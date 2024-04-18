Украина должна сама обеспечить себя военнослужащими, заявил генсек НАТО
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
Солдаты стран Североатлантического альянса не будут задействованы в боевых действиях на стороне ВСУ, потому как Украина должна сама обеспечить себя живой силой. Об этом 18 апреля сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на полях встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри
Он напомнил, что страны альянса обеспечивают Киев только оружием и военной техникой, они также могут предоставить больше поддержки, но не живой силой.
"Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина. Она только что приняла новый закон, расширяя возраст призыва. Не мне вдаваться в детали, но я уверен, что Украина примет необходимые решения, чтобы мобилизовать необходимое число людей", – приводит слова Столтенберга РИА Новости.
Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, он вступил в силу 16 апреля. Призывной возраст снизился до 25 лет и теперь все военнообязанные граждане страны должны обновить информацию о себе в военкоматах.
По новому закону, все мужчины обязаны иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию военкомов, которые теперь работают совместно с правоохранителями. За неявку в военкомат по уже врученной повестке украинцам грозит уголовная ответственность.
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