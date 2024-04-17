https://ukraina.ru/20240417/1054570058.html

Русские хакеры прервали вещание 39 украинских телеканалов

Русские хакеры прервали вещание 39 украинских телеканалов - 17.04.2024 Украина.ру

Русские хакеры прервали вещание 39 украинских телеканалов

В среду, 17 апреля, на Украине в результате российской атаки было остановлено вещание десятка телеканалов на спутнике Astra. Об этом информировали вещатели

2024-04-17T21:02

2024-04-17T21:02

2024-04-17T21:02

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Речь идет о телеканалах, которые принадлежат группе "1+1 media". Помимо "1+1 media" о проблемах с вещанием сообщал "24 канал". Кроме этого, российские хакеры вмешались в работу телеканала Freeдом. Отмечается, что вместо этого телеканала начало вещать ТВ с логотипом "ZA Жизнь!", но сейчас Украина восстановила работу своего СМИ. Некоторые трансляции пока до сих пор приостановлены до устранения проблем. Жителей страны призвали обеспечить прием телевизионных сигналов телеканалов из альтернативных источников - Т2, Интернет (сайты телеканалов, YouTube).

https://ukraina.ru/20240401/1054227658.html

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новости, украина, россия, телеканал, сми, украинские сми, информационная безопасность, кибератаки, хакер