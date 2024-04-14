https://ukraina.ru/20240414/1054504353.html

"Бомжей во Франции намного больше": эмигрант из Бургундии о разрушении мифов о России за рубежом

"Бомжей во Франции намного больше": эмигрант из Бургундии о разрушении мифов о России за рубежом - 14.04.2024 Украина.ру

"Бомжей во Франции намного больше": эмигрант из Бургундии о разрушении мифов о России за рубежом

Историк и военный корреспондент из Франции Лоран Брайар в студии Украина.ру рассказал о том, как и почему он переехал в Россию, что он делал в Донбассе и почему стал рассказывать о преступлениях СБУ во Франции

2024-04-14T15:58

2024-04-14T15:58

2024-04-14T15:58

видео

франция

россия

донбасс

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эммануэль макрон

дезинформация

метро

днр

сбу

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00:29 – как француз оказался в России и почему он потом переехал в Донбасс?02:07 – сложно ли было адаптироваться и легализоваться в России?06:33 – как привлечь иностранцев в Россию?10:28 – какие стереотипы о России были разрушены после того, как Лоран Брайар пожил в стране?12:14 – как изменилось восприятие России в мире и во Франции после начала СВО?14:49 – как восприняли французы заявления президента Макрона о вводе войск на Украину?17:39 – о расследовании преступлений Украины в Донбассе;*во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация "Азов"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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