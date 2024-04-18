Орбитальная миссия Берегового - 18.04.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240418/1045409510.html
Орбитальная миссия Берегового
Орбитальная миссия Берегового - 18.04.2024 Украина.ру
Орбитальная миссия Берегового
Время от времени настоящему герою Донбасса, дважды Герою Советского Союза Георгию Береговому припоминают факт его биографии, который кому иному испортили бы репутацию. Сейчас нередко пишут, что полёт Берегового был неудачным, его главная цель не была выполнена
2024-04-18T08:07
2024-04-18T08:07
история
история
история ссср
донбасс
космос
ссср
космонавтика
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Береговой, вообще, уникальная личность. Помимо того, что он первый космонавт родом из Донбасса, он: единственный космонавт, который начал карьеру военным лётчиком на фронте; единственный космонавт, который к моменту космического полёта уже был Героем Советского Союза (за фронт же); в то время – самый старый космонавт (родился 15 апреля 1921 года, на момент полёта ему было 47 лет). В любом случае, есть чем гордиться.Так что же не так в биографии этого замечательного человека?Полёт корабля "Союз-3" в октябре 1968 года проходил в крайне нервозной обстановке. Собственно, на раннем этапе вся программа пошла наперекосяк – аппараты серии "Восход" оказались неудачными (полёт Павла Беляева и Алексея Леонова чуть было не закончился катастрофой), три беспилотных запуска "Союзов" окончились неудачно, политическое руководство требовало новых свершений, а Василий Мишин не имел того авторитета, которым обладал Сергей Королёв.В апреле 1967 года был запланирован парный полёт со стыковкой пилотируемых кораблей нового типа "Союз". Однако, после запуска "Союз-1" в работе недоработанного корабля обнаружились проблемы – не раскрылась одна из двух панелей солнечных батарей. В условиях энергодефицита и нештатной работы части систем корабля продолжение полёта было сочтено нецелесообразным, был отменён и взлёт "Союза-2". Во время посадки "Союза-1" парашютная система не сработала, корабль разбился, космонавт Владимир Комаров погиб.Программа стыковки всё же была выполнена: для этого 30 октября 1967 года были выведены на орбиту два "Союза", получившие обозначения "Космос-186" и "Космос-188", которые произвели эту операцию в автоматическом режиме.Задачей Берегового на "Союзе-3" как раз и было проведение стыковки с беспилотным аппаратом, получившим название "Союз-2". Так вот эта задача действительно не была выполнена.Проводя сближение Береговой потерял ориентацию, потому корабли оказались повёрнутыми на 180 градусов (т.е., перевернутыми относительно друг друга). Автоматика, естественно, в таком положении стыковываться отказалась. Ошибка выявилась после того, как они вышли из тени Земли. Однако, топлива для работы двигателей ориентации уже не хватало и попытки стыковки были на этом прекращены.Разумеется, это была ошибка Берегового. Некоторые коллеги, как, например, Константин Феоктистов, прямо говорили и писали, что провал миссии "профессионально скомпрометировал" пилота (думается, во время разбора полёта Береговому приходилось слышать и более жёсткие оценки).В какой-то степени сыграло свою роль то, что Береговому именно как пилоту не часто приходилось сталкиваться с ситуацией радикального отсутствия ориентиров. Это норма для морских лётчиков (Юрия Гагарина, например), Береговой же, в соответствии с фамилией, летал над сушей – и как лётчик-штурмовик, и как испытатель реактивных истребителей.Но, повторимся, общая атмосфера полёта была нервозной, вмешался политический фактор – пилотируемые полёты не проводились полтора года, за это время американцы успели осуществить первую стыковку пилотируемого корабля с автоматической мишенью и приступить к реализации программы "Аполлон" (она, кстати, началась с катастрофы – в январе 1967 года при имитации запуска в кабине "Аполлона-1" вспыхнул пожар, три астронавта мгновенно погибли). Все спешили, и программа действительно не была согласована с требованиями, например, адаптации вестибулярного аппарата с условиями невесомости.Был ли полёт Берегового полностью неудачным? Разумеется, нет.Во-первых, это был первый успешный пилотируемый полёт "Союза". Корабли этого типа летают до сих пор. Береговой открыл дорогу в космос этим аппаратам – ведь проект могли свернуть, как было в случае с "Восходом".Во-вторых, пришлось пересмотреть отношение к стыковке в ручном режиме на первых витках вокруг Земли. Ошибки были учтены, что позволило осуществить нормальную стыковку пилотируемых кораблей "Союз-4" и "Союз-5" в январе 1969 года.
https://ukraina.ru/20230412/1045210693.html
https://ukraina.ru/20190415/1023315488.html
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Василий Стоякин
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история, история ссср, донбасс, космос, ссср, космонавтика
История, История, история СССР, Донбасс, космос, СССР, космонавтика

Орбитальная миссия Берегового

08:07 18.04.2024
 
© РИА Новости . Николай Макаров / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Николай Макаров
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Время от времени настоящему герою Донбасса, дважды Герою Советского Союза Георгию Береговому припоминают факт его биографии, который кому иному испортили бы репутацию. Сейчас нередко пишут, что полёт Берегового был неудачным, его главная цель не была выполнена
Береговой, вообще, уникальная личность. Помимо того, что он первый космонавт родом из Донбасса, он: единственный космонавт, который начал карьеру военным лётчиком на фронте; единственный космонавт, который к моменту космического полёта уже был Героем Советского Союза (за фронт же); в то время – самый старый космонавт (родился 15 апреля 1921 года, на момент полёта ему было 47 лет). В любом случае, есть чем гордиться.
Так что же не так в биографии этого замечательного человека?
Полёт корабля "Союз-3" в октябре 1968 года проходил в крайне нервозной обстановке. Собственно, на раннем этапе вся программа пошла наперекосяк – аппараты серии "Восход" оказались неудачными (полёт Павла Беляева и Алексея Леонова чуть было не закончился катастрофой), три беспилотных запуска "Союзов" окончились неудачно, политическое руководство требовало новых свершений, а Василий Мишин не имел того авторитета, которым обладал Сергей Королёв.
В апреле 1967 года был запланирован парный полёт со стыковкой пилотируемых кораблей нового типа "Союз". Однако, после запуска "Союз-1" в работе недоработанного корабля обнаружились проблемы – не раскрылась одна из двух панелей солнечных батарей. В условиях энергодефицита и нештатной работы части систем корабля продолжение полёта было сочтено нецелесообразным, был отменён и взлёт "Союза-2". Во время посадки "Союза-1" парашютная система не сработала, корабль разбился, космонавт Владимир Комаров погиб.
Вывоз РН «Союз-2.1а» на стартовую площадку - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
12 апреля 2023, 18:00История
Зов космоса: Герои Донбасса на орбите
Программа стыковки всё же была выполнена: для этого 30 октября 1967 года были выведены на орбиту два "Союза", получившие обозначения "Космос-186" и "Космос-188", которые произвели эту операцию в автоматическом режиме.
Задачей Берегового на "Союзе-3" как раз и было проведение стыковки с беспилотным аппаратом, получившим название "Союз-2". Так вот эта задача действительно не была выполнена.
Проводя сближение Береговой потерял ориентацию, потому корабли оказались повёрнутыми на 180 градусов (т.е., перевернутыми относительно друг друга). Автоматика, естественно, в таком положении стыковываться отказалась. Ошибка выявилась после того, как они вышли из тени Земли. Однако, топлива для работы двигателей ориентации уже не хватало и попытки стыковки были на этом прекращены.
Разумеется, это была ошибка Берегового. Некоторые коллеги, как, например, Константин Феоктистов, прямо говорили и писали, что провал миссии "профессионально скомпрометировал" пилота (думается, во время разбора полёта Береговому приходилось слышать и более жёсткие оценки).
В какой-то степени сыграло свою роль то, что Береговому именно как пилоту не часто приходилось сталкиваться с ситуацией радикального отсутствия ориентиров. Это норма для морских лётчиков (Юрия Гагарина, например), Береговой же, в соответствии с фамилией, летал над сушей – и как лётчик-штурмовик, и как испытатель реактивных истребителей.
Но, повторимся, общая атмосфера полёта была нервозной, вмешался политический фактор – пилотируемые полёты не проводились полтора года, за это время американцы успели осуществить первую стыковку пилотируемого корабля с автоматической мишенью и приступить к реализации программы "Аполлон" (она, кстати, началась с катастрофы – в январе 1967 года при имитации запуска в кабине "Аполлона-1" вспыхнул пожар, три астронавта мгновенно погибли). Все спешили, и программа действительно не была согласована с требованиями, например, адаптации вестибулярного аппарата с условиями невесомости.
- РИА Новости, 1920, 15.04.2019
15 апреля 2019, 17:16
Первый космонавт Донбасса. Две звезды Георгия БереговогоДесять лет назад в самом крупном городе Восточного Донбасса, Енакиеве устанавливали колокола на Свято-Георгиевском храме. На самом крупном из девяти вырезали надпись: «В память Георгия Берегового от семьи Януковичей». В этом проявилось обычное для бывшего президента Украины, уроженца Енакиева, жлобство - ведь мог бы написать «От всего Донбасса»
Был ли полёт Берегового полностью неудачным? Разумеется, нет.
Во-первых, это был первый успешный пилотируемый полёт "Союза". Корабли этого типа летают до сих пор. Береговой открыл дорогу в космос этим аппаратам – ведь проект могли свернуть, как было в случае с "Восходом".
Во-вторых, пришлось пересмотреть отношение к стыковке в ручном режиме на первых витках вокруг Земли. Ошибки были учтены, что позволило осуществить нормальную стыковку пилотируемых кораблей "Союз-4" и "Союз-5" в январе 1969 года.
 
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