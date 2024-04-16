"Конституция Пилипа Орлика": основа демократического мифа Украины - 16.04.2024 Украина.ру
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"Конституция Пилипа Орлика": основа демократического мифа Украины
"Конституция Пилипа Орлика": основа демократического мифа Украины - 16.04.2024 Украина.ру
"Конституция Пилипа Орлика": основа демократического мифа Украины
Украина - родина конституции. Во всяком случае именно так считает и официальная украинская идеология, и официальная украинская историография. На жовто-блакитное знамя украинской пропаганды с целью доказательства этого тезиса уже не первый век поднимается так называемая конституция Пилипа Орлика
2024-04-16T08:36
2024-04-16T08:36
история
конституция
история
история украины
история малороссии
казаки
гетман
мазепа
гетманщина
xviii век
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Документ, оглашённый 16 апреля 1710 года верным сподвижником гетмана Мазепы, лежит в основании украинского государственного мифа: пока у проклятых москалей создавался абсолютистский молох имперского самодержавия, свободолюбивые украинцы уже были готовы жить в условиях парламентской демократии. Даже язык конституции был не абы каким, а "староукраинским"!Заявление о том, что Украина имела собственную Конституцию задолго до США и Польши (речь идёт о "Майской конституции" 1791 года, считающейся первой Конституцией в Европе), по задумке украинских идеологов, должно резко повышать градус "европейскости" страны и облегчить её попадание в ЕС.Первым историком, заговорившем о "конституции" Орлика как о первой конституции Украины, был уроженец Львовщины и эмигрант в США Омельян Иосифович Прицак. Его точка зрения, заключавшаяся в том, что "конституция" Пилипа Орлика была первой в своём роде, и была взята на вооружение украинской пропагандой.Филипп Степанович Орлик был не совсем простым человеком.Отец — Степан Орлик — был шляхтичем Речи Посполитой, потомком бежавших в Польшу из-за гонений чехов-гуситов. Его мать Ирина Малаховская была также представительницей шляхты из малопоместного рода. Несмотря на то что отец Орлика погиб через год после рождения сына в 1673 году, сражаясь под знаменами Яна Собеского при Хотине, он не испытывал особых бедствий в жизни. В детстве жил в родовом имении отца в Минском воеводстве Великого княжества Литовского.Первоначальное образование крещённый родителями в православие юный Филипп Орлик получил в Иезуитском коллегиуме Вильно (совр. Вильнюс).После учёбы в Вильно Орлик переезжает в Киев. Амбициозный православный шляхтич становится студентом Киево-Могилянской академии, ректором которой долгое время был Иннокентий Гизель. Интересовавшегося богословием и философией юношу взял под опеку и покровительство другой польский шляхтич, уроженец Львовщины и перешедший из православия в униатство и обратно епископ Стефан (Яворский).В стенах Киево-Могилянской академии Орлик не только стал изучать философию и богословию, но и увлёкся современным ему казачеством Запорожской Сечи.Главной проблемой тогдашнего запорожского казачества было то, что оно весь XVII век боролось за свои политические права.Речь Посполитая считалась "государством обоих народов" — польского и литовского, под которыми имелась в виду совокупность представителей шляхетского сословия Королевства Польского и Великого княжества Литовского католического вероисповедания. Православной шляхте делались определённые послабления, хотя путь к образованию и окончательному утверждению в статусе полноправного члена элиты Речи Посполитой лежал через принятие католичества.Практически весь XVII век уравнять себя с польской и литовской шляхтой пыталась и казацкая старши́на. В этом стремлении она повторяла основные паттерны формирования шляхты.Так, например, для шляхты Речи Посполитой главным моментом определения своей самости был этногенетический миф о сарматском происхождении, согласно которому, все шляхетские роды были потомками упоминавшегося в античных источниках племени сарматов, а представители "подлых сословий" оказывались потомками славян. Казацкая старшина ответила этногенетическим мифом о хазарском происхождении казачества.Первым, кто выдвинул гипотезу о происхождении казачества Запорожья от хазар, считая их славянским племенем, был польский историк и политик Ян Гербут, написавший в 1608 году труд о происхождении казачества.Деятели казацкой старшины дошли до этой мысли в 1698 году, когда вышел "Синопсис истории казацкой" неизвестного автора. Он однозначного утверждал происхождение казаков от одного из сыновей ветхозаветного Иафета — Гомера, противопоставляя "казаров-казаков" "россам-русским".Как указывает санкт-петербургская исследовательница Татьяна Таирова-Яковлева, происхождение этногенетического хазарского мифа казачества нельзя достоверно установить до конца, но зато максимально ясна его цель — ликвидировать любую мысль о единстве русских и украинцев.Последовательным сторонником и упорным разработчиком данной концепции оказался Филипп Орлик — как в XIX веке одним из главных творцов новой украинской идентичности станет польский дворянин Вячеслав Липинский.В 1698 году Орлик попал на гетманскую службу: 1702 год — старший военный канцелярист, управляющий делами гетманской военной канцелярии, 1706 год — генеральный писарь.Гетманом Войска Запорожского по обе стороны Днепра в те годы был Иван Мазепа. До 1708 года верный сподвижник Петра I, а после — не менее верный сподвижник Карла XII и борец за независимость Запорожья и Украины от "царя-москаля".После поражения шведского войска под Полтавой гетман Мазепа и верные его сподвижники, среди которых был и Филипп Орлик, вместе с остатками шведского воинства бежали на подконтрольную Османской империи территорию, в город Бендеры. В этом же городе умер Мазепа, а следующим гетманом старшина выбрала Орлика — формально Орлик стал первым главой украинской эмиграции в истории.Во время выборов гетмана Орлик написал и провозгласил "Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского", которые и называют первой конституцией Украины.Но была ли конституция Орлика реальной конституцией?Любая конституция принимается от лица народа и ради народа, являясь своеобразным эрзацем общественного договора об учреждении государства и политической нации, о котором писал Томас Гоббс. Вот только никакого устоявшегося народа на Запорожье не было.Многие жители территорий современной Украины из числа православного дворянства и духовенства совершенно комфортно ощущали себя русскими людьми.Рядовое крестьянское население обеих Украин вообще никто не спрашивал об их национальной идентичности — это совершенно нормальное явление для периода XVII-XVIII веков, когда национальность простолюдина определяется не им самим, а за него.Основная масса казацкой элиты, считая себя "людьми русской веры", однозначно давала ответ на вопрос о том, под чьим флагом им жить и умирать. Иными словами, в понимании XVII-XVIII веков украинской или казацкой нации не возникло — сначала этому мешала ассимиляторская политика Речи Посполитой, а потом возможное ядро будущей казацкой нации добровольно ушло под власть русского царя и стало частью нации русской.Конституция Пилипа Орлика написана обычным русским языком XVIII века, по тем же нормам и шаблонам, по которым писались законы и указы Петра Великого.Вместо "Гетьманом Пилипом Орликом" текст подписан "Гетманом Филипом Орликом". Вместо буквы "и" активно используется буква "ы". Отсутствуют слова "але", "що", "де", "та" и прочие подобные украинизмы. Казаки-мазепинцы упорно писали вместо "Батькивщина" – "Отчизна".Слова "конституция" тоже не было в названии документа. Назывался он "Договоры и постановления прав и вольностей войсковых Запорожского войска". Подобное название является отсылкой к названиям аналогичных документов Речи Посполитой, которые гарантировали права шляхты.Авторы текста даже не смогли определиться с тем, как назвать территорию своего будущего государства: в тексте документа чередуются такие названия, как "Украина" и "Малая Россия", причём "Малая Россия", "Малая Русь" и "малороссийский" встречаются в тексте гораздо чаще "Украины".Это можно трактовать это как попытку сохранения возможности вернуться под власть русского царя с требованием признать эту конституцию в качестве свода правил для автономного Запорожья в составе России. А можно предположить, что даже ярые сторонники идеи казацкой конституции не до конца верили в собственную самостийность. Вероятнее всего, в реальности срабатывали оба фактора.О том, что авторы конституции сознательно лишали своих будущих "сограждан" политической субъектности, говорит и факт того, что по орликовской конституции Украины сувереном-протектором Украины должен был стать не избираемый гетман или избирающая рада, а правящий шведский король.Так же провозглашался постоянный военный союз с Крымским ханством. Крымское же ханство было, в свою очередь, вассалом Османской империи. Таким образом, Украина будущего гетмана Орлика должна была стать вассальной державой по отношению к протестантской монархии далеко на севере и союзником мусульманской империи на юге.Украинские историки любят подчёркивать особо факт того, что конституция Филиппа Орлика вводила некую "Генеральную Раду" — собрание казацкой старшины, полковников казачества и по одному наиболее уважаемому представителю каждого казацкого полка. Эта Рада должна была решать наиболее важные вопросы жизни Запорожской сечи, собираясь три раза в год. "Была предусмотрена даже процедура импичмента гетмана, а сам гетман был фигурой формальной, которую Рада выбирала для того, чтобы было кому служить гарантом широких казацких прав и привилегий".Фактически же все права казачества и старшины, устанавливаемые данной конституцией, были всего лишь калькой с аналогичных прав польско-литовской шляхты. Точно так же, как и формально-выборный статус гетмана был калькой с института короля Речи Посполитой.Вопреки распространяемому нынче мифу "права и вольности Запорожского войска" не создавали из Сечи парламентской демократии. Они превращали её в олигархическую республику, вся власть и все политические права в которой были сосредоточены в руках небольшой группы людей из числа верхов Запорожского казачества.По форме "конституция" представляла собой типичный средневековый документ, гарантировавший права какой-то одной группе общества, а не всему народу, такой же по своим характеристикам является и английская "Великая хартия вольностей".Самая же главная причина, по которой нельзя назвать конституцию Орлика полноценной конституцией, заключается в том, что она принималась небольшой кучкой эмигрантов, присягавших на верность одному монарху и находившимся на территории другого.Фактически же конституция является документом декларативного, а не устанавливающего характера, никоим образом не связанная со своим народом и составленная людьми, не обладавшими достаточной степенью властных полномочий, суверенитета и легитимности. Авторы этого документа даже не контролировали формально хотя бы часть "своей" территории.Орлик так и умер в эмиграции, в турецких Яссах в 1742 году. После Ништадтского мирного договора, положившего конец Северной войне в пользу России, он неоднократно пытался вымолить прощение у Петра I, но не получил его.Всё, что осталось от Орлика, — отрицательный литературный образ в "Полтаве" А.С. Пушкина, несколько документов политико-правового характера и сын Григорий, оставивший след в истории французской армии.
https://ukraina.ru/20240407/1054336683.html
https://ukraina.ru/20210703/1031762341.html
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история, конституция, история украины, история малороссии, казаки, гетман, мазепа, гетманщина, xviii век, швеция, османская империя
История, Конституция, История, история Украины, история Малороссии, казаки, гетман, Мазепа, Гетманщина, XVIII век, Швеция, Османская империя

"Конституция Пилипа Орлика": основа демократического мифа Украины

08:36 16.04.2024
 
© пресс-служба президента Украины
© пресс-служба президента Украины
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Василий Азаревич
публицист
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Украина - родина конституции. Во всяком случае именно так считает и официальная украинская идеология, и официальная украинская историография. На жовто-блакитное знамя украинской пропаганды с целью доказательства этого тезиса уже не первый век поднимается так называемая конституция Пилипа Орлика
Документ, оглашённый 16 апреля 1710 года верным сподвижником гетмана Мазепы, лежит в основании украинского государственного мифа: пока у проклятых москалей создавался абсолютистский молох имперского самодержавия, свободолюбивые украинцы уже были готовы жить в условиях парламентской демократии. Даже язык конституции был не абы каким, а "староукраинским"!
Заявление о том, что Украина имела собственную Конституцию задолго до США и Польши (речь идёт о "Майской конституции" 1791 года, считающейся первой Конституцией в Европе), по задумке украинских идеологов, должно резко повышать градус "европейскости" страны и облегчить её попадание в ЕС.
Первым историком, заговорившем о "конституции" Орлика как о первой конституции Украины, был уроженец Львовщины и эмигрант в США Омельян Иосифович Прицак. Его точка зрения, заключавшаяся в том, что "конституция" Пилипа Орлика была первой в своём роде, и была взята на вооружение украинской пропагандой.
Филипп Степанович Орлик был не совсем простым человеком.
Отец — Степан Орлик — был шляхтичем Речи Посполитой, потомком бежавших в Польшу из-за гонений чехов-гуситов. Его мать Ирина Малаховская была также представительницей шляхты из малопоместного рода. Несмотря на то что отец Орлика погиб через год после рождения сына в 1673 году, сражаясь под знаменами Яна Собеского при Хотине, он не испытывал особых бедствий в жизни. В детстве жил в родовом имении отца в Минском воеводстве Великого княжества Литовского.
Первоначальное образование крещённый родителями в православие юный Филипп Орлик получил в Иезуитском коллегиуме Вильно (совр. Вильнюс).
Профессор Омельян Прицак
7 апреля, 16:00История
Омельян Прицак: украинский профессор, пытавшийся развести американского президента на $ 20 млн7 апреля 1919 года в Восточной Галичине родился Эмиль Прицак. Позже он объявил себя Омельяном, стал основателем Украинского института при Гарварде и предложил Белому дому начать "научное наступление" на СССР
После учёбы в Вильно Орлик переезжает в Киев. Амбициозный православный шляхтич становится студентом Киево-Могилянской академии, ректором которой долгое время был Иннокентий Гизель. Интересовавшегося богословием и философией юношу взял под опеку и покровительство другой польский шляхтич, уроженец Львовщины и перешедший из православия в униатство и обратно епископ Стефан (Яворский).
В стенах Киево-Могилянской академии Орлик не только стал изучать философию и богословию, но и увлёкся современным ему казачеством Запорожской Сечи.
Главной проблемой тогдашнего запорожского казачества было то, что оно весь XVII век боролось за свои политические права.
Речь Посполитая считалась "государством обоих народов" — польского и литовского, под которыми имелась в виду совокупность представителей шляхетского сословия Королевства Польского и Великого княжества Литовского католического вероисповедания. Православной шляхте делались определённые послабления, хотя путь к образованию и окончательному утверждению в статусе полноправного члена элиты Речи Посполитой лежал через принятие католичества.
Практически весь XVII век уравнять себя с польской и литовской шляхтой пыталась и казацкая старши́на. В этом стремлении она повторяла основные паттерны формирования шляхты.
Так, например, для шляхты Речи Посполитой главным моментом определения своей самости был этногенетический миф о сарматском происхождении, согласно которому, все шляхетские роды были потомками упоминавшегося в античных источниках племени сарматов, а представители "подлых сословий" оказывались потомками славян. Казацкая старшина ответила этногенетическим мифом о хазарском происхождении казачества.
Первым, кто выдвинул гипотезу о происхождении казачества Запорожья от хазар, считая их славянским племенем, был польский историк и политик Ян Гербут, написавший в 1608 году труд о происхождении казачества.
Деятели казацкой старшины дошли до этой мысли в 1698 году, когда вышел "Синопсис истории казацкой" неизвестного автора. Он однозначного утверждал происхождение казаков от одного из сыновей ветхозаветного Иафета — Гомера, противопоставляя "казаров-казаков" "россам-русским".
Конституция Пилипа Орлика
3 июля 2021, 01:00
Что почувствует Владимир Зеленский, когда прочитает «оригинал Конституции Пилипа Орлика»Обещание президента Зеленского доставить к 30-летию независимости Украины «оригинал Конституции Пилипа Орлика» вызвал небывалый всплеск интереса к этому документу. Что же в нём на самом деле написано?
Как указывает санкт-петербургская исследовательница Татьяна Таирова-Яковлева, происхождение этногенетического хазарского мифа казачества нельзя достоверно установить до конца, но зато максимально ясна его цель — ликвидировать любую мысль о единстве русских и украинцев.
Последовательным сторонником и упорным разработчиком данной концепции оказался Филипп Орлик — как в XIX веке одним из главных творцов новой украинской идентичности станет польский дворянин Вячеслав Липинский.
В 1698 году Орлик попал на гетманскую службу: 1702 год — старший военный канцелярист, управляющий делами гетманской военной канцелярии, 1706 год — генеральный писарь.
Гетманом Войска Запорожского по обе стороны Днепра в те годы был Иван Мазепа. До 1708 года верный сподвижник Петра I, а после — не менее верный сподвижник Карла XII и борец за независимость Запорожья и Украины от "царя-москаля".
После поражения шведского войска под Полтавой гетман Мазепа и верные его сподвижники, среди которых был и Филипп Орлик, вместе с остатками шведского воинства бежали на подконтрольную Османской империи территорию, в город Бендеры. В этом же городе умер Мазепа, а следующим гетманом старшина выбрала Орлика — формально Орлик стал первым главой украинской эмиграции в истории.
Во время выборов гетмана Орлик написал и провозгласил "Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского", которые и называют первой конституцией Украины.
Но была ли конституция Орлика реальной конституцией?
Любая конституция принимается от лица народа и ради народа, являясь своеобразным эрзацем общественного договора об учреждении государства и политической нации, о котором писал Томас Гоббс. Вот только никакого устоявшегося народа на Запорожье не было.
Многие жители территорий современной Украины из числа православного дворянства и духовенства совершенно комфортно ощущали себя русскими людьми.
Конституция 3 мая 1791 года Польша - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
3 мая 2023, 18:00История
Вторая в мире, первая в Европе: как поляки принимали Конституцию
Рядовое крестьянское население обеих Украин вообще никто не спрашивал об их национальной идентичности — это совершенно нормальное явление для периода XVII-XVIII веков, когда национальность простолюдина определяется не им самим, а за него.
Основная масса казацкой элиты, считая себя "людьми русской веры", однозначно давала ответ на вопрос о том, под чьим флагом им жить и умирать. Иными словами, в понимании XVII-XVIII веков украинской или казацкой нации не возникло — сначала этому мешала ассимиляторская политика Речи Посполитой, а потом возможное ядро будущей казацкой нации добровольно ушло под власть русского царя и стало частью нации русской.
Конституция Пилипа Орлика написана обычным русским языком XVIII века, по тем же нормам и шаблонам, по которым писались законы и указы Петра Великого.
Вместо "Гетьманом Пилипом Орликом" текст подписан "Гетманом Филипом Орликом". Вместо буквы "и" активно используется буква "ы". Отсутствуют слова "але", "що", "де", "та" и прочие подобные украинизмы. Казаки-мазепинцы упорно писали вместо "Батькивщина" – "Отчизна".
Слова "конституция" тоже не было в названии документа. Назывался он "Договоры и постановления прав и вольностей войсковых Запорожского войска". Подобное название является отсылкой к названиям аналогичных документов Речи Посполитой, которые гарантировали права шляхты.
Авторы текста даже не смогли определиться с тем, как назвать территорию своего будущего государства: в тексте документа чередуются такие названия, как "Украина" и "Малая Россия", причём "Малая Россия", "Малая Русь" и "малороссийский" встречаются в тексте гораздо чаще "Украины".
Филипп Орлик
29 февраля, 16:00История
Ништадтский мир: почему шведы охладели к "украинскому" проекту, а Орлик покинул Швецию "Гетман Украины в изгнании" Филипп Орлик провёл в Швеции почти пять лет своей жизни. В Скандинавию от прибыл в конце 1715 года вслед за "протектором Украины" шведским королём Карлом XII. В официальных биографиях Орлика значится, что он вынужден был покинуть Швецию после гибели его покровителя и усиления партии, выступавшей за примирение с Россией
Это можно трактовать это как попытку сохранения возможности вернуться под власть русского царя с требованием признать эту конституцию в качестве свода правил для автономного Запорожья в составе России. А можно предположить, что даже ярые сторонники идеи казацкой конституции не до конца верили в собственную самостийность. Вероятнее всего, в реальности срабатывали оба фактора.
О том, что авторы конституции сознательно лишали своих будущих "сограждан" политической субъектности, говорит и факт того, что по орликовской конституции Украины сувереном-протектором Украины должен был стать не избираемый гетман или избирающая рада, а правящий шведский король.
Так же провозглашался постоянный военный союз с Крымским ханством. Крымское же ханство было, в свою очередь, вассалом Османской империи. Таким образом, Украина будущего гетмана Орлика должна была стать вассальной державой по отношению к протестантской монархии далеко на севере и союзником мусульманской империи на юге.
Украинские историки любят подчёркивать особо факт того, что конституция Филиппа Орлика вводила некую "Генеральную Раду" — собрание казацкой старшины, полковников казачества и по одному наиболее уважаемому представителю каждого казацкого полка. Эта Рада должна была решать наиболее важные вопросы жизни Запорожской сечи, собираясь три раза в год. "Была предусмотрена даже процедура импичмента гетмана, а сам гетман был фигурой формальной, которую Рада выбирала для того, чтобы было кому служить гарантом широких казацких прав и привилегий".
Фактически же все права казачества и старшины, устанавливаемые данной конституцией, были всего лишь калькой с аналогичных прав польско-литовской шляхты. Точно так же, как и формально-выборный статус гетмана был калькой с института короля Речи Посполитой.
Вопреки распространяемому нынче мифу "права и вольности Запорожского войска" не создавали из Сечи парламентской демократии. Они превращали её в олигархическую республику, вся власть и все политические права в которой были сосредоточены в руках небольшой группы людей из числа верхов Запорожского казачества.
По форме "конституция" представляла собой типичный средневековый документ, гарантировавший права какой-то одной группе общества, а не всему народу, такой же по своим характеристикам является и английская "Великая хартия вольностей".
Самая же главная причина, по которой нельзя назвать конституцию Орлика полноценной конституцией, заключается в том, что она принималась небольшой кучкой эмигрантов, присягавших на верность одному монарху и находившимся на территории другого.
Григорий Орлик
24 мая 2019, 15:15
Кружева и сталь Григория Орлика. Как западная разведка в первый раз использовала борцов за отделение УкраиныОдна из главных загадок украинского националистического движения — удивительное невезение с союзниками. Сначала союзники украинского национализма действуют как его пестуны и покровители, а потом — как полноправные хозяева, превращая украинское освободительное движение в инструмент собственной политики
Фактически же конституция является документом декларативного, а не устанавливающего характера, никоим образом не связанная со своим народом и составленная людьми, не обладавшими достаточной степенью властных полномочий, суверенитета и легитимности. Авторы этого документа даже не контролировали формально хотя бы часть "своей" территории.
Орлик так и умер в эмиграции, в турецких Яссах в 1742 году. После Ништадтского мирного договора, положившего конец Северной войне в пользу России, он неоднократно пытался вымолить прощение у Петра I, но не получил его.
Всё, что осталось от Орлика, — отрицательный литературный образ в "Полтаве" А.С. Пушкина, несколько документов политико-правового характера и сын Григорий, оставивший след в истории французской армии.
 
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05:19Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова
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00:01Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю
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