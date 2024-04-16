https://ukraina.ru/20240416/1054536404.html

Песков объяснил, как Киев планирует использовать "олимпийское перемирие"

Песков объяснил, как Киев планирует использовать "олимпийское перемирие" - 16.04.2024 Украина.ру

Песков объяснил, как Киев планирует использовать "олимпийское перемирие"

Украина использует такие инициативы, как "олимпийское перемирие", для попытки перегруппироваться и перевооружиться. Об этом заявил 16 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-04-16T13:34

2024-04-16T13:34

2024-04-16T13:34

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украина

дмитрий песков

эммануэль макрон

си цзиньпин

франция

олимпийские игры

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До сих пор Париж не делал официальных шагов по возможности перемирия на время Олимпиады, отметил Песков. По его мнению, какое-либо перемирие украинские власти будут использовать только для перегруппировки и перевооружения ВСУ. Накануне французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на олимпийское перемирие на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.

https://ukraina.ru/20240415/1054515215.html

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новости, париж, киев, украина, дмитрий песков, эммануэль макрон, си цзиньпин, франция, олимпийские игры