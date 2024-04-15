https://ukraina.ru/20240415/1054508055.html
Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России
Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России - 15.04.2024 Украина.ру
Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на слова ведущей телеканала ТСН о том, что Белому дому не нравятся удары по российским нефтеперерабатывающим заводам
2024-04-15T07:20
2024-04-15T07:20
2024-04-15T07:25
атака
удары
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россия
украина
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ллойд остин
нпз
пентагон
дмитрий кулеба
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На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы несут угрозу для мировой энергетикиОн пояснил, что "когда в РФ взрывается нефтеперерабатывающий завод", в Киеве якобы видят появление проблем на российском энергетическом рынке, но не на мировом. По его мнению, "нужно мыслить своими интересами"."Если партнеры говорят: "мы вам дадим семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба: можно не делать этого и этого". Тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих систем, нет пакета помощи и тебя просят что-то не делать, тогда нет предмета, тогда каждый выживает как может", - добавил Кулеба.Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признавал причастность своего ведомства к ударам, а украинский премьер Денис Шмыгаль уточнял, что эти атаки нацелены на жителей РФ.Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.
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атака, удары, новости, россия, украина, сша, ллойд остин, нпз, пентагон, дмитрий кулеба
атака, удары, Новости, Россия, Украина, США, Ллойд Остин, НПЗ, Пентагон, Дмитрий Кулеба
Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России
07:20 15.04.2024 (обновлено: 07:25 15.04.2024)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на слова ведущей телеканала ТСН о том, что Белому дому не нравятся удары по российским нефтеперерабатывающим заводам
На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы несут угрозу для мировой энергетики
"Послушал господина Остина... Но в этом вопросе не вижу причинно-следственной связи", - сказал Кулеба.
Он пояснил, что "когда в РФ взрывается нефтеперерабатывающий завод", в Киеве якобы видят появление проблем на российском энергетическом рынке, но не на мировом. По его мнению, "нужно мыслить своими интересами".
"Если партнеры говорят: "мы вам дадим семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба: можно не делать этого и этого". Тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих систем, нет пакета помощи и тебя просят что-то не делать, тогда нет предмета, тогда каждый выживает как может", - добавил Кулеба.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признавал причастность своего ведомства к ударам, а украинский премьер Денис Шмыгаль уточнял, что эти атаки нацелены на жителей РФ.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.