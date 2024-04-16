Удары по колоннам ВСУ и внезапный десант: где Россия устроит побоище – Онуфриенко - 16.04.2024 Украина.ру
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Удары по колоннам ВСУ и внезапный десант: где Россия устроит побоище – Онуфриенко
Удары по колоннам ВСУ и внезапный десант: где Россия устроит побоище – Онуфриенко - 16.04.2024 Украина.ру
Удары по колоннам ВСУ и внезапный десант: где Россия устроит побоище – Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал новость о ликвидации наёмников из иностранного легиона, которую провели... Украина.ру, 16.04.2024
2024-04-16T19:15
2024-04-16T19:15
видео
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
всу
белоруссия
иностранные наемники
запад
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал новость о ликвидации наёмников из иностранного легиона, которую провели ВС РФ, а также рассказал, какая тактика может быть эффективна при разгроме большой группировки врага на западной границе: 00:23 - О ликвидации наёмников из иностранного легиона; 05:45 - О численности группировки ВСУ на белорусской границе; 10:00 - Как уничтожить большую группировку врага на западной границе? 18:20 - Способы расширения фронта; 22:16 - Способны ли ВСУ на данном этапе наносить массированные удары? 29:28 - О последствиях СВО. *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистской организацией и запрещённое в РФ
белоруссия
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видео, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация, всу, белоруссия, иностранные наемники, запад, видео
Видео, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация, ВСУ, Белоруссия, иностранные наемники, Запад

Удары по колоннам ВСУ и внезапный десант: где Россия устроит побоище – Онуфриенко

19:15 16.04.2024
 
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал новость о ликвидации наёмников из иностранного легиона, которую провели ВС РФ, а также рассказал, какая тактика может быть эффективна при разгроме большой группировки врага на западной границе:

00:23 - О ликвидации наёмников из иностранного легиона;
05:45 - О численности группировки ВСУ на белорусской границе;
10:00 - Как уничтожить большую группировку врага на западной границе?
18:20 - Способы расширения фронта;
22:16 - Способны ли ВСУ на данном этапе наносить массированные удары?
29:28 - О последствиях СВО.

*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистской организацией и запрещённое в РФ

 
ВидеоМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОСпецоперацияВСУБелоруссияиностранные наемникиЗапад
 
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