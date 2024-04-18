https://ukraina.ru/20240418/1054592600.html

СБУ разоблачила поляка, который якобы планировал покушение на Зеленского

СБУ разоблачила поляка, который якобы планировал покушение на Зеленского - 18.04.2024 Украина.ру

СБУ разоблачила поляка, который якобы планировал покушение на Зеленского

Житель Польши якобы собирал и передавал российским спецслужбам информацию об аэропорте "Жешув-Ясенка", а также готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского, за что поляка задержали представители Службы безопасности Украины (СБУ), Офиса генпрокурора и органов правопорядка Польши

2024-04-18T19:23

2024-04-18T19:23

2024-04-18T19:23

новости

владимир зеленский

польша

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офис генпрокурора

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Как информирует СБУ, аэропорт в качестве объекта наблюдения был выбран, потому что Зеленский оказался бы там во время его визита в Польшу. "Это должно было помочь спецслужбам РФ спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания в Польше", — говорится телеграм-канале СБУ. Уточняется, что СБУ и украинские прокуроры сообщили польским коллегам о якобы планируемом покушении. В результате "успешных действий завербованного агента удалось идентифицировать и задержать в Польше". Прокуратура Польши заявила, что предъявила обвинения гражданину страны, подозреваемому в намерении сбора сведений якобы для "покушения на Зеленского". Окружной суд Варшавы избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.В 2022 году советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что на жизнь Зеленского покушались не менее десяти раз. В 2023-ем журналист Крис Уиппл в своей книге сообщил, что президент Украины снова пережил за последний год более десяти попыток покушения. Ни одного доказательства в пользу таких доводов не приводится. Отметим, что террористические методы являются маркером украинской стороны. Многочисленные убийства общественных деятелей, покушения на медийных лиц и угрозы расправы в отношении оппозиции - все то, что демонстрирует киевский режим даже не с 2022-го, а с 2014 года.

https://ukraina.ru/20240416/1054531712.html

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новости, владимир зеленский, польша, сбу, офис генпрокурора, украина, россия, покушение, всу, сво