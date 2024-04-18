Офицеры ВСУ рисуют мрачный прогноз. Линия фронта может рухнуть летом - Politico
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, пишет издание Politico
"Несколько высокопоставленных офицеров... нарисовали мрачный прогноз того, что линия фронта может рухнуть этим летом", - пишет издание.
Они также выразили опасения относительно того, что моральный дух в украинских войсках подорван отчаянной нехваткой боеприпасов.
По мнению издания, если ситуация на поле боя не изменится в ближайшее время, Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом.
В то же время издание пишет, что Запад слишком сильно доверяет санкциям, полагая, что они заставят Россию подчиниться.
"Вместо этого российская экономика осталась устойчивой, а (президент России Владимир) Путин укрепил свою власть", - подчеркивает Politico.
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