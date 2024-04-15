https://ukraina.ru/20240415/1054524798.html
На Украине создали аналог российских дронов "Ланцет" и показали Зеленскому
На Украине создали аналог российских дронов "Ланцет" и показали Зеленскому - 15.04.2024 Украина.ру
На Украине создали аналог российских дронов "Ланцет" и показали Зеленскому
Президенту Украины Владимиру Зеленскому продемонстрировали модель дрона-камикадзе якобы аналогичную российскому "Ланцету". Новый украинский БПЛА сможет наносить удары на расстояние более 100 километров, передает "Политика страны"
2024-04-15T18:27
2024-04-15T18:27
2024-04-15T18:27
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владимир зеленский
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сво
всу
"ланцет"
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Отмечается, что максимальная скорость дрона не превышает 180 км/ч. На себе БПЛА может переносить до трех килограммов взрывчатки, в том числе обломочную, термобарическую или бронебойную с ударным ядром боевые части. "В паре с барражирующим боеприпасом работает дрон-ретранслятор, который ищет цели и отслеживает их. Встроено подавление РЭБ (прим. ред. – систем радиоэлектронной борьбы) противника и система "машинного зрения", обеспечивающая захват объектов и автоматическое донаведение на цель", – дополняет СМИ. По некоторым данным, новый украинский дрон ВСУ уже используют в зоне спецоперации. Аналог российского "Ланцета" якобы уже поразил зенитный ракетный комплекс ВС России. В будущем его планируют использовать для атак в небе: в основном по дронам, а далее - и по вертолетам, мечтают в ВСУ. Летом прошлого года вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров сообщал, что местные инженеры активно работают над созданием аналога самого опасного российского дрона-камикадзе "Ланцет". Тогда утверждалось, что производители таких БПЛА уже есть и они уже ведут активную разработку подобных беспилотников. Позже издание Bild информировало, что украинские военные смогли разработать и успешно опробовать дроны-камикадзе, подобные российским "Ланцетам". Утверждалось, будто новый беспилотник ВСУ является почти идентичной копией дрона ВС РФ.
https://ukraina.ru/20231208/1051842277.html
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, сво, всу, "ланцет"
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, ВСУ, "Ланцет"
На Украине создали аналог российских дронов "Ланцет" и показали Зеленскому
Президенту Украины Владимиру Зеленскому продемонстрировали модель дрона-камикадзе якобы аналогичную российскому "Ланцету". Новый украинский БПЛА сможет наносить удары на расстояние более 100 километров, передает "Политика страны"
Отмечается, что максимальная скорость дрона не превышает 180 км/ч. На себе БПЛА может переносить до трех килограммов взрывчатки, в том числе обломочную, термобарическую или бронебойную с ударным ядром боевые части.
"В паре с барражирующим боеприпасом работает дрон-ретранслятор, который ищет цели и отслеживает их. Встроено подавление РЭБ (прим. ред. – систем радиоэлектронной борьбы) противника и система "машинного зрения", обеспечивающая захват объектов и автоматическое донаведение на цель", – дополняет СМИ.
По некоторым данным, новый украинский дрон ВСУ уже используют в зоне спецоперации. Аналог российского "Ланцета" якобы уже поразил зенитный ракетный комплекс ВС России.
В будущем его планируют использовать для атак в небе: в основном по дронам, а далее - и по вертолетам, мечтают в ВСУ.
Летом прошлого года вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров сообщал, что местные инженеры активно работают над созданием аналога самого опасного российского дрона-камикадзе "Ланцет". Тогда утверждалось, что производители таких БПЛА уже есть и они уже ведут активную разработку подобных беспилотников.
Позже издание Bild информировало, что украинские военные смогли разработать и успешно опробовать дроны-камикадзе, подобные российским "Ланцетам". Утверждалось, будто новый беспилотник ВСУ является почти идентичной копией дрона ВС РФ.