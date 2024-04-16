https://ukraina.ru/20240416/1054546528.html

Путин назначил Алаудинова на должность замначальника управления Минобороны РФ

Путин назначил Алаудинова на должность замначальника управления Минобороны РФ - 16.04.2024 Украина.ру

Путин назначил Алаудинова на должность замначальника управления Минобороны РФ

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов освобождён от ранее занимаемой должности замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ и назначен замначальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров

2024-04-16T18:32

2024-04-16T18:32

2024-04-16T18:32

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спецоперация

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"Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу. Без преувеличения, Апты Аронович — настоящий боевой генерал, обладающий исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами",— написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Уточняется, что Алаудинов останется командиром спецназа "Ахмат". Глава Чеченской республики также выразил уверенность в том, что на новом посту Алаудинов продемонстрирует свои лучшие качества и оправдает доверие Верховного главнокомандующего.Главное военно-политическое управление Вооружённых сил России — центральный военно-политический орган управления, специализирующийся на военно-патриотической работе в ВС РФ.

https://ukraina.ru/20240416/1054545183.html

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новости, россия, апти алаудинов, владимир путин, "ахмат", сво, спецоперация