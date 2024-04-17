Почему Сырский решил зачистить националистов в рядах ВСУ - 17.04.2024 Украина.ру
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Почему Сырский решил зачистить националистов в рядах ВСУ
Почему Сырский решил зачистить националистов в рядах ВСУ - 17.04.2024 Украина.ру
Почему Сырский решил зачистить националистов в рядах ВСУ
В элитном подразделении ВСУ "Добровольческий украинский корпус" (Правый сектор*) начались проверки. Из официального заявления штурмовой бригады понятно, что командование украинской армии ищет виноватых в сложной ситуации в районе населенного пункта Часов Яр.
2024-04-17T18:41
2024-04-17T18:41
украина
россия
часов яр
александр сырский
эксклюзив
валерий залужный
денис пушилин
вооруженные силы украины
правый сектор
генштаб
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"Сообщаем, что высшее командование Вооруженных сил Украины начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК ПС*, которые формировали бригаду и являются ее боевым остовом. Мотивы таких действий нам не известны. Все попытки остановить этот процесс и выяснить причины результатов не дали. Возможно, кто-то считает, что распыление бойцов ДУК ПС* по разным подразделениям Вооруженных сил приведет к уничтожению ДУК ПС*.В настоящее время в бригаде работают многочисленные комиссии. Они составляют списки бойцов, которые с первого дня существования воинской части осуществляли в ее рядах защиту Украины. В отношении командиров подразделений проводятся служебные расследования, не исключено, что откроют уголовные производства по надуманным обвинениям в невыполнении боевых предписаний. Командиры и бойцы готовы отстаивать свою, и павших собратьев, честь и достоинство законным способом. Все приказы командования бойцами и командирами выполняются. Остаются совершенно непонятными действия, направленные на полное ослабление боеспособного подразделения, которым с самого начала полномасштабного вторжения является данная воинская часть".По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, бригады, которые были верны отставному главкому Валерию Залужному, отказывается выполнять приказы Александра Сырского. В частности, 67-й бригаде грозит расформирование именно по этой причине.На фоне усиления мобилизации, обострение внутри армии может привести к неконтролируемым для украинской власти последствиям. Националистические формирования всегда использовались оппонентами власти как таран, поэтому имели статус "неприкосновенных". Смогут ли подавить смуту внутри самых обученных и мотивированных подразделений в этот раз – пока не ясно. Тем временем армия РФ ведет активные боевые действия на авдеевском направлении. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" сообщил: "Продвигаются наши подразделения с разным темпом на отдельных участках, где-то получается быстрее. Мы видим, что сейчас наиболее активные действия на авдеевском направлении, скажем так, за авдеевским направлением. И часовоярское направление, которое тоже в центре нашего внимания".Эксперты проанализировали ситуацию и опубликовали свои комментарии в соцсетях.Политик Олег ЦаревВсе, кто следил за событиями на Майдане, знают, что самые ярые украинские националисты примыкали к Правому сектору* — организации, закономерно признанной в России террористической.Для участия в войне Киева против Донбасса правосеки* создали "Добровольческий украинский корпус" (ДУК)*. Самые лютые головорезы и отъявленные мерзавцы воевали в ДУК*. В 2018 из этих вояк сформировали 67-ю ОМБр ДУК* — отдельную бригаду. Сейчас же, после того как это подразделение уступило нашим десантникам ряд позиций под Часовым Яром, бригаду расформируют.Украинская пресса пишет, что идут проверки, основной костяк националистов раскидывают по другим подразделениям. Сама 67-й ОМБР ДУК* подтверждает это в соцсетях и сообщает, что на командиров открыты служебные расследования, которые могут стать уголовными делами. По ряду версий, бывалые правосеки первыми отправляли в бой новобранцев и те ожидаемо теряли позиции, погибали. Такая кровавая дедовщина.Другими словами, обычной регулярной бригадой ВСУ националисты так и не стали. Поскольку людей не хватает, решили их просто раскидать по другим подразделениям. Так от них будет меньше вреда. Я не думаю, что это говорит о том, что национализм на Украине больше не в фаворе. Просто неприкасаемых больше нет, по крайней мере, на фронте. И еще. Просто украинских националистов использовали не по назначению. Они никогда хорошо не воевали. Вот заградотряды или функция полицаев для карательных операций против мирного населения — это их профиль, а воевать — нет.Журналист Денис ГороховскийОчередной скандал на фронте. После потери некоторых позиций на направлении Часового Яра (Донецкая область) в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский корпус"* (те, которые Правый сектор*) начались проверки. По данным "Украинской правды", военное руководство разных уровней интересовало, почему на направлении Часового Яра "проседает" такое мотивированное подразделение как ДУК*. Одной из причин, которые обнаружила проверка, были проблемы внутри самой бригады. Управление среди ключевых людей ДУКа* якобы отделяло от военнослужащих из "Правого сектора"* тех, кто, в частности, перевелся к ним из других частей во время недавнего пополнения (их называли "пиксельными"). Отношение к "пиксельным" якобы было хуже, их первыми отправляли в бой и из-за нехватки опыта они теряли позиции. Также источник издания добавил, что, вероятно, это была не единственная причина проблем с боеспособностью бригады, которую обнаружила проверка. В ДУК* уже заявляют о том, что у Сырского решили уничтожить "легендарное подразделение".Украинская военнослужащая Елена Верба-ТрохименкоВласти уничтожают 67 бригаду ДУК Правого сектора*! Делается это специально и цинично. Часов Яр защищает именно 67 бригада ДУК ПС*, которую сейчас расформировывает Сырский. Враг поставил задачу захватить Часов Яр до 9 мая. Назревает вопрос: зачем все это? Зачем ослаблять боевое подразделение, которое с первых дней вторжения объединилось для обороны страны? Зачем вытеснять боеспособное подразделение и уменьшать обороноспособность?Украинский политик Игорь Мосийчук**Трагическая история. Я так понимаю, что высшее руководство для себя решило, что Украина войну уже окончательно выиграла, и мотивированные добровольцы в рядах Вооруженных Сил больше не нужны? Абсолютно убежден – фактическое обезвреживание одного из лучших военных подразделений в новейшей истории Украины отразится на судьбе нашей страны максимально негативно.Журналист Семен УраловОдна из не слишком заметных из РФ тем в украинском информпространстве – ситуация вокруг т.н. ДУК ПС (Добровольческий украинский корпус “Правый сектор”)* – 67-я ОМБр. Как они сами утверждают, ... высшее командование Вооруженных сил Украины начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК ПС*, которые формировали бригаду и являются ее боевым костяком.При этом в украинских же СМИ уже обозначили причину: со сменой главкома с Залужного на Сырского бригада потеряла "крышу" в Генштабе. Кончилась "казацкая вольница".…их поставили перед фактом: вы должны выполнять только те функции, которые соответствуют вашему должностному уровню.На Украине никто не рискнёт указать на очевидную параллель, так что скажу я: Сырский делает примерно то же, что Екатерина II сделала с Запорожской Сечью в 1775 году. Или у нас с ЧВК в прошлом, если нужен пример посвежее. Для нас, конечно, новость так себе (в ВСУ будет больше порядка). С другой стороны, не поздно ли они его наводить взялись?* - Организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена в России** - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240410/1054418813.html
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украина, россия, часов яр, александр сырский, эксклюзив, валерий залужный, денис пушилин, вооруженные силы украины, правый сектор, генштаб
Украина, Россия, Часов Яр, Александр Сырский, Эксклюзив, Валерий Залужный, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Правый сектор, Генштаб

Почему Сырский решил зачистить националистов в рядах ВСУ

18:41 17.04.2024
 
© СИРСЬКИЙ телеграм-канал
© СИРСЬКИЙ телеграм-канал
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В элитном подразделении ВСУ "Добровольческий украинский корпус" (Правый сектор*) начались проверки. Из официального заявления штурмовой бригады понятно, что командование украинской армии ищет виноватых в сложной ситуации в районе населенного пункта Часов Яр.
"Сообщаем, что высшее командование Вооруженных сил Украины начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК ПС*, которые формировали бригаду и являются ее боевым остовом.
Мотивы таких действий нам не известны. Все попытки остановить этот процесс и выяснить причины результатов не дали. Возможно, кто-то считает, что распыление бойцов ДУК ПС* по разным подразделениям Вооруженных сил приведет к уничтожению ДУК ПС*.
В настоящее время в бригаде работают многочисленные комиссии. Они составляют списки бойцов, которые с первого дня существования воинской части осуществляли в ее рядах защиту Украины. В отношении командиров подразделений проводятся служебные расследования, не исключено, что откроют уголовные производства по надуманным обвинениям в невыполнении боевых предписаний.
Командиры и бойцы готовы отстаивать свою, и павших собратьев, честь и достоинство законным способом. Все приказы командования бойцами и командирами выполняются. Остаются совершенно непонятными действия, направленные на полное ослабление боеспособного подразделения, которым с самого начала полномасштабного вторжения является данная воинская часть".
По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, бригады, которые были верны отставному главкому Валерию Залужному, отказывается выполнять приказы Александра Сырского. В частности, 67-й бригаде грозит расформирование именно по этой причине.
На фоне усиления мобилизации, обострение внутри армии может привести к неконтролируемым для украинской власти последствиям. Националистические формирования всегда использовались оппонентами власти как таран, поэтому имели статус "неприкосновенных". Смогут ли подавить смуту внутри самых обученных и мотивированных подразделений в этот раз – пока не ясно.
Тем временем армия РФ ведет активные боевые действия на авдеевском направлении. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" сообщил: "Продвигаются наши подразделения с разным темпом на отдельных участках, где-то получается быстрее. Мы видим, что сейчас наиболее активные действия на авдеевском направлении, скажем так, за авдеевским направлением. И часовоярское направление, которое тоже в центре нашего внимания".
Эксперты проанализировали ситуацию и опубликовали свои комментарии в соцсетях.
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
10 апреля, 13:38
Добро пожаловать на фронт. На Украине мобилизуют всех, кроме силовиков, олигархов и безногихВ Верховную раду внесена "окончательная" версия законопроекта об ужесточении мобилизации. В нем оказалось все то, против чего несколько месяцев протестовала номинальная украинская оппозиция, а выехавшую заграницу молодежь ставят перед выбором — либо остаться без документов, либо добро пожаловать в ТЦК
Политик Олег Царев
Все, кто следил за событиями на Майдане, знают, что самые ярые украинские националисты примыкали к Правому сектору* — организации, закономерно признанной в России террористической.
Для участия в войне Киева против Донбасса правосеки* создали "Добровольческий украинский корпус" (ДУК)*. Самые лютые головорезы и отъявленные мерзавцы воевали в ДУК*.
В 2018 из этих вояк сформировали 67-ю ОМБр ДУК* — отдельную бригаду. Сейчас же, после того как это подразделение уступило нашим десантникам ряд позиций под Часовым Яром, бригаду расформируют.
Украинская пресса пишет, что идут проверки, основной костяк националистов раскидывают по другим подразделениям. Сама 67-й ОМБР ДУК* подтверждает это в соцсетях и сообщает, что на командиров открыты служебные расследования, которые могут стать уголовными делами. По ряду версий, бывалые правосеки первыми отправляли в бой новобранцев и те ожидаемо теряли позиции, погибали. Такая кровавая дедовщина.
Другими словами, обычной регулярной бригадой ВСУ националисты так и не стали. Поскольку людей не хватает, решили их просто раскидать по другим подразделениям. Так от них будет меньше вреда.
Я не думаю, что это говорит о том, что национализм на Украине больше не в фаворе. Просто неприкасаемых больше нет, по крайней мере, на фронте.
И еще. Просто украинских националистов использовали не по назначению. Они никогда хорошо не воевали. Вот заградотряды или функция полицаев для карательных операций против мирного населения — это их профиль, а воевать — нет.
Журналист Денис Гороховский
Очередной скандал на фронте. После потери некоторых позиций на направлении Часового Яра (Донецкая область) в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский корпус"* (те, которые Правый сектор*) начались проверки.
По данным "Украинской правды", военное руководство разных уровней интересовало, почему на направлении Часового Яра "проседает" такое мотивированное подразделение как ДУК*. Одной из причин, которые обнаружила проверка, были проблемы внутри самой бригады.
Управление среди ключевых людей ДУКа* якобы отделяло от военнослужащих из "Правого сектора"* тех, кто, в частности, перевелся к ним из других частей во время недавнего пополнения (их называли "пиксельными"). Отношение к "пиксельным" якобы было хуже, их первыми отправляли в бой и из-за нехватки опыта они теряли позиции.
Также источник издания добавил, что, вероятно, это была не единственная причина проблем с боеспособностью бригады, которую обнаружила проверка. В ДУК* уже заявляют о том, что у Сырского решили уничтожить "легендарное подразделение".
Украинская военнослужащая Елена Верба-Трохименко
Власти уничтожают 67 бригаду ДУК Правого сектора*! Делается это специально и цинично. Часов Яр защищает именно 67 бригада ДУК ПС*, которую сейчас расформировывает Сырский. Враг поставил задачу захватить Часов Яр до 9 мая.
Назревает вопрос: зачем все это? Зачем ослаблять боевое подразделение, которое с первых дней вторжения объединилось для обороны страны? Зачем вытеснять боеспособное подразделение и уменьшать обороноспособность?
Работа 200 мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
14:14
Битва за Часов Яр. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку?Нынешняя война в Новороссии — это своего рода экспериментальный полигон и военная школа, где проверяются в бою новейшие тактические элементы, в том числе и те, которые касаются взятия населенных пунктов. Часов Яр сегодня стал таким полигоном
Украинский политик Игорь Мосийчук**
Трагическая история. Я так понимаю, что высшее руководство для себя решило, что Украина войну уже окончательно выиграла, и мотивированные добровольцы в рядах Вооруженных Сил больше не нужны? Абсолютно убежден – фактическое обезвреживание одного из лучших военных подразделений в новейшей истории Украины отразится на судьбе нашей страны максимально негативно.
Журналист Семен Уралов
Одна из не слишком заметных из РФ тем в украинском информпространстве – ситуация вокруг т.н. ДУК ПС (Добровольческий украинский корпус “Правый сектор”)* – 67-я ОМБр. Как они сами утверждают, ... высшее командование Вооруженных сил Украины начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК ПС*, которые формировали бригаду и являются ее боевым костяком.
При этом в украинских же СМИ уже обозначили причину: со сменой главкома с Залужного на Сырского бригада потеряла "крышу" в Генштабе. Кончилась "казацкая вольница".
…их поставили перед фактом: вы должны выполнять только те функции, которые соответствуют вашему должностному уровню.
На Украине никто не рискнёт указать на очевидную параллель, так что скажу я: Сырский делает примерно то же, что Екатерина II сделала с Запорожской Сечью в 1775 году. Или у нас с ЧВК в прошлом, если нужен пример посвежее. Для нас, конечно, новость так себе (в ВСУ будет больше порядка). С другой стороны, не поздно ли они его наводить взялись?
Украина
13:12
Смертельная жизнь. Режим Зеленского не щадит ни молодых, ни старыхВсе чаще и чаще Тиса, левый и самый длинный приток Дуная в тех местах, где он является границей Украины с Румынией и Венгрией, возвращает на родину мертвых украинцев. Утопленников, которые, как принято было говорить еще в СССР, выбрали свободу, но нашли смерть
* - Организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена в России
** - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
 
УкраинаРоссияЧасов ЯрАлександр СырскийЭксклюзивВалерий ЗалужныйДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПравый секторГенштаб
 
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Заголовок открываемого материала
18:52Удар по Чернигову, генсек НАТО призывает "выбирать Украину". Итоги 17 апреля
18:41Почему Сырский решил зачистить националистов в рядах ВСУ
18:39Стало известно, когда в Конгрессе состоится голосование по пакетам помощи Украине и Израилю
18:19Украинский урожай в этом году будет на 8 млн тонн меньше предыдущего
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