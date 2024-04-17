Русские хакеры прервали вещание 39 украинских телеканалов - 17.04.2024 Украина.ру
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Русские хакеры прервали вещание 39 украинских телеканалов
Русские хакеры прервали вещание 39 украинских телеканалов - 17.04.2024 Украина.ру
Русские хакеры прервали вещание 39 украинских телеканалов
В среду, 17 апреля, на Украине в результате российской атаки было остановлено вещание десятка телеканалов на спутнике Astra. Об этом информировали вещатели
2024-04-17T21:02
2024-04-17T21:02
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информационная безопасность
кибератаки
хакер
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Речь идет о телеканалах, которые принадлежат группе "1+1 media". Помимо "1+1 media" о проблемах с вещанием сообщал "24 канал". Кроме этого, российские хакеры вмешались в работу телеканала Freeдом. Отмечается, что вместо этого телеканала начало вещать ТВ с логотипом "ZA Жизнь!", но сейчас Украина восстановила работу своего СМИ. Некоторые трансляции пока до сих пор приостановлены до устранения проблем. Жителей страны призвали обеспечить прием телевизионных сигналов телеканалов из альтернативных источников - Т2, Интернет (сайты телеканалов, YouTube).
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новости, украина, россия, телеканал, сми, украинские сми, информационная безопасность, кибератаки, хакер
Новости, Украина, Россия, телеканал, СМИ, украинские СМИ, информационная безопасность, кибератаки, хакер

Русские хакеры прервали вещание 39 украинских телеканалов

21:02 17.04.2024
 
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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В среду, 17 апреля, на Украине в результате российской атаки было остановлено вещание десятка телеканалов на спутнике Astra. Об этом информировали вещатели
Речь идет о телеканалах, которые принадлежат группе "1+1 media".
"Состоялись очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины на транспондере Astra 4A 11766 H, где вещают 39 телеканалов, среди которых и собственные и партнерские телеканалы 1+1 media, в частности 1+1 Украина, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Бигуди, KVARTAL TV и другие", – сказано в сообщении группы.
Помимо "1+1 media" о проблемах с вещанием сообщал "24 канал". Кроме этого, российские хакеры вмешались в работу телеканала Freeдом.
"Этой весной РФ начала активно глушить сигналы украинских телеканалов на спутниках Astra4A и Hotbird13E, которые принадлежат европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat", - уточнили на ТВ.
Отмечается, что вместо этого телеканала начало вещать ТВ с логотипом "ZA Жизнь!", но сейчас Украина восстановила работу своего СМИ.
Некоторые трансляции пока до сих пор приостановлены до устранения проблем. Жителей страны призвали обеспечить прием телевизионных сигналов телеканалов из альтернативных источников - Т2, Интернет (сайты телеканалов, YouTube).
1 апреля, 11:40
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