https://ukraina.ru/20240416/1054545868.html

Теракты и покушения украинских спецслужб, отчаяние Зеленского. Итоги 16 апреля

Теракты и покушения украинских спецслужб, отчаяние Зеленского. Итоги 16 апреля - 16.04.2024 Украина.ру

Теракты и покушения украинских спецслужб, отчаяние Зеленского. Итоги 16 апреля

Опубликованы новые подробности о покушениях на Прозорова и Шария; Рогов сообщил о теракте в Запорожской области; Зеленский требует у США помощь и обвиняет партнеров в уничтожении Трипольской ТЭС

2024-04-16T18:06

2024-04-16T18:06

2024-04-16T18:06

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Покушения и взрывыВо вторник, 16 апреля, ФСБ опубликовала кадры задержания агента Службы безопасности Украины (СБУ), который совершил покушение на экс-коллегу Василия Прозорова в Москве четыре дня назад.Взрыв в машине Прозорова произошёл днём 12 апреля. Взрывное устройство сдетонировало, когда бывший сотрудник СБУ Украины включил зажигание.В СБУ Прозоров занимал должность "старшего консультанта-эксперта". Несколько лет назад он переехал в Россию, в 2019 году Прозоров дал пресс-конференцию в Москве, где рассказал, что с апреля 2014 помогал спецслужбам России. ФСБ уже сообщала о предотвращении покушения на него ранее.Задержанный рассказал, что в феврале он по заданию куратора выехал в Москву для слежки за Toyota Land Cruiser Prado по адресу: Коровинское шоссе, 3. Потом "задача изменилась", ему поступило указание собрать бомбу."Я собрал, и 9 числа, ориентировочно в два часа ночи, я прикрепил эту бомбу к днищу автомобиля", – говорит он на опубликованном видео.Прозоров жив, он находится с ранением в больнице. Агентство РИА "Новости" записало с ним интервью за несколько дней до покушения, в преддверии десятой годовщины объявления "АТО" на Украине и начала боевых действий в Донбассе в 2014 году."Эти дни 10-летней давности я помню очень хорошо. Начало "АТО", объявление (и. о. президента Украины Александра) Турчинова о начале "АТО", заявление официальных представителей Службы безопасности Украины. Мы следили за этим всем очень внимательно и, естественно, делали выводы. Лично для меня вывод был один: Украина вползает реально в гражданскую войну. (…)Реально весь восток и юг Украины встал, поднялся, шатал эту власть очень сильно. И Киев абсолютно осознанно принял решение подавить эти настроения населения на востоке и юге Украины, подавить их грубой силой, можно сказать, утопив в крови", – рассказал Прозоров журналистам.Новые подробности появились и в покушении на украинского журналиста и блогера Анатолия Шария, проживающего в Испании.Источник РИА "Новости" в российских правоохранительных органах сообщил, что покушение Шария готовили в Главном разведывательном управлении (ГУР) Украины, операцию курировал непосредственно глава ведомства Кирилл Буданов*.ГУР в тесном взаимодействии с СБУ разработало операцию "под чужим флагом". Блогера планировали физически устранить, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию, приводит агентство слова источника."Украинская агентура вербовала участников покушения на Шария из среды проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местного криминалитета.Вербовка велась от имени российских спецслужб. При этом испанские правоохранители к расследованию обстоятельств покушения на Шария отнеслись откровенно формально, не потрудившись даже выехать на осмотр места", - сообщил он.О покушении Шарий заявил 6 марта, на его автомобиль, в котором журналист находился вместе с женой, Ольгой Шарий, было совершено нападение. По его словам, испанские полицейские не отреагировали оперативно, игнорируя происшествие, поэтому Шарий обратился за помощью к российским спецслужбам.Он также пишет в своих соцсетях, что знает имена исполнителей и сообщал их испанским правоохранителям.Во вторник о новом покушении – на депутата Акимовского окружного совета и члена партии "Единая Россия", Антона Якименко сообщил лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов."Взрывное устройство УГИЛовцы разместили на уровне головы и прикрепили к воротам. Оно сработало в момент, когда депутат открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор", - описал он подробности покушения.Якименко, по информации Рогова, жив, ранен не сильно, а его жизни ничего не угрожает."Украина проиграет, если США прекратят оказывать поддержку"Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу PBS, в котором рассказал, что Украина находится в практически безвыходном положении, а без помощи США "у нее нет шансов на победу"."Нужно быть намного сильнее врага. На сегодняшний день у нас соотношение артиллерийских снарядов 1 к 10, авиация - 1 к 30. Сможем ли мы удержать позиции? Нет. В любом случае, с такой статистикой они будут оттеснять нас каждый день", - сказал Зеленский.У России есть авиация, которая способна наносить удары по объектам Украины на расстоянии в 300-500 километров, посетовал Зеленский. По его словам, сбивать ракеты Украине якобы нечем.Зеленский заявил, что живет завтрашним днем, и его цели "более насущны и проще". Также он признался, что не знает, что будет в следующем году, и это зависит исключительно от поддержки украинского государства со стороны других стран.Кроме того, он заявил, что Трипольская ТЭС в Киевской области, уничтоженная на прошлой неделе ракетным ударом, была бы цела, если бы союзники поставляли Украине оружие хотя бы так же, как Израилю."Или то, что они [военные стран НАТО] не могут находится на Украине с теми или иными силами, потому что это будет воспринято так, будто Украина втягивает НАТО в войну. После нападения Ирана на Израиль, я хочу задать вам вопрос: ‘Израиль входит в НАТО или нет?’. Вот ответ. Израиль не является страной НАТО. Но вы ему всё равно помогли", - сказал Зеленский.*Внесен в список экстремистов и террористов в РФ

https://ukraina.ru/20240406/1054342314.html

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Сергей Зуев

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