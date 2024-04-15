https://ukraina.ru/20240415/1054508055.html

Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России

Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России - 15.04.2024 Украина.ру

Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на слова ведущей телеканала ТСН о том, что Белому дому не нравятся удары по российским нефтеперерабатывающим заводам

2024-04-15T07:20

2024-04-15T07:20

2024-04-15T07:25

атака

удары

новости

россия

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нпз

пентагон

дмитрий кулеба

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На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы несут угрозу для мировой энергетикиОн пояснил, что "когда в РФ взрывается нефтеперерабатывающий завод", в Киеве якобы видят появление проблем на российском энергетическом рынке, но не на мировом. По его мнению, "нужно мыслить своими интересами"."Если партнеры говорят: "мы вам дадим семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба: можно не делать этого и этого". Тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих систем, нет пакета помощи и тебя просят что-то не делать, тогда нет предмета, тогда каждый выживает как может", - добавил Кулеба.Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признавал причастность своего ведомства к ударам, а украинский премьер Денис Шмыгаль уточнял, что эти атаки нацелены на жителей РФ.Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.

https://ukraina.ru/20240411/1054456305.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

атака, удары, новости, россия, украина, сша, ллойд остин, нпз, пентагон, дмитрий кулеба