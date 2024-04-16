Песков объяснил, как Киев планирует использовать "олимпийское перемирие"
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Украина использует такие инициативы, как "олимпийское перемирие", для попытки перегруппироваться и перевооружиться. Об этом заявил 16 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
До сих пор Париж не делал официальных шагов по возможности перемирия на время Олимпиады, отметил Песков. По его мнению, какое-либо перемирие украинские власти будут использовать только для перегруппировки и перевооружения ВСУ.
"Вы знаете, президенту неоднократно задавали подобные вопросы, и президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи и такие инициативы для попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться и так далее, и тому подобное. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. Это первое. Ну и потом, до сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал", - указал Песков.
Накануне французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на олимпийское перемирие на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.