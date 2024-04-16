https://ukraina.ru/20240416/1054547524.html

Удары по колоннам ВСУ и внезапный десант: где Россия устроит побоище – Онуфриенко

Удары по колоннам ВСУ и внезапный десант: где Россия устроит побоище – Онуфриенко - 16.04.2024 Украина.ру

Удары по колоннам ВСУ и внезапный десант: где Россия устроит побоище – Онуфриенко

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал новость о ликвидации наёмников из иностранного легиона, которую провели... Украина.ру, 16.04.2024

2024-04-16T19:15

2024-04-16T19:15

2024-04-16T19:15

видео

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

всу

белоруссия

иностранные наемники

запад

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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал новость о ликвидации наёмников из иностранного легиона, которую провели ВС РФ, а также рассказал, какая тактика может быть эффективна при разгроме большой группировки врага на западной границе: 00:23 - О ликвидации наёмников из иностранного легиона; 05:45 - О численности группировки ВСУ на белорусской границе; 10:00 - Как уничтожить большую группировку врага на западной границе? 18:20 - Способы расширения фронта; 22:16 - Способны ли ВСУ на данном этапе наносить массированные удары? 29:28 - О последствиях СВО. *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистской организацией и запрещённое в РФ

белоруссия

запад

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