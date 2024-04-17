Иван Охлобыстин: кто он - 17.04.2024 Украина.ру
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Иван Охлобыстин: кто он
Иван Охлобыстин: кто он - 17.04.2024 Украина.ру
Иван Охлобыстин: кто он
Актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист, писатель
2024-04-17T13:18
2024-04-17T13:18
новости
иван охлобыстин
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Иван Иванович Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в Заокском районе Тульской области. Некоторое время семья жила под Малоярославцем, затем переехала в Москву. В 1983 году окончил школу, пошёл в ПТУ, которое окончил через год по специальности "оператор ЭВМ". В 1984 году поступил во ВГИК на режиссёрский факультет, но после первого курса был призван в армию и прослужил два года (1985–1987) в ракетных войсках в Ростове-на-Дону. Затем восстановился в институте. В 1992 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Таланкина). Активно занимался общественной работой и даже был избран секретарём Союза кинематографистов СССР. В начале 2001 года был рукоположён в священники архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским Владимиром (Икимом) в Ташкентской епархии. До 2005 года отец Иоанн служил в храме святителя Николая в Заяицком, расположенном на Раушской набережной Москвы-реки. После — в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. На время оставил свою профессию и работал только в роли сценариста.Вёл передачу "Стая" на радиостанции "Русская служба новостей", а также колонку в мультимедийном сообществе "Сноб". 26 ноября 2009 года появилось сообщение о том, что Охлобыстин попросил патриарха Кирилла освободить его от служения из-за "внутренних противоречий".До начала января 2014 года состоял на должности креативного директора компании "Евросеть". С 15 января 2014 года — креативный директор производителя и поставщика одежды Baon. С апреля 2017 года — колумнист русскоязычной версии сайта телеканала RT. В 2017 г. снова активно занялся кинематографической деятельностью. Работы в кино: "Царь", "Москва, я люблю тебя!", "Ирония любви", "Метод Фрейда", "Мотылёк", "Вспышка", "Быть" и др. Автор книг: "XIV принцип", "Дом восходящего Солнца", "ДМБ и другие киносценарии", "Духовные копи", "Иоанн Кронштадтский", "Ксения Петербургская", "Матрона Московская" и др.Женат, 6 детей.
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Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иван охлобыстин
Новости, Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин: кто он

13:18 17.04.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии "ТЭФИ 2016"
Церемония вручения премии ТЭФИ 2016 - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Читать в
Актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист, писатель
Иван Иванович Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в Заокском районе Тульской области. Некоторое время семья жила под Малоярославцем, затем переехала в Москву. В 1983 году окончил школу, пошёл в ПТУ, которое окончил через год по специальности "оператор ЭВМ".
В 1984 году поступил во ВГИК на режиссёрский факультет, но после первого курса был призван в армию и прослужил два года (1985–1987) в ракетных войсках в Ростове-на-Дону. Затем восстановился в институте.
В 1992 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Таланкина). Активно занимался общественной работой и даже был избран секретарём Союза кинематографистов СССР.
В начале 2001 года был рукоположён в священники архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским Владимиром (Икимом) в Ташкентской епархии.
До 2005 года отец Иоанн служил в храме святителя Николая в Заяицком, расположенном на Раушской набережной Москвы-реки. После — в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
На время оставил свою профессию и работал только в роли сценариста.
Вёл передачу "Стая" на радиостанции "Русская служба новостей", а также колонку в мультимедийном сообществе "Сноб".
26 ноября 2009 года появилось сообщение о том, что Охлобыстин попросил патриарха Кирилла освободить его от служения из-за "внутренних противоречий".
До начала января 2014 года состоял на должности креативного директора компании "Евросеть".
С 15 января 2014 года — креативный директор производителя и поставщика одежды Baon.
С апреля 2017 года — колумнист русскоязычной версии сайта телеканала RT.
В 2017 г. снова активно занялся кинематографической деятельностью.
Работы в кино:
"Царь", "Москва, я люблю тебя!", "Ирония любви", "Метод Фрейда", "Мотылёк", "Вспышка", "Быть" и др.
Автор книг:
"XIV принцип", "Дом восходящего Солнца", "ДМБ и другие киносценарии", "Духовные копи", "Иоанн Кронштадтский", "Ксения Петербургская", "Матрона Московская" и др.
Женат, 6 детей.
 
НовостиИван Охлобыстин
 
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