https://ukraina.ru/20240418/1054576626.html

Суббота определения. США могут выбрать свою тактику по Украине

Суббота определения. США могут выбрать свою тактику по Украине - 18.04.2024 Украина.ру

Суббота определения. США могут выбрать свою тактику по Украине

В субботу, 20 апреля 2024 года, Палата представителей Конгресса США может рассмотреть четыре законопроекта об американской помощи всяким своим союзниками. В том числе, и многострадальное вспомоществование неонацистской Украине, которую за Атлантикой чтут, как демократию.

2024-04-18T10:45

2024-04-18T10:45

2024-04-18T10:45

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Спикер Палаты представителей, он же конгрессмен-республиканец от Луизианы Майк Джонсон по этому поводу сказал: "Будет… четыре отдельных законопроекта: об Израиле, который будет рассматриваться первым в очереди, а затем -- об Азиатско-Тихоокеанском регионе, об украинском вопросе, и наконец, мы рассмотрим четвертый законопроект, в котором будут содержаться другие наши приоритеты в рамках политики безопасности".Президент США Джо Байден, который и замутил это дело еще в октябре прошлого года и долго терпел отказы, аж вскинулся, пообещав всяческое содействие: "Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха".И если верить ресурсам Forbes, Bloomberg и, не к ночи будет помянут, Reuters, то голосование по каждому из трех документов адресной помощи пройдет отдельно, а цифры таковы: всего на поддержку штанов и обороноспособности союзников США предусмотрено более 95 млрд долл. И них Украине -- 60,84 млрд, для Израиля -- 26,38 млрд, на решение проблем вокруг Тайваня -- 8,12 млрд.Главная проблема возможного голосования заложена тут же – совсем не предусмотрено выделение средств на укрепление границы с Мексикой, над чем аж ярятся от негодования республиканцы. Однако спикер Джонсон пообещал, что опубликует отдельный законопроект о безопасности границ, и тем самым крайне удовлетворит республиканцев и лично их потенциального главного кандидата в президенты Дональда Трампа.Сенат США, где банкуют украинофилы-демократы, помощь Украине уже благословил еще в феврале текущего года. И неонацистской "демократии на Днепре" уже в субботу может обломиться как бы долларовый дождь.Ну как дождь… Из общего "пидарунка" (из ломаного украинского – подарка) 23,2 млрд "зелени" будет направлено на пополнение запасов Минобороны США — оружия, боеприпасов и оборудования, еще 13,8 млрд — на закупку вооружений и оборонных услуг, для Украины, но, ясное дело, в США. И при этом законопроект предусматривает возврат выделенных средств Украиной — они будут выделены в форме займов и кредитов, о чем Джозеф Робинеттович еще должен будет договориться с правительством Украины и лично Владимиром Александровичем, который буквально изныл и почти изошел на биоотходы от неопределенности и вожделения от возможности еще пограбить и поворовать. Привычка – это знаете ли, вторая натура, а неонацистская камарилья Зеленского уже привыкла греть руки на весьма щедрых американских подачках. По информации Reuters, с начала спецвоенной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года США выделили Киеву более 110 млрд долл помощи, и куда делась, как минимум, половина из нее неведомо никому. Как говорят в Украине, "була и хутко зныкла" (то есть -- была и быстро испарилась).А слабым утешением для Украины может быть разве то, что как бы не подтвердилось ранее анонсированное уменьшение помощи с 61 до 41 млрд. И то, что законы предусматривают для Байдена возможность списать до половины долга Украины. Если это не будет угрожать нацбезопасности США.Плюс, говорят, Байдену будут разрешено поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS (300 км – дальность), чтобы, значит, бомбово-ракетную демократию можно было нести и вглубь России.И вот это последнее обстоятельство, по мнению многих, как бы свидетельствует: США готовы обострять ситуацию. Но, увы, не факт. Потому что в документе указано, что, если передача этих ракет будет наносить ущерб национальной безопасности США, то президент может отложить поставку, всего лишь уведомив об этом комитеты Конгресса.В то же время выделение новых вооружений может быть самым знаковым в субботнем голосовании о выделениях (в хорошем для неонацистов смысле). Потому что может определиться главная тактика США по украинскому вопросу – и по помощи и по характеру войны, которую Киев должен будет вести, получив деньги и оружие.Сегодня США усиленно, но крайне безуспешно перекладывают вопрос финансирования Украины на своих союзников в Европе – страны-члены НАТО и Евросоюза. А сама же американская тактика по Украине по большому счету определяется тремя главными направлениями:- США стараются напичкать Украину всем необходимым, чтобы толкать ее на эскалацию войны с Россией и таки нанести России если уже и не стратегическое поражение (это голубая шизофреническая мечта Байдена сотоварищи в США и Европе), то хотя бы максимальный урон. То есть отвлечь усилия, ресурсы и средства от решения своих внутрироссийских проблем, что должно, по замыслу Вашингтона, ослабить Россию и помочь свергнуть президента Владимира Путина;- манипулируя своей помощью, стремясь переложить ее выделение на Европу, США хотят подтолкнуть и Украину и Россию к переговорам хотя бы о перемирии в СВО. Это нужно США и странам ЕС и НАТО для того, чтобы собраться с силами, перегруппировать их (силы), возродить свои ВПК и придать им новые импульсы в развитии. Чтобы потом с новыми силами начать новую войну с Россией руками, разумеется, Украины. Вот для осуществления этого нехитрого плана США нужно время, которое могут дать переговоры. Как, например, Украине такое время с 2015 по 2022 годы дал Минск-2. Вот сейчас коллективный Запад и носится с предложениями Стамбула-2, думает, что может надуть Россию, задействовав Китай, страны БРИКС и весь Глобальный юг;- США вместе с союзниками юзают оба эти трека параллельно – что получится и посулит успех, на то и будут направлены главные усилия. Или на войну, или на мир (перемирие). И это говорит не только о беспроигрышности тактики, но и об умении Запада (читай – США) играть вдолгую, системно и последовательно, чему на только России неплохо было бы поучиться.При таком подходе, как вы понимаете, США могут в любом случае остаться в выигрыше. Во-первых они далеко, и их за океаном не касается разорительная война на европейском континенте.Во-вторых, они, напомню, стараются не только переложить финансирование на Европу, но и при помощи войны экономически "обезжирить" ее, уведя к себе за Атлантику ее же финансовые активы и промышленные производства. И США ведь это удается – на то, в каком состоянии сегодня находятся экономики европейских "зубров", смотреть без слез уже невозможно. Равно как и удивляет поведение европейских политиков-глобалистов, которые служат не национальным интересам своих стран, а напоминают ежиков из анекдота, которые кололись, плакали от боли, но продолжали по приказу жрать кактусы…И европейцы сегодня продолжают это пиршество с кактусами. Сейчас, 17-18 апреля 2024 года, в Брюсселе идет саммит глав государств и правительств ЕС, который с подачи и по приказу США рассматривает в том числе и помощь Украине. Помимо саммита, вопрос оказания поддержки Украине 18 апреля будет обсуждаться на встрече глав МИД стран G7.Лидеры ЕС -- главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главный евродипломат Жозеп Боррель – буквально ярились от неизбывного желания помочь Украине и вооружить ее, снабдив в первую очередь средствами ПВО.Но пока только известно, что в бюджете ЕС до 2027 года уже предусмотрено выделение более 64 млрд евро на финансирование Украины. Планируют также создать некий фонд в 100 млрд евро на 5 лет. Но общего ни желания раскошелиться, ни единства в этом вопросе в ЕС нет. Например, Словакия и Венгрия хотят рассматривать помощь Украине исключительно на двухсторонней основе и вообще не собираются вооружать неонацистов Зеленского из своих кубышек.И евроскептицизм в отношении Украины усиливается, потому что очень удачно ложится на евроскупердяйство, вполне справедливо именуемое "прагматизмом", и на провалы Украины, которая оказалась неспособной противостоять России. В том числе и из-за крайнего непрофессионализма, коррумпированности и вороватости украинских властей.Как сказала "Известиям" профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Наталья Еремина, "чем быстрее будет ослабевать Украина, тем меньше будет ставок на нее, меньше будет желание поддерживать Киев после 2027 года, когда завершится "многолетний финансовый план".Есть над чем пригорюнится в Киеве, где уже привычно оттопыривают карманы для барышей на шару. К тому же, как утверждает Financial Times, ничего путного и щедрого не сулят Украине и двухсторонние переговоры. Она "трет" сегодня с Польшей, Румынией и Испанией о передаче ей комплексов Patriot, чтобы "защищаться от Путина", но европейцы пока дружно посылают власти Незалежной по известному эротическому пешеходному маршруту. В Киеве же его уже отлично знают, ибо многажды хаживали.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, сша, россия, джо байден, борис джонсон, владимир зеленский, ес, reuters, нато, мнения