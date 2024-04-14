На Украине заявили, что обстрел энергетической инфраструктуры увеличивает спрос на бензин
© СтрингерБензозаправка бензин цена Киев
© Стрингер
В некоторых регионах Украины растет спрос на бензин из-за массированных атак России по объектам энергетики. Об этом заявил директор консалтинговой компанииА-95 Сергей Куюн в комментарии украинским СМИ
По его словам, дополнительный спрос на бензин уже есть в Харькове и Одессе.
"Владельцы сетей заправочных станций подтверждают, что с обстрелами по энергетике реализация у них возросла. Если отключения электричества будут глобальными и пойдут по всем регионам, конечно этот спрос будет гораздо больше", – полагает Куюн.
При этом украинский эксперт не считает, что повышенный спрос приведет к подорожанию топлива, так как на Украине в данный момент нет дефицита бензина.
Как сообщало издание Украина.ру, министерство энергетики Украины 14 апреля сообщило о повреждениях энергетической инфраструктуры в Харьковской и Днепропетровской областях.
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