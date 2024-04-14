На Украине заявили, что обстрел энергетической инфраструктуры увеличивает спрос на бензин

Что будет с украинской электроэнергетикой и почему капитуляция - единственное спасение страны от коллапса

Утром 11 апреля прекратила своё существование украинская государственная энергетическая компания "Центрэнерго", управлявшая меньшей частью украинской тепловой генерации. Последней станцией, находившейся в управлении этой компании, стала Трипольская ТЭС под Киевом.