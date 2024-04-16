Песков объяснил, как Киев планирует использовать "олимпийское перемирие" - 16.04.2024 Украина.ру
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Песков объяснил, как Киев планирует использовать "олимпийское перемирие"
Песков объяснил, как Киев планирует использовать "олимпийское перемирие" - 16.04.2024 Украина.ру
Песков объяснил, как Киев планирует использовать "олимпийское перемирие"
Украина использует такие инициативы, как "олимпийское перемирие", для попытки перегруппироваться и перевооружиться. Об этом заявил 16 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-04-16T13:34
2024-04-16T13:34
новости
париж
киев
украина
дмитрий песков
эммануэль макрон
си цзиньпин
франция
олимпийские игры
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До сих пор Париж не делал официальных шагов по возможности перемирия на время Олимпиады, отметил Песков. По его мнению, какое-либо перемирие украинские власти будут использовать только для перегруппировки и перевооружения ВСУ. Накануне французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на олимпийское перемирие на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.
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новости, париж, киев, украина, дмитрий песков, эммануэль макрон, си цзиньпин, франция, олимпийские игры
Новости, Париж, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Франция, Олимпийские игры

Песков объяснил, как Киев планирует использовать "олимпийское перемирие"

13:34 16.04.2024
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Украина использует такие инициативы, как "олимпийское перемирие", для попытки перегруппироваться и перевооружиться. Об этом заявил 16 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
До сих пор Париж не делал официальных шагов по возможности перемирия на время Олимпиады, отметил Песков. По его мнению, какое-либо перемирие украинские власти будут использовать только для перегруппировки и перевооружения ВСУ.

"Вы знаете, президенту неоднократно задавали подобные вопросы, и президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи и такие инициативы для попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться и так далее, и тому подобное. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. Это первое. Ну и потом, до сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал", - указал Песков.

Накануне французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на олимпийское перемирие на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.
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