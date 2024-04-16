https://ukraina.ru/20240416/1054546210.html

Американские журналисты нашли виновных в срыве переговорного процесса по Украине

Американские журналисты нашли виновных в срыве переговорного процесса по Украине - 16.04.2024 Украина.ру

Американские журналисты нашли виновных в срыве переговорного процесса по Украине

Урегулировать украинский конфликт можно было в течение нескольких недель после его начала, предварительные договоренности уже были достигнуты представителями Москвы и Киева в Стамбуле, но переговоры провалились из-за негативной позиция по отношению к ним США и Британии. Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Affairs

2024-04-16T18:16

2024-04-16T18:16

2024-04-16T18:16

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Журналисты изучили проекты соглашений, которыми обменялись две стороны. Они уверены, что смерти тысяч военнослужащих можно было предупредить. "Русские и украинцы почти завершили подписание соглашения, которое положило бы конец войне и предоставило Украине многосторонние гарантии безопасности, проложив путь к ее постоянному нейтралитету и, в перспективе, к ее членству в ЕС. Однако достичь окончательного соглашения оказалось неосуществимым по ряду причин. Западные партнеры Киева не хотели быть втянутыми в переговоры с Россией, особенно такие, которые создали бы для них новые обязательства по обеспечению безопасности Украины", – говорится в статье. По данным СМИ, украинская сторона не согласовывала текст документа с США, хотя Вашингтону там была определена значительная роль. Так, в документе были прописаны гарантии безопасности Киеву со стороны ряда западных стран, в том числе США, а также со стороны России. Они должны были пообещать не нападать на Украину и оказать помощь в случае нового вторжения. Бывший чиновник США, который ранее занимался политикой в отношении Украины, рассказал газете, что "украинцы не консультировались с Вашингтоном до тех пор, пока не было опубликовано коммюнике, хотя описанный в нем договор создал бы новые юридические обязательства для Соединенных Штатов, в том числе обязательство начать войну с Россией, если она снова вторгнется на Украину". Обязательства были сформулированы четко: введение бесполетной зоны, поставка оружия или прямое вмешательство с использованием собственных вооруженных сил государства-гаранта. В частности, Вашингтон и союзники "глубоко скептически относились к перспективам дипломатического пути, открывающегося из Стамбула". Журналисты напоминают, что 9 апреля в Киев приехал Борис Джонсон, который, "похоже, отказался от дипломатии", заявив, что "любая сделка с Путиным будет грязной". Из-за увеличения военной поддержки Запада Украина поверила, что может одержать победу над Россией. Уточняется, что попытки сторон разрешить давние споры об архитектуре безопасности в 2022-ом открывали перспективу прочного урегулирования конфликта и устойчивой региональной стабильности, они ставили перед собой" слишком высокие цели и слишком быстро". Однако все это касается начала СВО, а теперь перспективы переговоров кажутся туманными. Вместе с тем, несмотря на отсутствие диалога между сторонами сегодня, президенты России и Украины "могут снова удивить всех" готовностью рассмотреть уступки для прекращения боевых действий, считают журналисты.

https://ukraina.ru/20240416/1054540361.html

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новости, украина, россия, киев, владимир путин, ес, нато, сво, переговоры, боевые действия