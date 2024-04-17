https://ukraina.ru/20240417/1054568345.html

Удар по Чернигову, генсек НАТО призывает "выбирать Украину". Итоги 17 апреля

Удар по Чернигову, генсек НАТО призывает "выбирать Украину". Итоги 17 апреля - 17.04.2024 Украина.ру

Удар по Чернигову, генсек НАТО призывает "выбирать Украину". Итоги 17 апреля

НАТО может поставить Украине системы ПВО, но конкретики по-прежнему нет; решение о сносе киевской арки Дружбы Народов может быть принято в ближайшее время

2024-04-17T18:52

2024-04-17T18:52

2024-04-17T18:52

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Удар по ЧерниговуУтром 17 апреля глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил о о трех ракетных ударах по городу."Повреждены строения гражданской инфраструктуры, десятки единиц транспорта. Создан штаб. Работают все службы и волонтеры", - написал он в своем телеграм-канале.Ко второй половине дня экстренные службы области сообщают о 17 погибших, среди которых трое детей, и более 60-ти раненных. На видео, которые опубликовали украинские СМИ изначально, видны прохожие, жители города.Единственная погибшая, чье имя опубликовали украинские СМИ – полицейская Алина Николаец, находившаяся в этот момент дома на больничном.По информации издания "СтранаUA", ударом разрушено здание гостиницы "Приднеснянская", в соседних домах выбило окна.Версия Чауса о том, что пострадали только гражданские, была опровергнута кадрами, опубликованными патрульной полицией Чернигова: видно, как врачи скорой помощи несут на носилках раненого в военной форме. Другие военнослужащие также видны на фоне, хотя он и размыт.Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук написал в своих соцсетях, что удар был нанесен по району около центра города, по отелю, где были расквартированы военные. В украинских военных чатах и телеграм-каналах также пишут, что пострадало много военнослужащих, а погибших и раненых значительно больше, чем в официальном заявлении ОВА.Российские военкоры и военные эксперты также публикуют фото окон разрушенной гостиницы, по которым делают вывод, что внутри было расположение военнослужащих.Минобороны России удар не комментировало.В Чернигове объявлен траур на 18 апреля.Заявление СтолтенбергаГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО достаточно систем противовоздушной обороны (ПВО), которые они могли бы направить Украине, но конкретные цифры не назвал."Реальность такова, что мы имеем достаточно систем, чтобы значительно больше поставлять на Украину, идет ли речь о системах ПВО в целом или же о батарея Patriot. Именно над этим мы сейчас и работаем", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов", - сказал Столтенберг.Говорить о конкретных цифрах нельзя, так как это закрытая информация, добавил он.В среду в интервью радиостанции LBC глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также говорил о системах ПВО."Если мы не получим системы [ПВО], наша экономика будет разрушена. (…)Когда мы сидим за закрытой дверью, то я всем партнерам говорю: "Дорогие мои, что угодно — хотите в аренду, давайте в аренду. Хотите, чтобы он [Patriot] прикрывал вашу границу, давайте так, но дайте", - заявил украинский министр.В пятницу, 19 апреля, по словам Столтенберга, состоится Совет НАТО-Украина по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. По информации Associated Press, к этому моменту Конгресс США все еще не успеет принять решение о выделении помощи Украине.Арка Дружбы НародовМинистерство культуры и информационной политики Украины признало киевскую Арку Дружбы Народов (ранее переименованную в Арку свободы народа Украины) объектом, который не подлежит внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины."Этим решением монумент утратил статус памятника истории и может быть демонтирован", - прокомментировали в министерстве свое решение журналистам "Украинской правды".Сноса Арки давно уже добивался Украинский институт национальной памяти (УИНП). Ранее, в 2022, был демонтирована бронзовая скульптура двух рабочих – русского и украинца, входившая в скульптурную композицию вместе с Аркой и сценой Переяславской Рады.Скульпторы Александр Скобликов и Сергей Миргородский – авторы композиции, известной во всем мире, как один из символов Киева, отреклись от своего творения.Похожая скульптурная композиция до 1991 находилась в Тбилиси, у выезда на Военно-Грузинскую дорогу, ведущую в Россию.Одна из ее частей – памятник "Узы дружбы" – была взорвана в 1991 году по указу первого грузинского президента Звиада Гамсахурдия.

https://ukraina.ru/20240417/1054567891.html

https://ukraina.ru/20240417/1054566385.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, чернигов, россия, йенс столтенберг, игорь мосийчук, дмитрий кулеба, нато, верховная рада, конгресс сша