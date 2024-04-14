https://ukraina.ru/20240414/1054505135.html
Харьков – русский: о триколоре над городом, предателях, расстрелах и итогах русской весны - Гурьянов
Харьков – русский: о триколоре над городом, предателях, расстрелах и итогах русской весны - Гурьянов - 14.04.2024 Украина.ру
Харьков – русский: о триколоре над городом, предателях, расстрелах и итогах русской весны - Гурьянов
Один из лидеров Русской весны в Харькове, а сейчас - старший лейтенант в зоне СВО Антон Гурьянов в эфире Украина.ру рассказал о событиях 2014 года, о зарождении Русской весны и о том, что стало причиной всего этого, а также о том, почему Харьковской Народной Республике суждено было просуществовать всего сутки
2024-04-14T17:54
2024-04-14T17:54
2024-04-14T17:54
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флаг
арест
расстрел
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00:40 - О ситуации в зоне СВО; 01:50 - Где началась Русская весна; 02:59 - О масштабах Русской весны в Харькове; 04:02 - О поднятии российского триколора над зданием областной государственной администрации в Харькове; 15:16 - Расстрел на улице Рымарской; 21:00 - О провозглашении Харьковской Народной Республики; 28:10 - О захвате здания облгосадминистрации в Харькове; 34:16 - О второй попытке переломить ситуацию в городе. *в интервью упоминаются Арсен Аваков, Андрей Белецкий и Антон Геращенко. Они внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, а также украинский батальон "Азов", который запрещён в РФ и внесён Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, харьков, арсен аваков, антон геращенко, флаг, арест, расстрел, майдан, русская весна, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Харьков, Арсен Аваков, Антон Геращенко, флаг, арест, расстрел, Майдан, Русская весна
Харьков – русский: о триколоре над городом, предателях, расстрелах и итогах русской весны - Гурьянов
Один из лидеров Русской весны в Харькове, а сейчас - старший лейтенант в зоне СВО Антон Гурьянов в эфире Украина.ру рассказал о событиях 2014 года, о зарождении Русской весны и о том, что стало причиной всего этого, а также о том, почему Харьковской Народной Республике суждено было просуществовать всего сутки
00:40
- О ситуации в зоне СВО; 01:50
- Где началась Русская весна; 02:59
- О масштабах Русской весны в Харькове; 04:02
- О поднятии российского триколора над зданием областной государственной администрации в Харькове; 15:16
- Расстрел на улице Рымарской; 21:00
- О провозглашении Харьковской Народной Республики; 28:10
- О захвате здания облгосадминистрации в Харькове; 34:16
- О второй попытке переломить ситуацию в городе.
*в интервью упоминаются Арсен Аваков, Андрей Белецкий и Антон Геращенко. Они внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, а также украинский батальон "Азов", который запрещён в РФ и внесён Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций