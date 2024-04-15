Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России - 15.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240415/1054508055.html
Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России
Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России - 15.04.2024 Украина.ру
Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на слова ведущей телеканала ТСН о том, что Белому дому не нравятся удары по российским нефтеперерабатывающим заводам
2024-04-15T07:20
2024-04-15T07:25
атака
удары
новости
россия
украина
сша
ллойд остин
нпз
пентагон
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_58660fe96278edb9f6b198b38f999fa5.jpg.webp
На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы несут угрозу для мировой энергетикиОн пояснил, что "когда в РФ взрывается нефтеперерабатывающий завод", в Киеве якобы видят появление проблем на российском энергетическом рынке, но не на мировом. По его мнению, "нужно мыслить своими интересами"."Если партнеры говорят: "мы вам дадим семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба: можно не делать этого и этого". Тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих систем, нет пакета помощи и тебя просят что-то не делать, тогда нет предмета, тогда каждый выживает как может", - добавил Кулеба.Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признавал причастность своего ведомства к ударам, а украинский премьер Денис Шмыгаль уточнял, что эти атаки нацелены на жителей РФ.Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.
https://ukraina.ru/20240411/1054456305.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:642_1920x0_80_0_0_4b8e4390e92cc88b805351c02696a5f0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
атака, удары, новости, россия, украина, сша, ллойд остин, нпз, пентагон, дмитрий кулеба
атака, удары, Новости, Россия, Украина, США, Ллойд Остин, НПЗ, Пентагон, Дмитрий Кулеба

Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России

07:20 15.04.2024 (обновлено: 07:25 15.04.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Читать в
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на слова ведущей телеканала ТСН о том, что Белому дому не нравятся удары по российским нефтеперерабатывающим заводам
На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы несут угрозу для мировой энергетики
"Послушал господина Остина... Но в этом вопросе не вижу причинно-следственной связи", - сказал Кулеба.
Он пояснил, что "когда в РФ взрывается нефтеперерабатывающий завод", в Киеве якобы видят появление проблем на российском энергетическом рынке, но не на мировом. По его мнению, "нужно мыслить своими интересами".
"Если партнеры говорят: "мы вам дадим семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба: можно не делать этого и этого". Тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих систем, нет пакета помощи и тебя просят что-то не делать, тогда нет предмета, тогда каждый выживает как может", - добавил Кулеба.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признавал причастность своего ведомства к ударам, а украинский премьер Денис Шмыгаль уточнял, что эти атаки нацелены на жителей РФ.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.
11 апреля, 18:10
Ответ на украинские атаки на НПЗ. Итоги 11 апреля на УкраинеМинобороны РФ сообщило об ответе на украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы России
 
атакаударыНовостиРоссияУкраинаСШАЛлойд ОстинНПЗПентагонДмитрий Кулеба
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:56"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского
08:13Минобороны РФ сообщило о сбитом над Краснодарским краем украинском дроне
08:03Главное за ночь 15 апреля
07:43Боррель пытается ускорить помощь Украине — СМИ
07:20Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России
07:06Украина за неделю. Шаги в новый мировой порядок
06:20Ростислав Ищенко: Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене
05:20Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ
05:10"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан
05:00"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине
04:50"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации
04:40"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину
04:30Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона
04:20ВСУ будут удерживать Харьков: военкор рассказал, зачем "подлый людоед" Сырский имитирует отступление
04:10Без надежды на демобилизацию: полковник запаса объяснил, что изменит новый скандальный закон на Украине
04:00ВСУ теряют ориентацию: военкор рассказал, как штурмовая авиация забрасывает ФАБами позиции врага
03:50"Угнетение, геноцид и этнические чистки": Шкурлатов о том, что ждет русскоязычных в "большой Румынии"
03:40Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие
03:30На складах их очень много: военкор рассказал про уникальное советское оружие, созданное в конце ВОВ
03:20Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины
Лента новостейМолния