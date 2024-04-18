Украина должна сама обеспечить себя военнослужащими, заявил генсек НАТО - 18.04.2024 Украина.ру
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Украина должна сама обеспечить себя военнослужащими, заявил генсек НАТО
Украина должна сама обеспечить себя военнослужащими, заявил генсек НАТО - 18.04.2024 Украина.ру
Украина должна сама обеспечить себя военнослужащими, заявил генсек НАТО
Солдаты стран Североатлантического альянса не будут задействованы в боевых действиях на стороне ВСУ, потому как Украина должна сама обеспечить себя живой силой. Об этом 18 апреля сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на полях встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри
2024-04-18T17:59
2024-04-18T17:59
новости
украина
йенс столтенберг
нато
мобилизация
всу
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спецоперация
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Он напомнил, что страны альянса обеспечивают Киев только оружием и военной техникой, они также могут предоставить больше поддержки, но не живой силой. Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, он вступил в силу 16 апреля. Призывной возраст снизился до 25 лет и теперь все военнообязанные граждане страны должны обновить информацию о себе в военкоматах. По новому закону, все мужчины обязаны иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию военкомов, которые теперь работают совместно с правоохранителями. За неявку в военкомат по уже врученной повестке украинцам грозит уголовная ответственность.
https://ukraina.ru/20240418/1054590160.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, йенс столтенберг, нато, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

Украина должна сама обеспечить себя военнослужащими, заявил генсек НАТО

17:59 18.04.2024
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
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Солдаты стран Североатлантического альянса не будут задействованы в боевых действиях на стороне ВСУ, потому как Украина должна сама обеспечить себя живой силой. Об этом 18 апреля сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на полях встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри
Он напомнил, что страны альянса обеспечивают Киев только оружием и военной техникой, они также могут предоставить больше поддержки, но не живой силой.
"Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина. Она только что приняла новый закон, расширяя возраст призыва. Не мне вдаваться в детали, но я уверен, что Украина примет необходимые решения, чтобы мобилизовать необходимое число людей", – приводит слова Столтенберга РИА Новости.
Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, он вступил в силу 16 апреля. Призывной возраст снизился до 25 лет и теперь все военнообязанные граждане страны должны обновить информацию о себе в военкоматах.
По новому закону, все мужчины обязаны иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию военкомов, которые теперь работают совместно с правоохранителями. За неявку в военкомат по уже врученной повестке украинцам грозит уголовная ответственность.
киев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
17:12
В Киеве от службы скрываются потенциальные военные для более чем пяти полков ВСУ Правоохранители разыскивают более пяти тысяч уклонистов в Киеве, которые потенциально могли бы пополнить ряды более чем пяти полков Вооруженных сил Украины. Полиция действует по запросу территориальных центров комплектации (ТЦК - военкоматов), передает телеграм-канал "Политика страны"
 
НовостиУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОмобилизацияВСУСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
18:01Деньги вернуть, никаких пенсий, ATACMS - под вопросом: неприятные для Украины аспекты проекта помощи США
17:59Украина должна сама обеспечить себя военнослужащими, заявил генсек НАТО
17:37Минобороны Украины предпримет больше усилий для гендерного равенства в ВСУ
17:12В Киеве от службы скрываются потенциальные военные для более чем пяти полков ВСУ
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