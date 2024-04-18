Офицеры ВСУ рисуют мрачный прогноз. Линия фронта может рухнуть летом - Politico

Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"

В боях за Часов Яр армия РФ применяет охваты, перерезание путей снабжения и штурмы позиций ВСУ. Благодаря этой тактике освобождаются новые населенные пункты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев