Путин назначил Алаудинова на должность замначальника управления Минобороны РФ - 16.04.2024 Украина.ру
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Путин назначил Алаудинова на должность замначальника управления Минобороны РФ
Путин назначил Алаудинова на должность замначальника управления Минобороны РФ - 16.04.2024 Украина.ру
Путин назначил Алаудинова на должность замначальника управления Минобороны РФ
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов освобождён от ранее занимаемой должности замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ и назначен замначальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
2024-04-16T18:32
2024-04-16T18:32
новости
россия
апти алаудинов
владимир путин
"ахмат"
сво
спецоперация
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"Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу. Без преувеличения, Апты Аронович — настоящий боевой генерал, обладающий исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами",— написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Уточняется, что Алаудинов останется командиром спецназа "Ахмат". Глава Чеченской республики также выразил уверенность в том, что на новом посту Алаудинов продемонстрирует свои лучшие качества и оправдает доверие Верховного главнокомандующего.Главное военно-политическое управление Вооружённых сил России — центральный военно-политический орган управления, специализирующийся на военно-патриотической работе в ВС РФ.
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новости, россия, апти алаудинов, владимир путин, "ахмат", сво, спецоперация
Новости, Россия, Апти Алаудинов, Владимир Путин, "Ахмат", СВО, Спецоперация

Путин назначил Алаудинова на должность замначальника управления Минобороны РФ

18:32 16.04.2024
 
Рамзан Кадыров Апты Алаудинов
Рамзан Кадыров Апты Алаудинов
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов освобождён от ранее занимаемой должности замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ и назначен замначальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
"Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу. Без преувеличения, Апты Аронович — настоящий боевой генерал, обладающий исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами",— написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Уточняется, что Алаудинов останется командиром спецназа "Ахмат".
Глава Чеченской республики также выразил уверенность в том, что на новом посту Алаудинов продемонстрирует свои лучшие качества и оправдает доверие Верховного главнокомандующего.
Главное военно-политическое управление Вооружённых сил России — центральный военно-политический орган управления, специализирующийся на военно-патриотической работе в ВС РФ.
- РИА Новости, 1920, 16.04.2024
18:17
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