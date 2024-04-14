https://ukraina.ru/20240414/1054504579.html

Иранские СМИ: Тегеран выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет

Иранские СМИ: Тегеран выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет - 14.04.2024 Украина.ру

Иранские СМИ: Тегеран выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет

Израиль не перехватил ни одной из семи гиперзвуковых ракет, которые иранские вооруженные силы выпустили в ходе атаки в ночь на 14 апреля. Об этом сообщил иранский государственный телеканал Press TV

2024-04-14T16:35

2024-04-14T16:35

2024-04-14T16:35

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иран

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ракеты

ракетный удар

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"По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена Израилем", - говорится в сообщении телеканала.Как сообщало издание Украина.ру, 13 апреля поздно вечером Иран атаковал Израиль в ответ на удар по посольству Ирана в Сирии, который израильская сторона совершила 1 апреля. Тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.По разным данным, в атаке Ирана были задействованы от несколько десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.

https://ukraina.ru/20240414/1054502467.html

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новости, иран, израиль, ракеты, ракетный удар