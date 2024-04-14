https://ukraina.ru/20240414/1054505135.html

Харьков – русский: о триколоре над городом, предателях, расстрелах и итогах русской весны - Гурьянов

Харьков – русский: о триколоре над городом, предателях, расстрелах и итогах русской весны - Гурьянов - 14.04.2024 Украина.ру

Харьков – русский: о триколоре над городом, предателях, расстрелах и итогах русской весны - Гурьянов

Один из лидеров Русской весны в Харькове, а сейчас - старший лейтенант в зоне СВО Антон Гурьянов в эфире Украина.ру рассказал о событиях 2014 года, о зарождении Русской весны и о том, что стало причиной всего этого, а также о том, почему Харьковской Народной Республике суждено было просуществовать всего сутки

2024-04-14T17:54

2024-04-14T17:54

2024-04-14T17:54

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россия

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сво

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арест

расстрел

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00:40 - О ситуации в зоне СВО; 01:50 - Где началась Русская весна; 02:59 - О масштабах Русской весны в Харькове; 04:02 - О поднятии российского триколора над зданием областной государственной администрации в Харькове; 15:16 - Расстрел на улице Рымарской; 21:00 - О провозглашении Харьковской Народной Республики; 28:10 - О захвате здания облгосадминистрации в Харькове; 34:16 - О второй попытке переломить ситуацию в городе. *в интервью упоминаются Арсен Аваков, Андрей Белецкий и Антон Геращенко. Они внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, а также украинский батальон "Азов", который запрещён в РФ и внесён Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций

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