https://ukraina.ru/20240415/1054521724.html

Битва за Часов Яр. ВСУ применяют оружие времён античности

Битва за Часов Яр. ВСУ применяют оружие времён античности - 15.04.2024 Украина.ру

Битва за Часов Яр. ВСУ применяют оружие времён античности

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о новой тактике украинских дронов-камикадзе, и о том, как ВСУ стали использовать на фронте античное оружие

2024-04-15T17:33

2024-04-15T17:33

2024-04-15T17:33

эксклюзив

часов яр

артемовск

авдеевка

донецк

вооруженные силы украины

украина.ру

донбасс

сво

александр чаленко

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На сегодняшний день в Донбассе именно на бахмутском/артемовском направлении разворачиваются наиболее интенсивные боестолкновения - даже более интенсивные, чем бои под Донецком и Авдеевкой. Связано это с тем, что российские подразделения готовятся к форсированию канала "Северский Донец-Донбасс", за которым находится Часов Яр.Освобождение этого пригорода Бахмута/Артемовска, как ранее писало наше издание, приведет к тому, что перед российской армией откроются новые направления: на Константиновку, на юг – в тыл украинской группировки, которая стоит под Горловкой, и на север – на Краматорско-Славянскую агломерацию."Сейчас наши продвигаются по флангам Часова Яра. Цель – пробиться к каналу. За каналом уже город. С севера мы, напомню, освободили Богдановку. За ней находится населенный пункт Калинина (некоторые его называют Калиновка). Он на севере Часового Яра. От Калинина мы также должны будет двинуть по полям в Григоровку, чтобы у нас был с севера надежный тыл, когда наши будут заходить в Часов Яр.С юга со стороны Клещевки наши идут на Часов Яр и тоже будут штурмовать канал. Но пока тут идут позиционные бои. Трудность в том, что ВСУ пока еще владеют господствующими высотами. Их беспилотники также господствуют в воздухе. Тяжело продвигаться.Возле Клещеевки находится село Андреевка, оно под укропами. Прошлым летом его контролировал "Вагнер". Когда вагнеровцы уходили, то позиции отдали нашим из БАРСа-13. Оставили им всё свое б/к. Мне командир барсовцев, которые в прошлом году обороняли Андреевку и другие высоты, с позывным "Евген" рассказывал, что б/к было столько, что его бойцы смогли два месяца удерживать тамошние высоты, но, к сожалению, из-за проблем с ротацией, раненными и тем же б/к нашим пришлось оставить эти позиции. Теперь снова их придется штурмовать", - рассказала Елена Бобкова.В микрорайоне Часоав Яра под названием "Канал" на прошлой неделе российские подразделения продвигались по улице Горбатого, теперь они уже идут по улице Олега Кошевого. Продвижение составило 300 метров. Сейчас бои идут возле местного Дома культуры и продуктового рынка.Что касается донецко-авдеевкого направления, то российские бойцы на прошлой неделе заняли Первомайское и смогли прорваться от Тоненького к Уманскому. Ведётся сражение за Семеновку и Бердычи, линия боевого соприкосновения проходит по центру Нетайлова. Военные эксперты считают, что, если ВСУ не отведут оттуда свой гарнизон , то он непременно попадет в окружение. По последним данным, вечером в воскресенье российские разведгруппы вошли в Новобахмутовку. Российская артиллерия и авиация бьют по дамбе в Карловке."Война дронов вышла на новый уровень. Мне рассказали наши, что укропы стали применять новую тактику: обычно дрон-камикадзе висит в воздухе до 40 минут и может просто упасть, не найдя за это время цель. Поэтому чтобы не тратить электрозарядку на аккумуляторах, украинский дрон, залетев на нашу территорию или в серую зону, садится на подбитую технику и ждет жертву – буханку, бойцов, танк, бронетранспортер. Камера-то у него работает. Как только появляется цель, дрон быстро взлетает и настигает её.Сейчас на линии соприкосновения все передвигаются, имея РЭБ. РЭБы есть и на машинах, и у самих бойцов. Их цель – сбить с курса украинский беспилотник либо подавить его, чтобы он упал. Иначе – смерть.Украинские беспилотники теперь сбрасывают из контейнеров на наши дороги специальные шипы – калтропы. Их применяли еще в античности. Это шип, который в свою очередь стоит на трех шипах. Поэтому его как не переворачивай, один из шипов все равно будет торчать в верх. Это делается для того, чтобы помешать продвижению наших, как легких, так и тяжелых машин – например, "Уралов", на которых подвозят б/к и производят ротацию. Если у "Урала" проколоть шину, надо очень долго ее менять. Так что на дорогу теперь надо смотреть в оба глаза", - рассказала Бобкова.

https://ukraina.ru/20240411/1054454014.html

https://ukraina.ru/20240411/1054436283.html

https://ukraina.ru/20240409/1054403794.html

часов яр

артемовск

авдеевка

донецк

донбасс

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, часов яр, артемовск, авдеевка, донецк, вооруженные силы украины, украина.ру, донбасс, сво, александр чаленко