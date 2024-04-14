На Украине заявили, что обстрел энергетической инфраструктуры увеличивает спрос на бензин - 14.04.2024 Украина.ру
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На Украине заявили, что обстрел энергетической инфраструктуры увеличивает спрос на бензин
На Украине заявили, что обстрел энергетической инфраструктуры увеличивает спрос на бензин - 14.04.2024 Украина.ру
На Украине заявили, что обстрел энергетической инфраструктуры увеличивает спрос на бензин
В некоторых регионах Украины растет спрос на бензин из-за массированных атак России по объектам энергетики. Об этом заявил директор консалтинговой компанииА-95 Сергей Куюн в комментарии украинским СМИ
2024-04-14T17:31
2024-04-14T17:31
новости
украина
сергей куюн
электроэнергетика
бензин
харьковская область
одесса
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По его словам, дополнительный спрос на бензин уже есть в Харькове и Одессе."Владельцы сетей заправочных станций подтверждают, что с обстрелами по энергетике реализация у них возросла. Если отключения электричества будут глобальными и пойдут по всем регионам, конечно этот спрос будет гораздо больше", – полагает Куюн.При этом украинский эксперт не считает, что повышенный спрос приведет к подорожанию топлива, так как на Украине в данный момент нет дефицита бензина.Как сообщало издание Украина.ру, министерство энергетики Украины 14 апреля сообщило о повреждениях энергетической инфраструктуры в Харьковской и Днепропетровской областях.
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украина
харьковская область
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новости, украина, сергей куюн, электроэнергетика, бензин, харьковская область, одесса
Новости, Украина, Сергей Куюн, электроэнергетика, Бензин, Харьковская область, Одесса

На Украине заявили, что обстрел энергетической инфраструктуры увеличивает спрос на бензин

17:31 14.04.2024
 
© СтрингерБензозаправка бензин цена Киев
Бензозаправка бензин цена Киев
© Стрингер
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В некоторых регионах Украины растет спрос на бензин из-за массированных атак России по объектам энергетики. Об этом заявил директор консалтинговой компанииА-95 Сергей Куюн в комментарии украинским СМИ
По его словам, дополнительный спрос на бензин уже есть в Харькове и Одессе.
"Владельцы сетей заправочных станций подтверждают, что с обстрелами по энергетике реализация у них возросла. Если отключения электричества будут глобальными и пойдут по всем регионам, конечно этот спрос будет гораздо больше", – полагает Куюн.
При этом украинский эксперт не считает, что повышенный спрос приведет к подорожанию топлива, так как на Украине в данный момент нет дефицита бензина.
Как сообщало издание Украина.ру, министерство энергетики Украины 14 апреля сообщило о повреждениях энергетической инфраструктуры в Харьковской и Днепропетровской областях.
Трипольская ТЭС - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Вчера, 13:00
Что будет с украинской электроэнергетикой и почему капитуляция - единственное спасение страны от коллапсаУтром 11 апреля прекратила своё существование украинская государственная энергетическая компания "Центрэнерго", управлявшая меньшей частью украинской тепловой генерации. Последней станцией, находившейся в управлении этой компании, стала Трипольская ТЭС под Киевом.
 
НовостиУкраинаСергей КуюнэлектроэнергетикаБензинХарьковская областьОдесса
 
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