"Моё сердце с ребятами в окопах". Иван Охлобыстин о творчестве, СВО и гражданском выборе - 17.04.2024 Украина.ру
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"Моё сердце с ребятами в окопах". Иван Охлобыстин о творчестве, СВО и гражданском выборе
"Моё сердце с ребятами в окопах". Иван Охлобыстин о творчестве, СВО и гражданском выборе - 17.04.2024 Украина.ру
"Моё сердце с ребятами в окопах". Иван Охлобыстин о творчестве, СВО и гражданском выборе
"Мне наплевать на мотивы публичных людей, приезжающих на линию фронта и новые территории, чтобы петь и плясать. Пусть пляшут, Бог им судья. Новороссия — моя малая Родина, а живущие там люди — родные мне".
2024-04-17T13:22
2024-04-17T13:22
интервью
иван охлобыстин
сво
образование
кино
россия
новороссия
украина
военнослужащий
шоу-бизнес
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Актер, режиссер, священник, политик и волонтер Иван Охлобыстин в эксклюзивном блиц-интервью изданию Украина.ру рассказал об участии в образовательных проектах и выборах президента России, о поддержке солдат, воюющих в спецоперации на Украине.Ранее Иван Охлобыстин в беседе со СМИ назвал сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" романтизацией жестоких 90-х, уточнив, что не смотрел картину и оставил ее себе "на сладкое". — Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, о ваших патриотических образовательных проектах: "Азбука СВО", "Разговоры о важном", участие в выборах президента России— "Азбука СВО" — это художественно оформленный методический материал для военнослужащих, не имеющих практического опыта ведения реальных боевых действий. Сценарий создаётся по рекомендациям лучших боевых инструкторов, прошедших огонь и воду. "Азбука" помогла сохранить жизнь десяткам солдат. Это только те о ком я лично знаю — и я счастлив от этого. Мы не воевали толком 50 лет. Многое изменилось. Конечно научиться воевать можно только в реальном бою, но предварительные знания тоже очень важны. Что касаемо выборов, то мне и рассказать особо нечего. Я стал доверенным лицом президента и принимал участие в общественных мероприятиях, таких как: Международный фестиваль молодёжи, Всероссийский форум педагогов. Выступал в военных академиях и тому подобное.В "Разговорах о важном" я принимал участие единственный раз. Но считаю их [эти мероприятия] бесконечно полезными для воспитания подрастающего поколения. Нужно методично "вбивать" в голову молодёжи простое знание, что не имея внятной цели в жизни, рискуешь однажды оказаться в абсолютной пустоте. А определиться с этой целью способен помочь только чей-то живой пример. — Публичных людей зачастую обвиняют в неискренности, в меркантильных или имиджевых мотивах, когда они приезжают в новые регионы и зону боевых действий с концертами или гуманитарной помощью. Как вы к этому относитесь? — Моё сердце с ребятами в окопах. Я готов сделать всё, чтобы облегчить им поставленную временем задачу. Новороссия — моя малая Родина, а живущие там люди, родные мне. Они заслуживают радости. Честно говоря, мне наплевать на мотивы публичных людей, приезжающих на линию фронта и новые территории, чтобы петь и плясать. Пусть пляшут — Бог им судья. Лишь бы это приносило пользу моим землякам и соратникам. А своих, настоящих, мы знаем. Они не за деньги там. — Над какими проектами в кино и театре вы работаете сейчас? — Сейчас я снимаюсь в сказке "Подарок Деду Морозу". Со мной в съемках принимают участие Антон Филипенко, Кристина Асмус, Наталья Орейро, Игорь Жижикин. В фильме будет очень много компьютерной графики, и он выйдет в конце 2025 года. Ещё я снимаюсь в 4-м сезоне сериала "Полярный". Картину можно будет увидеть в декабре этого года. С нами работают китайские артисты, к слову сказать — удивительно талантливые ребята. Видимо, у них в Китае с артистами всё в порядке.
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, иван охлобыстин, сво, образование, кино, россия, новороссия, украина, военнослужащий, шоу-бизнес, волонтеры
Интервью, Иван Охлобыстин, СВО, образование, кино, Россия, Новороссия, Украина, военнослужащий, шоу-бизнес, волонтеры

"Моё сердце с ребятами в окопах". Иван Охлобыстин о творчестве, СВО и гражданском выборе

13:22 17.04.2024
 
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Читать в
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мария
Лихограй
Все материалы
"Мне наплевать на мотивы публичных людей, приезжающих на линию фронта и новые территории, чтобы петь и плясать. Пусть пляшут, Бог им судья. Новороссия — моя малая Родина, а живущие там люди — родные мне".
Актер, режиссер, священник, политик и волонтер Иван Охлобыстин в эксклюзивном блиц-интервью изданию Украина.ру рассказал об участии в образовательных проектах и выборах президента России, о поддержке солдат, воюющих в спецоперации на Украине.
Ранее Иван Охлобыстин в беседе со СМИ назвал сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" романтизацией жестоких 90-х, уточнив, что не смотрел картину и оставил ее себе "на сладкое".
— Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, о ваших патриотических образовательных проектах: "Азбука СВО", "Разговоры о важном", участие в выборах президента России
— "Азбука СВО" — это художественно оформленный методический материал для военнослужащих, не имеющих практического опыта ведения реальных боевых действий. Сценарий создаётся по рекомендациям лучших боевых инструкторов, прошедших огонь и воду.
"Азбука" помогла сохранить жизнь десяткам солдат. Это только те о ком я лично знаю — и я счастлив от этого.
Мы не воевали толком 50 лет. Многое изменилось. Конечно научиться воевать можно только в реальном бою, но предварительные знания тоже очень важны.
Что касаемо выборов, то мне и рассказать особо нечего. Я стал доверенным лицом президента и принимал участие в общественных мероприятиях, таких как: Международный фестиваль молодёжи, Всероссийский форум педагогов. Выступал в военных академиях и тому подобное.
В "Разговорах о важном" я принимал участие единственный раз. Но считаю их [эти мероприятия] бесконечно полезными для воспитания подрастающего поколения. Нужно методично "вбивать" в голову молодёжи простое знание, что не имея внятной цели в жизни, рискуешь однажды оказаться в абсолютной пустоте. А определиться с этой целью способен помочь только чей-то живой пример.
Церемония вручения премии ТЭФИ 2016 - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
13:18
Иван Охлобыстин: кто онАктёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист, писатель
— Публичных людей зачастую обвиняют в неискренности, в меркантильных или имиджевых мотивах, когда они приезжают в новые регионы и зону боевых действий с концертами или гуманитарной помощью. Как вы к этому относитесь?
— Моё сердце с ребятами в окопах. Я готов сделать всё, чтобы облегчить им поставленную временем задачу. Новороссия — моя малая Родина, а живущие там люди, родные мне. Они заслуживают радости.
Честно говоря, мне наплевать на мотивы публичных людей, приезжающих на линию фронта и новые территории, чтобы петь и плясать. Пусть пляшут — Бог им судья. Лишь бы это приносило пользу моим землякам и соратникам. А своих, настоящих, мы знаем. Они не за деньги там.
— Над какими проектами в кино и театре вы работаете сейчас?
— Сейчас я снимаюсь в сказке "Подарок Деду Морозу". Со мной в съемках принимают участие Антон Филипенко, Кристина Асмус, Наталья Орейро, Игорь Жижикин. В фильме будет очень много компьютерной графики, и он выйдет в конце 2025 года.
Ещё я снимаюсь в 4-м сезоне сериала "Полярный". Картину можно будет увидеть в декабре этого года. С нами работают китайские артисты, к слову сказать — удивительно талантливые ребята. Видимо, у них в Китае с артистами всё в порядке.
 
ИнтервьюИван ОхлобыстинСВОобразованиекиноРоссияНовороссияУкраинавоеннослужащийшоу-бизнесволонтеры
 
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