтому нам нужно думать о том, как уменьшить количество тех, о ком мы заботимся в наших учреждениях", - заявил он.
Глава Минюста призвал отправить осуждённых на боевые действия.
"Возможно, те, кто умеет убивать, были бы более эффективными даже военными, нежели те, кто не убивал ещё, и более безопасными, нежели те, кто грабил десятками лет, а потом им дали автомат", - отметил Малюська.
При этом он уточнил, что всех осуждённых, призванных в результате мобилизации, будут сразу отправлять в прифронтовую зону.
"Заключённые будут служить в отдельных подразделениях, то есть по крайней мере существующие схемы, когда кто-то мобилизованный каким-то образом умудряется служить на территории западных областей Украины, - это будет невозможно. Это будут точно подразделения, которые будут находиться на линии фронта или недалеко от неё", - указал Малюська.
При этом украинские и западные СМИ уже писали, что на Украине развернулась шпиономания и охота на ведьм. И часто в тюрьмы люди попадают за свои политические симпатии.