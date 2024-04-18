СБУ разоблачила поляка, который якобы планировал покушение на Зеленского - 18.04.2024 Украина.ру
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СБУ разоблачила поляка, который якобы планировал покушение на Зеленского
СБУ разоблачила поляка, который якобы планировал покушение на Зеленского - 18.04.2024 Украина.ру
СБУ разоблачила поляка, который якобы планировал покушение на Зеленского
Житель Польши якобы собирал и передавал российским спецслужбам информацию об аэропорте "Жешув-Ясенка", а также готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского, за что поляка задержали представители Службы безопасности Украины (СБУ), Офиса генпрокурора и органов правопорядка Польши
2024-04-18T19:23
2024-04-18T19:23
новости
владимир зеленский
польша
сбу
офис генпрокурора
украина
россия
покушение
всу
сво
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Как информирует СБУ, аэропорт в качестве объекта наблюдения был выбран, потому что Зеленский оказался бы там во время его визита в Польшу. "Это должно было помочь спецслужбам РФ спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания в Польше", — говорится телеграм-канале СБУ. Уточняется, что СБУ и украинские прокуроры сообщили польским коллегам о якобы планируемом покушении. В результате "успешных действий завербованного агента удалось идентифицировать и задержать в Польше". Прокуратура Польши заявила, что предъявила обвинения гражданину страны, подозреваемому в намерении сбора сведений якобы для "покушения на Зеленского". Окружной суд Варшавы избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.В 2022 году советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что на жизнь Зеленского покушались не менее десяти раз. В 2023-ем журналист Крис Уиппл в своей книге сообщил, что президент Украины снова пережил за последний год более десяти попыток покушения. Ни одного доказательства в пользу таких доводов не приводится. Отметим, что террористические методы являются маркером украинской стороны. Многочисленные убийства общественных деятелей, покушения на медийных лиц и угрозы расправы в отношении оппозиции - все то, что демонстрирует киевский режим даже не с 2022-го, а с 2014 года.
https://ukraina.ru/20240416/1054531712.html
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новости, владимир зеленский, польша, сбу, офис генпрокурора, украина, россия, покушение, всу, сво
Новости, Владимир Зеленский, Польша, СБУ, Офис генпрокурора, Украина, Россия, покушение, ВСУ, СВО

СБУ разоблачила поляка, который якобы планировал покушение на Зеленского

19:23 18.04.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Житель Польши якобы собирал и передавал российским спецслужбам информацию об аэропорте "Жешув-Ясенка", а также готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского, за что поляка задержали представители Службы безопасности Украины (СБУ), Офиса генпрокурора и органов правопорядка Польши
Как информирует СБУ, аэропорт в качестве объекта наблюдения был выбран, потому что Зеленский оказался бы там во время его визита в Польшу.

"Это должно было помочь спецслужбам РФ спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания в Польше", — говорится телеграм-канале СБУ.

Уточняется, что СБУ и украинские прокуроры сообщили польским коллегам о якобы планируемом покушении. В результате "успешных действий завербованного агента удалось идентифицировать и задержать в Польше".
Прокуратура Польши заявила, что предъявила обвинения гражданину страны, подозреваемому в намерении сбора сведений якобы для "покушения на Зеленского". Окружной суд Варшавы избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.
В 2022 году советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что на жизнь Зеленского покушались не менее десяти раз. В 2023-ем журналист Крис Уиппл в своей книге сообщил, что президент Украины снова пережил за последний год более десяти попыток покушения. Ни одного доказательства в пользу таких доводов не приводится.
Отметим, что террористические методы являются маркером украинской стороны. Многочисленные убийства общественных деятелей, покушения на медийных лиц и угрозы расправы в отношении оппозиции - все то, что демонстрирует киевский режим даже не с 2022-го, а с 2014 года.
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