https://ukraina.ru/20240419/1054597240.html

Атака на Белгород, отрезать голову уклонисту. Главное на Украине на утро 19 апреля

Атака на Белгород, отрезать голову уклонисту. Главное на Украине на утро 19 апреля - 19.04.2024 Украина.ру

Атака на Белгород, отрезать голову уклонисту. Главное на Украине на утро 19 апреля

Над Белгородской областью и над Чёрным морем сбили выпущенные Украиной ракеты и снаряды РСЗО. Сержант ССО ВСУ призвал отрезать головы и перерезать горло тем, кто пропагандирует уклонение от мобилизации

2024-04-19T09:51

2024-04-19T09:51

2024-04-19T09:51

эксклюзив

хроники

денис малюська

анатолий шарий

вооруженные силы украины

белгород

украина

белгородская область

силы специальных операций

сбу

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Утром 19 апреля Минобороны России сообщило об отражении украинских атак минувшей ночью."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) "Атакмс". Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР "Атакмс" над акваторией Чёрного моря", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Работающие на белгородском направлении военкоры рассказали о том, как украинские военные обстреливали регион, и показали, как российские военные защищали Белгородскую область."Мощные кадры работы ПВО в Белгороде. "Железная" дивизия минувшей ночью отбила очередную атаку реактивных систем залпового огня на город. Сбиты 25 реактивных снарядов РСЗО "Вампир", - выложил у себя в телеграм-канале видео Александр Коц.Его коллега — автор телеграм-канала "Старше Эдды" - отметил, что об украинских ударах можно узнать и благодаря погоде."Украинские военные вновь бьют по жилым кварталам Белгорода. Четвёртый месяц, иногда с перерывами в несколько дней, иногда 2-3 раза в день. "Железная" дивизия ПВО, вновь и вновь поражает ракеты врага в небе. В принципе по прогнозу погоды понятно, когда украинские военные будут стрелять. Сейчас, после уничтожения нескольких установок РСЗО, противник старается работать если погода совсем нелётная. Тогда противник вытаскивает свой "Вампир" и бьёт либо из леса, либо прямо из населённого пункта. Бесцельно, бессмысленно, бездумно", - отметил он.По его словам, лучшим ответом на обстрелы Белгорода будет даже не уничтожение чешских РСЗО."Жалости к врагу нет и не будет, мы его убьём. Кстати, самым лучшим ответом на обстрелы Белгорода, будет даже не уничтожение самих установок, их и так периодически поражают, а расчеты утилизируют. Самый лучший ответ, это хороший такой взрыв в Праге, то есть в столице страны-поставщика этих самых Вампиров и боеприпасов к ним. Господь милостив, глядишь, может и правда рванет что-нибудь у богомерзких чехов", - указал автор телеграм-канала.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 25 воздушных целей на подлете к городу. По предварительный информации, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в 3 частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Различные повреждения выявлены на территории 4 складских помещений: выбиты окна, повреждены кровли и фасады. В одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно потушено пожарными расчетами. Также повреждён забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. На данный момент зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража", - отметил Гладков.Кроме того, в Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль.На местах работают оперативные службы.Отрезать голову уклонистуСержант Сил специальных операций Вооружённых сил Украины, пресс-секретарь сообщества InformNapalm Михаил Макарук призвал к расправе над теми, кто пропагандирует уклонение от мобилизации."Знаешь, какой действенный метод? Вот этого чувака, которого уже установили, который там песенки поёт "Я — уклонист" в турецких отелях там, в Испании, нашли с перерезанным горлом где-то или с отрубленной головой, и показали на весь мир. Чтобы спецслужбы наши яйца показали", - заявил он в интервью журналисту телеканала "Киев 24" Богдану Буткевич в ночь на 19 апреля.По его словам, молодой человек "совершает преступление против государства"."Он создаёт информационную кампанию, которая имеет целью подрыв обороноспособности страны в военное время. И тогда (когда ему отрежут голову) всё будет прекрасно: все остальные позакрывают поддувала так, что мало не покажется. Или СБУ всех пропагандистов, которые бегают и рассказывают "Я — уклонист" возьмут за сраки, посадят в ТЦК (аналог военкоматов — Ред.) и отправят: не воевать, под Часовом Яром, где мы были, окопы копать. Покопают под обстрелами — я посмотрю, у них тоже всё перевернётся", - отметил Макарук.Он подчеркнул, что украинское государство и силовые ведомства "должны показывать зубы, реагировать оперативно, очень жёстко и мощно"."К сожалению, у нас этого нет", - заявил Макарук.Он пожаловался на мирных жителей Часова Яра, которые, по его словам, ждут прихода российских военных, а также заявил, что сдавал некоторых из них в СБУ, после чего их выпускали."Там сидят до сей поры ждуны", - отметил сержант ССО.Кроме того, он вспомнил об украинском медиаэксперте Анатолии Шарие."У меня очень большие вопросы к нашей юстиции и правоохранительным органам: что там с Шариём? Как он там поживает? Он живой? Мы за него переживаем. То, что он русня и предатель — это полбеды. Тот пилот, который подарил нам вертолёт (речь о предателе Максиме Кузьминове — Ред.), его же русские завалили и что, кто-то хайп поднял, кто-то что-то сказал? Сказали: "Ты сам дурак, сам виноват". Думаешь, кто-то об этом уклонисте что-то такое скажет?" - заявил Макарук.Тем самым он по сути призвал убивать находящихся в Европе людей, которых украинское руководство считает своими врагами.Примечательно, что ранее Шарий сообщил о покушении. Позже источник РИА Новости рассказал, как украинские спецслужбы вербовали людей для покушения на медиаэксперта.В этом интервью Макарук также похвастался тем, что его организация — InformNapalm –добыло личные данные инженеров, работающих на производстве БпЛА "Герань" в Татарстане.Ранее, 18 апреля, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о росте количества заключённых в стране."У нас количество тех, кто попадает в наши учреждения, существенно растет, мы на каком-то этапе можем лопнуть. Поэтому нам нужно думать о том, как уменьшить количество тех, о ком мы заботимся в наших учреждениях", - заявил он.Глава Минюста призвал отправить осуждённых на боевые действия."Возможно, те, кто умеет убивать, были бы более эффективными даже военными, нежели те, кто не убивал ещё, и более безопасными, нежели те, кто грабил десятками лет, а потом им дали автомат", - отметил Малюська.При этом он уточнил, что всех осуждённых, призванных в результате мобилизации, будут сразу отправлять в прифронтовую зону."Заключённые будут служить в отдельных подразделениях, то есть по крайней мере существующие схемы, когда кто-то мобилизованный каким-то образом умудряется служить на территории западных областей Украины, - это будет невозможно. Это будут точно подразделения, которые будут находиться на линии фронта или недалеко от неё", - указал Малюська.При этом украинские и западные СМИ уже писали, что на Украине развернулась шпиономания и охота на ведьм. И часто в тюрьмы люди попадают за свои политические симпатии.

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https://ukraina.ru/20240418/1054581563.html

https://ukraina.ru/20240418/1054575509.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, денис малюська, анатолий шарий, вооруженные силы украины, белгород, украина, белгородская область, силы специальных операций, сбу