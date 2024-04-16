https://ukraina.ru/20240416/1054546528.html
Путин назначил Алаудинова на должность замначальника управления Минобороны РФ
Путин назначил Алаудинова на должность замначальника управления Минобороны РФ - 16.04.2024 Украина.ру
Путин назначил Алаудинова на должность замначальника управления Минобороны РФ
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов освобождён от ранее занимаемой должности замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ и назначен замначальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
2024-04-16T18:32
2024-04-16T18:32
2024-04-16T18:32
новости
россия
апти алаудинов
владимир путин
"ахмат"
сво
спецоперация
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"Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу. Без преувеличения, Апты Аронович — настоящий боевой генерал, обладающий исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами",— написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Уточняется, что Алаудинов останется командиром спецназа "Ахмат". Глава Чеченской республики также выразил уверенность в том, что на новом посту Алаудинов продемонстрирует свои лучшие качества и оправдает доверие Верховного главнокомандующего.Главное военно-политическое управление Вооружённых сил России — центральный военно-политический орган управления, специализирующийся на военно-патриотической работе в ВС РФ.
https://ukraina.ru/20240416/1054545183.html
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новости, россия, апти алаудинов, владимир путин, "ахмат", сво, спецоперация
Новости, Россия, Апти Алаудинов, Владимир Путин, "Ахмат", СВО, Спецоперация
Путин назначил Алаудинова на должность замначальника управления Минобороны РФ
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов освобождён от ранее занимаемой должности замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ и назначен замначальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
"Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу. Без преувеличения, Апты Аронович — настоящий боевой генерал, обладающий исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами",— написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Уточняется, что Алаудинов останется командиром спецназа "Ахмат".
Глава Чеченской республики также выразил уверенность в том, что на новом посту Алаудинов продемонстрирует свои лучшие качества и оправдает доверие Верховного главнокомандующего.
Главное военно-политическое управление Вооружённых сил России — центральный военно-политический орган управления, специализирующийся на военно-патриотической работе в ВС РФ.