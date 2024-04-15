https://ukraina.ru/20240415/1054509065.html

Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойно

Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойно - 15.04.2024 Украина.ру

Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойно

В ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-04-15T09:27

2024-04-15T09:27

2024-04-15T09:27

новости

взрыв

украина

днепропетровская область

киев

воздушная тревога

повреждения

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В Харьковской и Днепропетровской областях сигнал тревоги прозвучал в 02.56 по московскому времени, в остальных областях - несколькими минутами позже.Также тревога была объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также в Днепропетровске.Он не уточнил, о каком именно инфраструктурном объекте идет речь.

https://ukraina.ru/20240411/1054443840.html

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новости, взрыв, украина, днепропетровская область, киев, воздушная тревога, повреждения