https://ukraina.ru/20240415/1054509065.html
Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойно
Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойно - 15.04.2024 Украина.ру
Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойно
В ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-04-15T09:27
2024-04-15T09:27
2024-04-15T09:27
новости
взрыв
украина
днепропетровская область
киев
воздушная тревога
повреждения
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В Харьковской и Днепропетровской областях сигнал тревоги прозвучал в 02.56 по московскому времени, в остальных областях - несколькими минутами позже.Также тревога была объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также в Днепропетровске.Он не уточнил, о каком именно инфраструктурном объекте идет речь.
https://ukraina.ru/20240411/1054443840.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, взрыв, украина, днепропетровская область, киев, воздушная тревога, повреждения
Новости, взрыв, Украина, Днепропетровская область, Киев, воздушная тревога, повреждения
Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойно
В ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации