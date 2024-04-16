Американские журналисты нашли виновных в срыве переговорного процесса по Украине - 16.04.2024 Украина.ру
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Американские журналисты нашли виновных в срыве переговорного процесса по Украине
Американские журналисты нашли виновных в срыве переговорного процесса по Украине - 16.04.2024 Украина.ру
Американские журналисты нашли виновных в срыве переговорного процесса по Украине
Урегулировать украинский конфликт можно было в течение нескольких недель после его начала, предварительные договоренности уже были достигнуты представителями Москвы и Киева в Стамбуле, но переговоры провалились из-за негативной позиция по отношению к ним США и Британии. Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Affairs
2024-04-16T18:16
2024-04-16T18:16
новости
украина
россия
киев
владимир путин
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сво
переговоры
боевые действия
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Журналисты изучили проекты соглашений, которыми обменялись две стороны.&nbsp;Они уверены, что смерти тысяч военнослужащих можно было предупредить. "Русские и украинцы почти завершили подписание соглашения, которое положило бы конец войне и предоставило Украине многосторонние гарантии безопасности, проложив путь к ее постоянному нейтралитету и, в перспективе, к ее членству в ЕС. Однако достичь окончательного соглашения оказалось неосуществимым по ряду причин.&nbsp;Западные партнеры Киева не хотели быть втянутыми в переговоры с Россией, особенно такие, которые создали бы для них новые обязательства по обеспечению безопасности Украины", – говорится в статье. По данным СМИ, украинская сторона не согласовывала текст документа с США, хотя Вашингтону там была определена значительная роль. Так, в документе были прописаны гарантии безопасности Киеву со стороны ряда западных стран, в том числе США, а также со стороны России. Они должны были пообещать не нападать на Украину и оказать помощь в случае нового вторжения. Бывший чиновник США, который ранее занимался политикой в отношении Украины, рассказал газете, что "украинцы не консультировались с Вашингтоном до тех пор, пока не было опубликовано коммюнике, хотя описанный в нем договор создал бы новые юридические обязательства для Соединенных Штатов, в том числе обязательство начать войну с Россией, если она снова вторгнется на Украину". Обязательства были сформулированы четко: введение бесполетной зоны, поставка оружия или прямое вмешательство с использованием собственных вооруженных сил государства-гаранта. В частности, Вашингтон и союзники "глубоко скептически относились к перспективам дипломатического пути, открывающегося из Стамбула". Журналисты напоминают, что 9 апреля в Киев приехал Борис Джонсон, который, "похоже, отказался от дипломатии", заявив, что "любая сделка с Путиным будет грязной". Из-за увеличения военной поддержки Запада Украина поверила, что может одержать победу над Россией. Уточняется, что попытки сторон разрешить давние споры об архитектуре безопасности в 2022-ом открывали перспективу прочного урегулирования конфликта и устойчивой региональной стабильности, они ставили перед собой" слишком высокие цели и слишком быстро".&nbsp;Однако все это касается начала СВО, а теперь перспективы переговоров кажутся туманными. Вместе с тем, несмотря на отсутствие диалога между сторонами сегодня, президенты России и Украины "могут снова удивить всех" готовностью рассмотреть уступки для прекращения боевых действий, считают журналисты.
https://ukraina.ru/20240416/1054540361.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, киев, владимир путин, ес, нато, сво, переговоры, боевые действия
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, ЕС, НАТО, СВО, переговоры, боевые действия

Американские журналисты нашли виновных в срыве переговорного процесса по Украине

18:16 16.04.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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Урегулировать украинский конфликт можно было в течение нескольких недель после его начала, предварительные договоренности уже были достигнуты представителями Москвы и Киева в Стамбуле, но переговоры провалились из-за негативной позиция по отношению к ним США и Британии. Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Affairs
Журналисты изучили проекты соглашений, которыми обменялись две стороны. Они уверены, что смерти тысяч военнослужащих можно было предупредить.
"Русские и украинцы почти завершили подписание соглашения, которое положило бы конец войне и предоставило Украине многосторонние гарантии безопасности, проложив путь к ее постоянному нейтралитету и, в перспективе, к ее членству в ЕС. Однако достичь окончательного соглашения оказалось неосуществимым по ряду причин. Западные партнеры Киева не хотели быть втянутыми в переговоры с Россией, особенно такие, которые создали бы для них новые обязательства по обеспечению безопасности Украины", – говорится в статье.
По данным СМИ, украинская сторона не согласовывала текст документа с США, хотя Вашингтону там была определена значительная роль. Так, в документе были прописаны гарантии безопасности Киеву со стороны ряда западных стран, в том числе США, а также со стороны России. Они должны были пообещать не нападать на Украину и оказать помощь в случае нового вторжения.
Бывший чиновник США, который ранее занимался политикой в отношении Украины, рассказал газете, что "украинцы не консультировались с Вашингтоном до тех пор, пока не было опубликовано коммюнике, хотя описанный в нем договор создал бы новые юридические обязательства для Соединенных Штатов, в том числе обязательство начать войну с Россией, если она снова вторгнется на Украину".
Обязательства были сформулированы четко: введение бесполетной зоны, поставка оружия или прямое вмешательство с использованием собственных вооруженных сил государства-гаранта.
"Одно только это условие сделало бы договор невыгодным для Вашингтона. Поэтому вместо того, чтобы принять Стамбульское коммюнике и последующий дипломатический процесс, Запад увеличил военную помощь Киеву и усилил давление на Россию, в том числе посредством постоянно ужесточающегося режима санкций", - сказано в статье.
В частности, Вашингтон и союзники "глубоко скептически относились к перспективам дипломатического пути, открывающегося из Стамбула".
Журналисты напоминают, что 9 апреля в Киев приехал Борис Джонсон, который, "похоже, отказался от дипломатии", заявив, что "любая сделка с Путиным будет грязной". Из-за увеличения военной поддержки Запада Украина поверила, что может одержать победу над Россией.
Уточняется, что попытки сторон разрешить давние споры об архитектуре безопасности в 2022-ом открывали перспективу прочного урегулирования конфликта и устойчивой региональной стабильности, они ставили перед собой" слишком высокие цели и слишком быстро". 
Однако все это касается начала СВО, а теперь перспективы переговоров кажутся туманными. Вместе с тем, несмотря на отсутствие диалога между сторонами сегодня, президенты России и Украины "могут снова удивить всех" готовностью рассмотреть уступки для прекращения боевых действий, считают журналисты.
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16:30
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