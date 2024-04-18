Офицеры ВСУ рисуют мрачный прогноз. Линия фронта может рухнуть летом - Politico - 18.04.2024 Украина.ру
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Офицеры ВСУ рисуют мрачный прогноз. Линия фронта может рухнуть летом - Politico
Офицеры ВСУ рисуют мрачный прогноз. Линия фронта может рухнуть летом - Politico - 18.04.2024 Украина.ру
Офицеры ВСУ рисуют мрачный прогноз. Линия фронта может рухнуть летом - Politico
Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, пишет издание Politico
2024-04-18T08:23
2024-04-18T08:09
фронт
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"Несколько высокопоставленных офицеров... нарисовали мрачный прогноз того, что линия фронта может рухнуть этим летом", - пишет издание.Они также выразили опасения относительно того, что моральный дух в украинских войсках подорван отчаянной нехваткой боеприпасов.По мнению издания, если ситуация на поле боя не изменится в ближайшее время, Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом.В то же время издание пишет, что Запад слишком сильно доверяет санкциям, полагая, что они заставят Россию подчиниться.
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фронт, офицеры, всу, новости, россия, украина, запад, вооруженные силы украины
фронт, офицеры, ВСУ, Новости, Россия, Украина, Запад, Вооруженные силы Украины

Офицеры ВСУ рисуют мрачный прогноз. Линия фронта может рухнуть летом - Politico

08:23 18.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
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Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, пишет издание Politico
"Несколько высокопоставленных офицеров... нарисовали мрачный прогноз того, что линия фронта может рухнуть этим летом", - пишет издание.
Они также выразили опасения относительно того, что моральный дух в украинских войсках подорван отчаянной нехваткой боеприпасов.
По мнению издания, если ситуация на поле боя не изменится в ближайшее время, Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом.
В то же время издание пишет, что Запад слишком сильно доверяет санкциям, полагая, что они заставят Россию подчиниться.
"Вместо этого российская экономика осталась устойчивой, а (президент России Владимир) Путин укрепил свою власть", - подчеркивает Politico.
Подготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
04:30
Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"В боях за Часов Яр армия РФ применяет охваты, перерезание путей снабжения и штурмы позиций ВСУ. Благодаря этой тактике освобождаются новые населенные пункты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
фронтофицерыВСУНовостиРоссияУкраинаЗападВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
08:47Страны G7 рассказали о судьбе замороженных активов РФ
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