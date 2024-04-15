Битва за Часов Яр. ВСУ применяют оружие времён античности - 15.04.2024 Украина.ру
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Битва за Часов Яр. ВСУ применяют оружие времён античности
Битва за Часов Яр. ВСУ применяют оружие времён античности - 15.04.2024 Украина.ру
Битва за Часов Яр. ВСУ применяют оружие времён античности
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о новой тактике украинских дронов-камикадзе, и о том, как ВСУ стали использовать на фронте античное оружие
2024-04-15T17:33
2024-04-15T17:33
эксклюзив
часов яр
артемовск
авдеевка
донецк
вооруженные силы украины
украина.ру
донбасс
сво
александр чаленко
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На сегодняшний день в Донбассе именно на бахмутском/артемовском направлении разворачиваются наиболее интенсивные боестолкновения - даже более интенсивные, чем бои под Донецком и Авдеевкой. Связано это с тем, что российские подразделения готовятся к форсированию канала "Северский Донец-Донбасс", за которым находится Часов Яр.Освобождение этого пригорода Бахмута/Артемовска, как ранее писало наше издание, приведет к тому, что перед российской армией откроются новые направления: на Константиновку, на юг – в тыл украинской группировки, которая стоит под Горловкой, и на север – на Краматорско-Славянскую агломерацию."Сейчас наши продвигаются по флангам Часова Яра. Цель – пробиться к каналу. За каналом уже город. С севера мы, напомню, освободили Богдановку. За ней находится населенный пункт Калинина (некоторые его называют Калиновка). Он на севере Часового Яра. От Калинина мы также должны будет двинуть по полям в Григоровку, чтобы у нас был с севера надежный тыл, когда наши будут заходить в Часов Яр.С юга со стороны Клещевки наши идут на Часов Яр и тоже будут штурмовать канал. Но пока тут идут позиционные бои. Трудность в том, что ВСУ пока еще владеют господствующими высотами. Их беспилотники также господствуют в воздухе. Тяжело продвигаться.Возле Клещеевки находится село Андреевка, оно под укропами. Прошлым летом его контролировал "Вагнер". Когда вагнеровцы уходили, то позиции отдали нашим из БАРСа-13. Оставили им всё свое б/к. Мне командир барсовцев, которые в прошлом году обороняли Андреевку и другие высоты, с позывным "Евген" рассказывал, что б/к было столько, что его бойцы смогли два месяца удерживать тамошние высоты, но, к сожалению, из-за проблем с ротацией, раненными и тем же б/к нашим пришлось оставить эти позиции. Теперь снова их придется штурмовать", - рассказала Елена Бобкова.В микрорайоне Часоав Яра под названием "Канал" на прошлой неделе российские подразделения продвигались по улице Горбатого, теперь они уже идут по улице Олега Кошевого. Продвижение составило 300 метров. Сейчас бои идут возле местного Дома культуры и продуктового рынка.Что касается донецко-авдеевкого направления, то российские бойцы на прошлой неделе заняли Первомайское и смогли прорваться от Тоненького к Уманскому. Ведётся сражение за Семеновку и Бердычи, линия боевого соприкосновения проходит по центру Нетайлова. Военные эксперты считают, что, если ВСУ не отведут оттуда свой гарнизон , то он непременно попадет в окружение. По последним данным, вечером в воскресенье российские разведгруппы вошли в Новобахмутовку. Российская артиллерия и авиация бьют по дамбе в Карловке."Война дронов вышла на новый уровень. Мне рассказали наши, что укропы стали применять новую тактику: обычно дрон-камикадзе висит в воздухе до 40 минут и может просто упасть, не найдя за это время цель. Поэтому чтобы не тратить электрозарядку на аккумуляторах, украинский дрон, залетев на нашу территорию или в серую зону, садится на подбитую технику и ждет жертву – буханку, бойцов, танк, бронетранспортер. Камера-то у него работает. Как только появляется цель, дрон быстро взлетает и настигает её.Сейчас на линии соприкосновения все передвигаются, имея РЭБ. РЭБы есть и на машинах, и у самих бойцов. Их цель – сбить с курса украинский беспилотник либо подавить его, чтобы он упал. Иначе – смерть.Украинские беспилотники теперь сбрасывают из контейнеров на наши дороги специальные шипы – калтропы. Их применяли еще в античности. Это шип, который в свою очередь стоит на трех шипах. Поэтому его как не переворачивай, один из шипов все равно будет торчать в верх. Это делается для того, чтобы помешать продвижению наших, как легких, так и тяжелых машин – например, "Уралов", на которых подвозят б/к и производят ротацию. Если у "Урала" проколоть шину, надо очень долго ее менять. Так что на дорогу теперь надо смотреть в оба глаза", - рассказала Бобкова.
https://ukraina.ru/20240411/1054454014.html
https://ukraina.ru/20240411/1054436283.html
https://ukraina.ru/20240409/1054403794.html
часов яр
артемовск
авдеевка
донецк
донбасс
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, часов яр, артемовск, авдеевка, донецк, вооруженные силы украины, украина.ру, донбасс, сво, александр чаленко
Эксклюзив, Часов Яр, Артемовск, Авдеевка, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Донбасс, СВО, Александр Чаленко

Битва за Часов Яр. ВСУ применяют оружие времён античности

17:33 15.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о новой тактике украинских дронов-камикадзе, и о том, как ВСУ стали использовать на фронте античное оружие
На сегодняшний день в Донбассе именно на бахмутском/артемовском направлении разворачиваются наиболее интенсивные боестолкновения - даже более интенсивные, чем бои под Донецком и Авдеевкой. Связано это с тем, что российские подразделения готовятся к форсированию канала "Северский Донец-Донбасс", за которым находится Часов Яр.
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 18:02
Пойдут ли русские на Харьков? Аргументы "за" и "против"Постоянные обстрелы Белгорода и прилегающих к украинской границе других российских городов делают задачу создания санитарной зоны на украинской территории, чтобы минимизировать украинские удары, крайне актуальной.
Освобождение этого пригорода Бахмута/Артемовска, как ранее писало наше издание, приведет к тому, что перед российской армией откроются новые направления: на Константиновку, на юг – в тыл украинской группировки, которая стоит под Горловкой, и на север – на Краматорско-Славянскую агломерацию.
"Сейчас наши продвигаются по флангам Часова Яра. Цель – пробиться к каналу. За каналом уже город. С севера мы, напомню, освободили Богдановку. За ней находится населенный пункт Калинина (некоторые его называют Калиновка). Он на севере Часового Яра. От Калинина мы также должны будет двинуть по полям в Григоровку, чтобы у нас был с севера надежный тыл, когда наши будут заходить в Часов Яр.
С юга со стороны Клещевки наши идут на Часов Яр и тоже будут штурмовать канал. Но пока тут идут позиционные бои. Трудность в том, что ВСУ пока еще владеют господствующими высотами. Их беспилотники также господствуют в воздухе. Тяжело продвигаться.
Возле Клещеевки находится село Андреевка, оно под укропами. Прошлым летом его контролировал "Вагнер". Когда вагнеровцы уходили, то позиции отдали нашим из БАРСа-13. Оставили им всё свое б/к. Мне командир барсовцев, которые в прошлом году обороняли Андреевку и другие высоты, с позывным "Евген" рассказывал, что б/к было столько, что его бойцы смогли два месяца удерживать тамошние высоты, но, к сожалению, из-за проблем с ротацией, раненными и тем же б/к нашим пришлось оставить эти позиции. Теперь снова их придется штурмовать", - рассказала Елена Бобкова.
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 05:23
ТОП-5 эффективных видов российского оружия дальнего поражения: от "Кинжалов" до ФАБовВойна — это не только бои непосредственно на линии боевого соприкосновения, но и уничтожение военной инфраструктуры как в ближайшем, так и в глубоком тылу врага. О том, какое оружие для этого применяет Россия, рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
В микрорайоне Часоав Яра под названием "Канал" на прошлой неделе российские подразделения продвигались по улице Горбатого, теперь они уже идут по улице Олега Кошевого. Продвижение составило 300 метров. Сейчас бои идут возле местного Дома культуры и продуктового рынка.
Что касается донецко-авдеевкого направления, то российские бойцы на прошлой неделе заняли Первомайское и смогли прорваться от Тоненького к Уманскому. Ведётся сражение за Семеновку и Бердычи, линия боевого соприкосновения проходит по центру Нетайлова. Военные эксперты считают, что, если ВСУ не отведут оттуда свой гарнизон , то он непременно попадет в окружение. По последним данным, вечером в воскресенье российские разведгруппы вошли в Новобахмутовку. Российская артиллерия и авиация бьют по дамбе в Карловке.
"Война дронов вышла на новый уровень. Мне рассказали наши, что укропы стали применять новую тактику: обычно дрон-камикадзе висит в воздухе до 40 минут и может просто упасть, не найдя за это время цель. Поэтому чтобы не тратить электрозарядку на аккумуляторах, украинский дрон, залетев на нашу территорию или в серую зону, садится на подбитую технику и ждет жертву – буханку, бойцов, танк, бронетранспортер. Камера-то у него работает. Как только появляется цель, дрон быстро взлетает и настигает её.
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
9 апреля, 17:15
Битва за Часов Яр. Русские берут город в огневой мешок, утюжа ВСУ ФАБамиДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о боевой обстановке в районе Часова Яра и Донецка
Сейчас на линии соприкосновения все передвигаются, имея РЭБ. РЭБы есть и на машинах, и у самих бойцов. Их цель – сбить с курса украинский беспилотник либо подавить его, чтобы он упал. Иначе – смерть.
Украинские беспилотники теперь сбрасывают из контейнеров на наши дороги специальные шипы – калтропы. Их применяли еще в античности. Это шип, который в свою очередь стоит на трех шипах. Поэтому его как не переворачивай, один из шипов все равно будет торчать в верх. Это делается для того, чтобы помешать продвижению наших, как легких, так и тяжелых машин – например, "Уралов", на которых подвозят б/к и производят ротацию. Если у "Урала" проколоть шину, надо очень долго ее менять. Так что на дорогу теперь надо смотреть в оба глаза", - рассказала Бобкова.
 
ЭксклюзивЧасов ЯрАртемовскАвдеевкаДонецкВооруженные силы УкраиныУкраина.руДонбассСВОАлександр Чаленко
 
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