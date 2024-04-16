В Китае отыщут лучшего химика при помощи Менделеевской олимпиады - 16.04.2024 Украина.ру
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В Китае отыщут лучшего химика при помощи Менделеевской олимпиады
В Китае отыщут лучшего химика при помощи Менделеевской олимпиады - 16.04.2024 Украина.ру
В Китае отыщут лучшего химика при помощи Менделеевской олимпиады
В этом году Международная Менделеевская олимпиада (ММО) впервые пройдет за пределами постсоветского пространства и состоится в китайском городе Шэньчжэне. За звание лучшего химика поборются более 200 школьников и наставников из 30 стран – это рекордное количество участников олимпиады, которая пройдет в 2024-ом в 58 раз
2024-04-16T16:56
2024-04-16T16:56
новости
китай
россия
снг
юнеско
олимпиада
соревнования
химия
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ММО занимает уникальное положение в системе предметных олимпиад высокого уровня, поскольку ведет свою историю от Всесоюзной химической олимпиады и продолжает её традиции и нумерацию. В предыдущие годы ММО проводилась в различных городах стран СНГ: Москве и Санкт-Петербурге, Ереване, в Чолпон-Ата (Кыргызстан), Минске, Баку, Алмате и Астане, Кишиневе, Душанбе, Ташкенте, Ашхабаде. Главная цель олимпиады заключается в том, чтобы поддержать одаренных школьников, которые изучают химию, развивают инновации. Помимо этого, ММО призвана укрепить международное сотрудничество и популяризировать передовой образовательный опыт. Соревнование на ММО состоит из трех туров: первый теоретический, второй - теоретический и экспериментальный тур. Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов, на втором - предлагаются задачи более высокого уровня. Экспериментальный тур олимпиады длится пять (!) часов. Он подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике. Примечательно, что ММО и Международная химическая олимпиада (МХО) – единственные предметные олимпиады, которые признает ЮНЕСКО. Олимпиада пройдет с 21 по 26 апреля на базе Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне (совместный проект МГУ им. М.В. Ломоносова, Пекинского политехнического института и Муниципального Народного правительства Шэньчжэня). Цель создания МГУ-ППИ – подготовка в Китае на базе лучших российских образовательных программ специалистов, необходимых для экономического сотрудничества России и Китая, развитие диалога культур и взаимопонимания. Спонсором российской сборной выступил Фонд Мельниченко, сотрудники которого впервые разработали единый фирменный стиль ММО, который будет применяться с этого года. С 2020 года Фонд Мельниченко вручает абсолютному победителю ММО Премию им. академика Валерия Лунина, учрежденную Фондом в честь основателя Менделеевской олимпиады. На сегодня из четырех чемпионов-номинантов премии разных лет трое – школьники из России. В этом году награду будут вручать уже в пятый раз, и она составит два миллиона рублей.
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новости, китай, россия, снг, юнеско, олимпиада, соревнования, химия
Новости, Китай, Россия, СНГ, ЮНЕСКО, Олимпиада, соревнования, химия

В Китае отыщут лучшего химика при помощи Менделеевской олимпиады

16:56 16.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкХимическая лаборатория
Химическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Читать в
В этом году Международная Менделеевская олимпиада (ММО) впервые пройдет за пределами постсоветского пространства и состоится в китайском городе Шэньчжэне. За звание лучшего химика поборются более 200 школьников и наставников из 30 стран – это рекордное количество участников олимпиады, которая пройдет в 2024-ом в 58 раз
ММО занимает уникальное положение в системе предметных олимпиад высокого уровня, поскольку ведет свою историю от Всесоюзной химической олимпиады и продолжает её традиции и нумерацию. В предыдущие годы ММО проводилась в различных городах стран СНГ: Москве и Санкт-Петербурге, Ереване, в Чолпон-Ата (Кыргызстан), Минске, Баку, Алмате и Астане, Кишиневе, Душанбе, Ташкенте, Ашхабаде.
Главная цель олимпиады заключается в том, чтобы поддержать одаренных школьников, которые изучают химию, развивают инновации. Помимо этого, ММО призвана укрепить международное сотрудничество и популяризировать передовой образовательный опыт.
Соревнование на ММО состоит из трех туров: первый теоретический, второй - теоретический и экспериментальный тур. Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов, на втором - предлагаются задачи более высокого уровня. Экспериментальный тур олимпиады длится пять (!) часов. Он подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.
Примечательно, что ММО и Международная химическая олимпиада (МХО) – единственные предметные олимпиады, которые признает ЮНЕСКО.
Олимпиада пройдет с 21 по 26 апреля на базе Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне (совместный проект МГУ им. М.В. Ломоносова, Пекинского политехнического института и Муниципального Народного правительства Шэньчжэня). Цель создания МГУ-ППИ – подготовка в Китае на базе лучших российских образовательных программ специалистов, необходимых для экономического сотрудничества России и Китая, развитие диалога культур и взаимопонимания.
Спонсором российской сборной выступил Фонд Мельниченко, сотрудники которого впервые разработали единый фирменный стиль ММО, который будет применяться с этого года.
С 2020 года Фонд Мельниченко вручает абсолютному победителю ММО Премию им. академика Валерия Лунина, учрежденную Фондом в честь основателя Менделеевской олимпиады. На сегодня из четырех чемпионов-номинантов премии разных лет трое – школьники из России. В этом году награду будут вручать уже в пятый раз, и она составит два миллиона рублей.
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