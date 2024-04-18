https://ukraina.ru/20240418/1054575509.html

Атака ракетами и шарами, удары по Западной Украине. Главное на утро 18 апреля на Украине

Атака ракетами и шарами, удары по Западной Украине. Главное на утро 18 апреля на Украине - 18.04.2024 Украина.ру

Атака ракетами и шарами, удары по Западной Украине. Главное на утро 18 апреля на Украине

Минобороны РФ рассказало о ночной атаке ВСУ на Россию. По военным объектам на Западной Украине были нанесены удары

2024-04-18T09:42

2024-04-18T09:42

2024-04-18T10:42

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О ночной атаке министерство обороны России сообщило утром 18 апреля."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением оперативно-тактических ракет "Точка-У", реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров. Дежурными средствами ПВО две оперативно-тактические ракеты, девятнадцать реактивных снарядов, шестнадцать БПЛА и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, перехвачен один БПЛА и уничтожены три малоразмерных воздушных шара над территорией Воронежской области", — указывалось в сообщении.Впервые о том, что Украина применяет воздушные шары, стало известно в конце марта."Бойцы ВС РФ впервые поразили украинский воздушный шар-террорист, замаскированный под зонд. ВСУ стали использовать их, чтобы бесшумно поражать цели. По информации Mash, "беспилотники" оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон, которые питают все это. Конструкция схожа с метеозондами, чтобы не попадать под работу артиллерии и ПВО. В контроллеры вшиты координаты, на которые необходимо сбросить взрывчатку. Применяют их для терроризирования мирных жителей — точно поражать цели невозможно, но случайно бросать снаряды на населённые пункты — запросто. Во всяком случае, было", — сообщал телеграм-канал Mash 27 марта.В официальных сводках Минобороны РФ первое упоминание о воздушных шарах приходится на 16 апреля."Около 08:15 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области", — указывалось в тот день в утреннем сообщении.Позднее, 17 апреля, телеграм-канал Mash сообщил о сбитых шарах и в Липецкой области."ВСУ впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. По одному из них накануне отработала ПВО в Липецкой области. Как стало известно Mash, переоборудованный беспилотный аэростат нёс килограмм тротила и упал в лесу у деревни Новая Слободка. Ещё минимум один аппарат уничтожили в Курской области. На некоторых шарах были закреплены 81-мм мины, на других — уголковые отражатели для радаров, чтобы ПВО приняла за дрон. Фактически это малоразмерные воздушные шары (МВШ). Они должны пролетать над городами, бросать бомбы по сигналу GPS. Оружие предназначено для террора. Раньше ВСУ запускали по одному, теперь — сразу несколько", — сообщил канал, сопроводив сообщение фотографией сбитых шаров и мин, к ним прикреплённых.Также 17 апреля стало известно о том, что силы ПВО сбили три воздушных шара над Брянской областью.Применение воздушных шаров Украиной эксперты расценили как свидетельство нехватки вооружений у ВСУ"Малоразмерные воздушные шары с боевой нагрузкой могут представлять некоторую угрозу для городов и их населения, однако переоценивать её не следует. Кроме того, события последних недель показывают, что такие изделия, как и другие ударные средства украинских формирований, без затруднений засекаются и поражаются нашей ПВО. При всём этом, появление ударных МВШ показывает общую степень деградации украинских вооруженных формирований и их материальной части. По всей видимости, им уже не хватает боевых БПЛА даже для террористических атак, и из-за этого переходят на переделанные метеозонды. Все это указывает на успехи российской армии в деле демилитаризации киевского режима", — указывалось в статье Кирилла Рябова в "Военном обозрении", посвящённой данной проблеме.Также ряд наблюдателей указал на то, что подобное оружие применяли японцы во время Второй мировой войны. Эти шары — "Фу-Го" — заполненные водородом аэростаты, которые несли осколочно-фугасные бомбы и зажигательные боеприпасы, — стали первым межконтинентальным оружием, японцы направляли их в сторону США и Канады. С ноября 1944 года по апрель 1945 года было запущено 9300 таких шаров. Около 300 бомб были в итоге найдены в Северной Америке. При этом всего от "Фу-Го" погибли 6 человек — женщина и пятеро детей. Также шары нанесли незначительные повреждения, хотя японским командованием предполагалось, что они будут сеять хаос в канадских и американских городах и вызывать масштабные лесные пожары и пожары на полях. При этом японцы не учли климатический фактор.Атака на Западную УкраинуУкраинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области."В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", — сообщил телеграм-канал "Суспільне Новини"Позднее в канале несколько раз появились подобные сообщения.Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о том, что на территории четырёх западноукраинских областей — Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой — прозвучала тревога.Как сообщил РИА Новости со ссылкой на своих коллег координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ударами были поражены военные цели в Ивано-Франковске и области."В 06:40 утра был нанесён удар по аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области, детонация и скорые поехали. В 06:45, 06:50 и 07:05 прилетело в сам Ивано-Франковск, попали в склады, над городом столб дыма с искрами и продолжает детонировать", — отметил Лебедев.Он также сообщил об ударе по Староконстантинову, что в Хмельницкой области,"В Староконстантинове в направлении аэродрома прилёт, был очень мощный взрыв", — сказал собеседник агентства.Военный аэродром в Староконстантинове постоянно становится целью для российских ударов. По данным Лебедева, там готовятся принять американские истребители F-16. В районе военного аэродрома расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.

https://ukraina.ru/20240417/1054568345.html

https://ukraina.ru/20240417/1054556894.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, западная украина