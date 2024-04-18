https://ukraina.ru/20240418/1054591281.html

Украина должна сама обеспечить себя военнослужащими, заявил генсек НАТО

Украина должна сама обеспечить себя военнослужащими, заявил генсек НАТО - 18.04.2024 Украина.ру

Украина должна сама обеспечить себя военнослужащими, заявил генсек НАТО

Солдаты стран Североатлантического альянса не будут задействованы в боевых действиях на стороне ВСУ, потому как Украина должна сама обеспечить себя живой силой. Об этом 18 апреля сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на полях встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри

2024-04-18T17:59

2024-04-18T17:59

2024-04-18T17:59

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Он напомнил, что страны альянса обеспечивают Киев только оружием и военной техникой, они также могут предоставить больше поддержки, но не живой силой. Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, он вступил в силу 16 апреля. Призывной возраст снизился до 25 лет и теперь все военнообязанные граждане страны должны обновить информацию о себе в военкоматах. По новому закону, все мужчины обязаны иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию военкомов, которые теперь работают совместно с правоохранителями. За неявку в военкомат по уже врученной повестке украинцам грозит уголовная ответственность.

https://ukraina.ru/20240418/1054590160.html

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новости, украина, йенс столтенберг, нато, мобилизация, всу, сво, спецоперация