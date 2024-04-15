Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойно - 15.04.2024 Украина.ру
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Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойно
Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойно - 15.04.2024 Украина.ру
Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойно
В ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-04-15T09:27
2024-04-15T09:27
новости
взрыв
украина
днепропетровская область
киев
воздушная тревога
повреждения
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В Харьковской и Днепропетровской областях сигнал тревоги прозвучал в 02.56 по московскому времени, в остальных областях - несколькими минутами позже.Также тревога была объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также в Днепропетровске.Он не уточнил, о каком именно инфраструктурном объекте идет речь.
https://ukraina.ru/20240411/1054443840.html
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днепропетровская область
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новости, взрыв, украина, днепропетровская область, киев, воздушная тревога, повреждения
Новости, взрыв, Украина, Днепропетровская область, Киев, воздушная тревога, повреждения

Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойно

09:27 15.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
В Харьковской и Днепропетровской областях сигнал тревоги прозвучал в 02.56 по московскому времени, в остальных областях - несколькими минутами позже.
Также тревога была объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также в Днепропетровске.
"Взрыв раздался и в Днепровском районе. Попадание по инфраструктурному объекту", - написал в своем телеграм-канале глава областного совета Николай Лукашук.
Он не уточнил, о каком именно инфраструктурном объекте идет речь.
11 апреля, 12:54
Машины скорой помощи съезжаются к заводу БТР в Николаеве после взрываВ четверг в Николаеве на юге Украины звучала воздушная тревога, СМИ информировали о взрыве
 
НовостивзрывУкраинаДнепропетровская областьКиеввоздушная тревогаповреждения
 
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