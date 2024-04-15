https://ukraina.ru/20240415/1054514436.html

Американский волк в овечьей шкуре борца с террором. США снова выгораживают Украину

Американский волк в овечьей шкуре борца с террором. США снова выгораживают Украину - 15.04.2024 Украина.ру

Американский волк в овечьей шкуре борца с террором. США снова выгораживают Украину

США продолжают настаивать на непричастности Украины к террористическому акту в "Крокус Сити Холле". Такое усердие в попытке обелить киевский режим в очередной раз демонстрирует двойные стандарты Соединенных Штатов в их борьбе с террором

2024-04-15T12:59

2024-04-15T12:59

2024-04-15T12:59

эксклюзив

сша

украина

крокус сити холл

теракт

россия

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Заявление послаОтвести подозрения от Киева на этот раз попыталась американский посол в России Линн Трейси. Отвечая на вопрос журналистов о сотрудничестве США с РФ по расследованию теракта в Подмосковье, она заявила, что Вашингтон предоставляет Москве всю необходимую информацию.По словам Трейси, несмотря на "реальные и глубокие" разногласия ее страны с Россией, "Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно, будучи защищенными от угрозы терроризма".Посол США завершила свой ответ зачем-то приплетя защиту россиян от "несправедливых преследований, в том числе за осуществление своих прав на свободу слова и собраний".Предупреждение от СШАСоединенные Штаты не в первый раз высказывают уверенность в том, что Украина не имеет никакого отношения к произошедшему 22 марта в подмосковном Красногорске, где четверо террористов расстреляли посетителей и сотрудников концертного зала "Крокус Сити Холл".Началось это, что примечательно, еще почти за две недели до самого теракта, 7 марта, когда посольство США обнародовало предупреждение своим гражданам о риске терактов в местах массового скопления людей в Москве.Это предупреждение не содержало конкретной информации и носило общий характер. В нем отмечалось, что угроза сохраняется на ближайшие 48 часов. Как известно, в течение этих двух суток ничего не произошло и о предупреждении быстро забыли.Вспомнили о нем после того, как четверо граждан Таджикистана – Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов*, Далерджон Мирзоев* и Саидакрами Рачабализода* ворвались в здание "Крокуса" перед концертом, открыли стрельбу и подожгли зрительный зал. В результате этого нападения погибли более 140 человек.Россия подтвердила, что получала от США информацию о возможном теракте, однако никакой конкретики в нем не было, а сам террористический акт произошел сильно после обозначенных американцами дат.Вовлеченность УкраиныС этого момента в Вашингтоне при каждом удобном случае подчеркивают, что делились и готовы делиться информацией с Москвой и дальше, а все аргументы о причастности к этой атаке киевского режима отвергают.Основной довод американцев – совершившие нападения террористы представляют афганский "филиал" "Исламского государства"* (ИГ) – "ИГ-Хорасан"*. Действительно, накануне теракта злоумышленники, как заведено у тех, кто хочет присоединиться к этой группировке, дали на камеру присягу ИГ, однако принадлежность четвертки террористов к радикальным исламистам еще ни о чем не говорит.До сих пор Соединенные Штаты не дали вразумительного объяснения тому факту, что террористы после совершенного нападения пытались прорваться на Украину.Об этом, в частности, говорит место их задержания (Брянская область, на шоссе, ведущем в сторону Украины), а также их показания, где они признались, что направлялись в Киев за обещанными организаторами деньгами."Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так и западные спецслужбы. Нам известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока", - заявил ранее директор ФСБ Александр Бортников.О том, что искать заказчиков нужно на Западе заявил также постпред РФ при ООН Василий Небензя."Уже на этом этапе (предварительного расследования – ред.) не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление. И следы его заказчиков, как можно со всем основанием утверждать, ведут в Киев", - сказал он.Заигрывание с террористамиКак рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нужно понимать, что в расследовании этого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут."Поэтому их деятельность направлена в первую очередь на манипулирование общественным мнением, с тем чтобы "обелить" своих подопечных. Так, еще до получения хоть каких-то первичных результатов следствия Белый дом и Госдепартамент поспешили заявить, что Украина к теракту отношения не имеет. Они буквально выгораживают киевский режим, с тем чтобы, прежде всего, отвести подозрение от самих себя", - заявила она в недавнем интервью "Аргументам и фактам".Захарова напомнила, что Соединенные Штаты известны тем, что сами плодят радикальные исламистские группировки, которые затем они используют в своих целях."Хотелось бы напомнить, что сама запрещенная ИГИЛ, так же как и "Аль-Каида"*, — это продукт американского производства, который был создан ими в качестве инструмента реализации корыстных геополитических целей и для дестабилизации обстановки в различных регионах мира и поддержания "управляемого хаоса", как это было в Ираке, Сирии, Афганистане и теперь на Украине", - сказала она.Навязчиво и бездоказательно рассуждая о причастности ИГ к теракту в "Крокус Сити Холле", американцы прямо или косвенно работают на укрепление имиджа этой терорганизации, наращивание ее вербовочного и идеологического потенциала, забывая при этом, к чему приводит заигрывание с террористами, подчеркнула Захарова.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240326/1054122719.html

https://ukraina.ru/20240329/1054197890.html

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эксклюзив, сша, украина, крокус сити холл, теракт, россия