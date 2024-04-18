https://ukraina.ru/20240418/1054589435.html

Франция мечтает повторить интервенцию времён Гражданской войны в России, надеясь на помощь Армении

Франция мечтает повторить интервенцию времён Гражданской войны в России, надеясь на помощь Армении - 18.04.2024 Украина.ру

Франция мечтает повторить интервенцию времён Гражданской войны в России, надеясь на помощь Армении

Параллельно с укреплением отношений с Арменией, Франция последовательно ухудшает отношения с Азербайджаном. Новым шагом, свидетельствующим о напряженности в отношениях между Парижем и Баку, стал отзыв посла Франции в Азербайджане на родину для консультаций с французским руководством

2024-04-18T18:38

2024-04-18T18:38

2024-04-18T18:38

эксклюзив

франция

азербайджан

армения

эммануэль макрон

мид

ес

ильхам алиев

владимир путин

закавказье

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"Франция решила вызвать для консультаций своего посла в Азербайджане по причине продолжения со стороны в Баку в последние месяцы действий, наносящих ущерб двусторонним отношениям", — сообщил МИД Франции 17 апреля.В Париже французского дипломата принял президент Эммануэль Макрон. Он "выразил сожаление из-за действий Азербайджана и желание, чтобы азербайджанская сторона прояснила свои намерения", отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Франции.МИД Франции напомнил, что Париж поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном с учетом норм международного права и соблюдения принципа территориальной целостности обоих государств, "что пойдет на их благо и на благо всего региона".В ответ МИД Азербайджана заявил, что попытки говорить с Баку языком угроз и давления не дадут никакого результата."Еще раз заявляем, что Азербайджан будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - заявил журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.Азербайджанский дипломат добавил, что его страна всегда "держала открытыми двери для диалога" с Францией. Тем не менее, за последние три с половиной года Франция своими действиями "поставила под серьезные сомнения усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности и способствовала обострению ситуации"."Тот факт, что Франция неоднократно инициировала проекты документов против Азербайджана в Совете Безопасности ООН, Европейском союзе, Франкофонии и на других международных площадках, доказал полную беспочвенность претензий этой страны на статус нейтрального посредника", - отметил Гаджизаде.Он напомнил, что по инициативе правящей партии Франции в парламенте этой страны были приняты решения и резолюции, ставящие под вопрос территориальную целостность и суверенитет Азербайджана."Наряду с этим совершенно очевидно, что шаги Франции, вооружающей Армению и поощряющей милитаризм в регионе, не служат миру", - подчеркнул азербайджанский дипломат.В бой идет тяжелая дипломатияКризис в дипломатических отношениях между Парижем и Баку в течение последнего года развивается по нарастающей. Ещё в сентябре 2023 года Айхан Гаджизаде заявил, что Франция поддерживает сепаратизм в Карабахе и пытается навязать неоколониалистский опыт в Закавказье. В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем сообщил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то виновником будет Франция. В начале декабря замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов призвал Францию "не провоцировать Армению на новую войну" в Закавказье.В декабре двое сотрудников посольства Франции в Азербайджане были объявлены персонами нон грата, им было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов. Франция в ответ наделила этим же статусом двух дипломатов азербайджанского посольства в Париже.В январе 2024 года власти Азербайджана задержали гражданина Франции по обвинению в шпионаже. Париж потребовал освобождения задержанного, заявив, что Франция не вмешивается во внутренние дела Азербайджана.Последнее обострение дипломатических отношений между Парижем и Баку проходит на фоне вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. О досрочном выводе российского контингента из этого региона сообщил 17 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева со своей стороны отметила, что соответствующее решение было принято руководством двух стран.Перед какими вызовами после ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха окажутся Армения и Азербайджан, учитывая возрастающий интерес Франции к этому региону, в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, обозреватель ИА REX Станислав Тарасов.Что Франции нужно в Закавказье?По словам Тарасова, Франция давно вынашивает планы по созданию в Закавказье так называемого демократического альянса (Ереван-Тбилиси) против авторитарного Азербайджана. В этом смысле им удалось провести на пост президента Грузии бывшего сотрудника французского МИДа Саломе Зурабишвили."В начале Второй карабахской войны в 2020 году Франция, по всей видимости, закулисно обещала Армении признание независимости Карабаха. Предполагалось, что это сработает как средство давления на Азербайджан, чтобы он остановил наступление. Но Франция этого не сделала. Сенат Франции принял резолюцию о признании Карабаха тогда, когда война уже была проиграна. Таким образом авторитет французов в регионе пошатнулся", - рассказал Тарасов.Когда начался процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, французы сумели вытащить переговоры на западную площадку, и лидер Азербайджана Ильхам Алиев на это согласился, напомнил эксперт."Но французы пытались внести в текст положения о гарантиях безопасности Армении и потребовали гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха. Азербайджан провел серию переговоров, но, натолкнувшись на французские тексты, Алиев отказался использовать французов в качестве посредников в переговорном процессе. Весь процесс был передан в ЕС", - сказал Тарасов.После этого французы начали активно расширять военное сотрудничество с Ереваном, что тоже вызвало раздражение Баку, отметил эксперт."Бакинская контрразведка решила нанести удар и полностью уничтожила резидентуру французской разведки в Закавказье. Были высланы два дипломата. Пошла серия нареканий. Азербайджан требовал, чтобы Франция полностью прекратила военно-техническое сотрудничество с Ереваном", - продолжил он.После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян стал дрейфовать от России в сторону Запада, опираясь прежде всего на сотрудничество в Францией, отметил Тарасов. Параллельно отношения между Францией и Турцией обострялись из-за споров с Грецией по Восточному Средиземноморью и запасам газа, которые там обнаружены, добавил эксперт."Французы решили таким образом начать свою региональную игру. Это первый момент. Второй связан с тем, что в Закавказье французы решили отомстить Путину за поражение в Африке. Путин стал реализовывать транспортный проект "Север-юг", который объединит Россию, Азербайджан и Иран и обеспечит выход в Персидский залив. Нужно было остановить реализацию этого проекта, вернее спровоцировать вооруженное столкновение Армении и Азербайджана", - рассказал Тарасов.До войны не дошло, но отношения между Ереваном и Баку осложнились, констатировал эксперт. Доказательством этому служит то, что спустя четыре года после Второй карабахской войны мирный договор так и не подписан, а Армения фактически полностью отвернулась от России и стала на сторону Запада, подчеркнул он.По словам Тарасова, попытки обозначить свое присутствие в Закавказье для французов не новы – косвенно Франция присутствовала в регионе в период Гражданской войны 1918-1920 гг."Сейчас они решили повторить эксперимент с опорой на Армению", - полагает он.При этом Париж вряд ли даст гарантии безопасности Еревану и вряд ли будет воевать с Азербайджаном, но точку бифуркации в регионе он вполне в состоянии создать, считает эксперт."Запад мешает нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Этот очаг напряженности они сохраняют для того чтобы препятствовать реализации российских геополитических проектов", - заявил Тарасов.Россия ВСЁ это время наблюдает за ситуацией, в которой наметился своеобразный парадокс. Более надежным партнером для неё сейчас выступает Азербайджан, который не является членом ОДКБ и ЕЭС, в то время как именуемая ранее стратегическим партнером Армения сегодня проводит откровенно антироссийскую политику, уточнил эксперт."Ситуация в регионе неустойчивая. Дело в том, что соседние страны Ближнего Востока – Иран, Турция, находятся в очень тяжелом положении. Россия ведет себя очень осторожно в этом в регионе потому, что любая маштабизация ближневосточного кризиса, который мы наблюдаем, ранее или позднее коснется Закавказья. А у России там еще есть военные базы. Из-за событий на Украине Россия пытается уйти от ситуации, которая могла бы ее вовлечь в какой-то новый конфликт", - подытожил Станислав Тарасов.

https://ukraina.ru/20240319/1053984611.html

https://ukraina.ru/20240418/1054583382.html

https://ukraina.ru/20240411/1054450687.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, франция, азербайджан, армения, эммануэль макрон, мид, ес, ильхам алиев, владимир путин, закавказье, оон