Украина "отменяет" российских артистов и обвиняет тех, кто давно о ней забыл. События культуры за неделю - 19.04.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20240419/1054584565.html
Украина "отменяет" российских артистов и обвиняет тех, кто давно о ней забыл. События культуры за неделю
Украина "отменяет" российских артистов и обвиняет тех, кто давно о ней забыл. События культуры за неделю - 19.04.2024 Украина.ру
Украина "отменяет" российских артистов и обвиняет тех, кто давно о ней забыл. События культуры за неделю
В Южной Корее украинские дипломаты добились отмены российского балета; российские музыканты написали новую песню о фронте и для фронта; художественная галерея в Шотландии проводит народную выставку
2024-04-19T04:52
2024-04-19T04:52
культура
эксклюзив
культура
украина
россия
южная корея
захар прилепин
большой театр
балет
опера
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"Главный мой противник - это равнодушие!"Российская рок-группа "Зверобой" 17 апреля выпустила клип на новую песню "Волонтёрская". Музыку и текст написал Александр Иовчев."Моё личное счастье в том, что "главные роли" в клипе "исполняют" (на самом деле просто делают свою обычную с 2014 года работу) - золотые мои товарищи: гуманитарный фонд Захара Прилепина – "генерал гуманитарных войск" Юра Мезинов, его золотая помощница Ульяна Стриж, и многие иные прочие, неутомимые и бесстрашные."Зверобой" на самом деле почти в одиночку создает объемный песенный "донбасский текст" - когда, как и в Отечественную даётся не просто героический военный контент, но и рассматриваются конкретные люди, конкретные герои всех направлений, конкретные ситуации. В Отечественную, напомню, сочиняли и пели не только про летчиков, танкистов, пехотинцев - но и про фронтовых шоферов, и про фронтовых сапожников, и про военкоров, и так далее, и тому подобное: ибо война - это огромный и общий труд", – написал в своем телеграм-канале писатель и участник боевых действий Захар Прилепин."Главный мой противник - это равнодушие.Вся моя надежда: Боже, сохрани!Посреди войны - я воин без оружия.Вот, моё оружие - сердце, что горит!"Песня легкая, оптимистичная, клип динамичный и живой, действительно создается впечатление, что снимали свои обычные, хотя и опасные будни.Припев:"Снова и снова тянет сюда,Где всё вопреки, а не благодаря!Снова встречает степная заря:Здесь моя жизнь пригодилась не зря."Отмена балетаОчередное посольство Украины похвасталось своей победой над деятелями российской культуры. На этот раз – в Южной Корее.Балетная программа Modanse артистов Большого театра в Сеуле была отменена в последние минуты, сообщило агентство Reuters в понедельник. Речь идет о прима-балерине Светлане Захаровой, уроженке Луцка Волынской области."Балетное шоу в Южной Корее с участием солистов российского Большого театра было отменено за день до вечера открытия. По словам организатора, причина в разногласиях между Сеулом и Москвой в вопросах, связанных с Украиной и Северной Кореей", – пишет Reuters.Захарова, которая с 2008 по 2013 годы была балериной миланского La Scala, мало того, что является членом партии "Единая Россия", она публично поддерживала воссоединение Крыма с Россией и была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах в марте 2024 года.В связи с "отменной" Захаровой, программу шоу экстренно изменили, но уже на утро корейский организатор мероприятия написал в соцсетях, что "изменения в программе и составе исполнителей не приняты, так как концертная площадка отказалась от сотрудничества с российским шоу"."Информацией о причинах такого решения, кроме указанной организаторами, Посольство России не располагает.При этом не может не обратить на себя внимание развязанная аккредитованными в Южной Корее дипломатическими представителями ряда третьих стран нечистоплотная кампания по дискредитации предстоящих концертов российского балета с неадекватными требованиями о прекращении культурных обменов с Россией, на которую Посольство отреагировало в своем соответствующем комментарии от 6 марта. Убеждены, что подобному политизированному обскурантизму, к сожалению, получившему широкое распространение во многих западных странах, не должно быть места в современном мире.Сотрудничество в области культуры и искусства, способствующее укреплению взаимопонимания и добрососедства между странами и народами, не должно становиться заложником политических игр", – прокомментировали ситуацию в российском посольстве, выразив сочувствие южнокорейским поклонникам балета.Программа Modanse состоит из двух балетов: "Как дыхание" Мауро Бигонцетти на музыку Георга Генделя и "Габриэль Шанель" Ильи Демуцкого о Коко Шанель, партию которой исполняет Захарова.Украинский МИД торжествует, называя отмену спектаклей "совместными усилиями посольства Украины в Республике Корея, украинской общины и международных партнеров", а постановку с участием Захаровой – "российской пропагандой".Подозрение певцуНа самой Украине тем временем объявили подозрение другому российскому артисту украинского происхождения – оперному певцу (баритон) Василию Герелло. Артист родился в Васловцах Черновицкой области, но после окончания Ленинградской консерватории остался жить в северной столице.Его подозревают в "призывах к смене государственных границ и строя Украины, разжигании национальной вражды и призывах к агрессивной войне", сообщает Офис генерального прокурора Украины.Поводом к "подозрению" стало выступление Герелло на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией в марте 2022 года и словах в поддержку Путина. Свои претензии к певцу куда более оперативно озвучила Латвия: ему запрещен въезд в страну еще с мая 2022 года. Тогда в Черновцах демонтировали звезду, посвященную Герелло на Аллее Славы.Украинские правоохранители регулярно заняты тем, что выписывают заочные подозрения и аресты публичным людям, которые проживают в России или Европе, и которые вряд ли окажутся на Украине при президенте Зеленском. Многим из этих артистов въезд на Украину попросту запрещен.Эдинбург ищет талантыХудожественная галерея Edinburgh Printmakers в Шотландии, Великобритании приглашает всех желающих поучаствовать в выставке, разместив свои работы на стенах галереи."Кто угодно может добавить работу и/или стать сокуратором выставки, перемешивая произведения искусства в пространстве тем способом, который имеет для него смысл. Мы хотим дать людям и общественности возможность занять наше большое, наполненное светом пространство галереи, которое выходит на улицу, и поразмышлять о нашем наследии и социальной роли, привлекая людей переставлять и дополнять выставку так, как они считают необходимым", – сказано на странице галереи в Instagram*.Название выставки: "Castle Mills тогда и теперь": Чья эта галерея на самом деле?"Организаторы утверждают, что выставка поможет начинающим художникам прожить "интерактивный опыт создания в режиме реального времени".Инициатива эдинбургской галереи связана и с недавним инцидентом в музее Pinakothek der Moderne в Мюнхене: там уволили сотрудника технической службы после того, как он повесил свою собственную работу в зале современного искусства, по соседству с работами Энди Уорхола.*Соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, ее деятельность запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20221007/1039462628.html
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Мария Лихограй
Мария Лихограй
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Украина.ру
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5
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96
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, культура, украина, россия, южная корея, захар прилепин, большой театр, балет, опера, живопись
Культура, Эксклюзив, культура, Украина, Россия, Южная Корея, Захар Прилепин, Большой театр, балет, опера, живопись

Украина "отменяет" российских артистов и обвиняет тех, кто давно о ней забыл. События культуры за неделю

04:52 19.04.2024
 
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Мария Лихограй
Все материалы
В Южной Корее украинские дипломаты добились отмены российского балета; российские музыканты написали новую песню о фронте и для фронта; художественная галерея в Шотландии проводит народную выставку
"Главный мой противник - это равнодушие!"
Российская рок-группа "Зверобой" 17 апреля выпустила клип на новую песню "Волонтёрская". Музыку и текст написал Александр Иовчев.
"Моё личное счастье в том, что "главные роли" в клипе "исполняют" (на самом деле просто делают свою обычную с 2014 года работу) - золотые мои товарищи: гуманитарный фонд Захара Прилепина – "генерал гуманитарных войск" Юра Мезинов, его золотая помощница Ульяна Стриж, и многие иные прочие, неутомимые и бесстрашные.
"Зверобой" на самом деле почти в одиночку создает объемный песенный "донбасский текст" - когда, как и в Отечественную даётся не просто героический военный контент, но и рассматриваются конкретные люди, конкретные герои всех направлений, конкретные ситуации.
В Отечественную, напомню, сочиняли и пели не только про летчиков, танкистов, пехотинцев - но и про фронтовых шоферов, и про фронтовых сапожников, и про военкоров, и так далее, и тому подобное: ибо война - это огромный и общий труд", – написал в своем телеграм-канале писатель и участник боевых действий Захар Прилепин.
"Главный мой противник - это равнодушие.
Вся моя надежда: Боже, сохрани!
Посреди войны - я воин без оружия.
Вот, моё оружие - сердце, что горит!"
Песня легкая, оптимистичная, клип динамичный и живой, действительно создается впечатление, что снимали свои обычные, хотя и опасные будни.
Припев:
"Снова и снова тянет сюда,
Где всё вопреки, а не благодаря!
Снова встречает степная заря:
Здесь моя жизнь пригодилась не зря."
Группа Зверобой интервью - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября 2022, 10:02
Группа "Зверобой": Пока в Москве "Диснейленд" какой-то, в Донбассе — война, там всё по-настоящему
Отмена балета
Очередное посольство Украины похвасталось своей победой над деятелями российской культуры. На этот раз – в Южной Корее.
Балетная программа Modanse артистов Большого театра в Сеуле была отменена в последние минуты, сообщило агентство Reuters в понедельник. Речь идет о прима-балерине Светлане Захаровой, уроженке Луцка Волынской области.
"Балетное шоу в Южной Корее с участием солистов российского Большого театра было отменено за день до вечера открытия. По словам организатора, причина в разногласиях между Сеулом и Москвой в вопросах, связанных с Украиной и Северной Кореей", – пишет Reuters.
Захарова, которая с 2008 по 2013 годы была балериной миланского La Scala, мало того, что является членом партии "Единая Россия", она публично поддерживала воссоединение Крыма с Россией и была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах в марте 2024 года.
В связи с "отменной" Захаровой, программу шоу экстренно изменили, но уже на утро корейский организатор мероприятия написал в соцсетях, что "изменения в программе и составе исполнителей не приняты, так как концертная площадка отказалась от сотрудничества с российским шоу".
"Информацией о причинах такого решения, кроме указанной организаторами, Посольство России не располагает.
При этом не может не обратить на себя внимание развязанная аккредитованными в Южной Корее дипломатическими представителями ряда третьих стран нечистоплотная кампания по дискредитации предстоящих концертов российского балета с неадекватными требованиями о прекращении культурных обменов с Россией, на которую Посольство отреагировало в своем соответствующем комментарии от 6 марта. Убеждены, что подобному политизированному обскурантизму, к сожалению, получившему широкое распространение во многих западных странах, не должно быть места в современном мире.
Сотрудничество в области культуры и искусства, способствующее укреплению взаимопонимания и добрососедства между странами и народами, не должно становиться заложником политических игр", – прокомментировали ситуацию в российском посольстве, выразив сочувствие южнокорейским поклонникам балета.
Программа Modanse состоит из двух балетов: "Как дыхание" Мауро Бигонцетти на музыку Георга Генделя и "Габриэль Шанель" Ильи Демуцкого о Коко Шанель, партию которой исполняет Захарова.
Украинский МИД торжествует, называя отмену спектаклей "совместными усилиями посольства Украины в Республике Корея, украинской общины и международных партнеров", а постановку с участием Захаровой – "российской пропагандой".
Американская пианистка Валентина Лисица в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 14:56Культура
Охота на Лисицу: Украина толкает Турцию на отмену русской культуры"Высшей мерой цинизма" и "провокацией" назвал генконсул Украины в Турции Роман Недельский запланированный на 24 февраля в Стамбуле концерт российской и американской пианистки Валентины Лисицы. Своей оценкой он поделился с агентством Укринформ
Подозрение певцу
На самой Украине тем временем объявили подозрение другому российскому артисту украинского происхождения – оперному певцу (баритон) Василию Герелло. Артист родился в Васловцах Черновицкой области, но после окончания Ленинградской консерватории остался жить в северной столице.
Его подозревают в "призывах к смене государственных границ и строя Украины, разжигании национальной вражды и призывах к агрессивной войне", сообщает Офис генерального прокурора Украины.
Поводом к "подозрению" стало выступление Герелло на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией в марте 2022 года и словах в поддержку Путина. Свои претензии к певцу куда более оперативно озвучила Латвия: ему запрещен въезд в страну еще с мая 2022 года. Тогда в Черновцах демонтировали звезду, посвященную Герелло на Аллее Славы.
Украинские правоохранители регулярно заняты тем, что выписывают заочные подозрения и аресты публичным людям, которые проживают в России или Европе, и которые вряд ли окажутся на Украине при президенте Зеленском. Многим из этих артистов въезд на Украину попросту запрещен.
Эдинбург ищет таланты
Художественная галерея Edinburgh Printmakers в Шотландии, Великобритании приглашает всех желающих поучаствовать в выставке, разместив свои работы на стенах галереи.
"Кто угодно может добавить работу и/или стать сокуратором выставки, перемешивая произведения искусства в пространстве тем способом, который имеет для него смысл. Мы хотим дать людям и общественности возможность занять наше большое, наполненное светом пространство галереи, которое выходит на улицу, и поразмышлять о нашем наследии и социальной роли, привлекая людей переставлять и дополнять выставку так, как они считают необходимым", – сказано на странице галереи в Instagram*.
Название выставки: "Castle Mills тогда и теперь": Чья эта галерея на самом деле?"
Организаторы утверждают, что выставка поможет начинающим художникам прожить "интерактивный опыт создания в режиме реального времени".
Акция Ночь музеев в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа 2023, 03:57Культура
Энди Уорхол. Почему на Закарпатье его считают своимВ столице Закарпатья – Ужгороде – за последние годы были установлены целых два памятника американскому концептуалисту Энди Уорхолу: фигура в полный рост, выполненная из сваренных металлических прутьев (авторы - скульптор Михаил Колодко и кузнец Василий Криванич) и бронзовая мини-скульптура Колодко
Инициатива эдинбургской галереи связана и с недавним инцидентом в музее Pinakothek der Moderne в Мюнхене: там уволили сотрудника технической службы после того, как он повесил свою собственную работу в зале современного искусства, по соседству с работами Энди Уорхола.
*Соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, ее деятельность запрещена в РФ
 
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