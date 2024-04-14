"Бомжей во Франции намного больше": эмигрант из Бургундии о разрушении мифов о России за рубежом - 14.04.2024 Украина.ру
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"Бомжей во Франции намного больше": эмигрант из Бургундии о разрушении мифов о России за рубежом
"Бомжей во Франции намного больше": эмигрант из Бургундии о разрушении мифов о России за рубежом - 14.04.2024 Украина.ру
"Бомжей во Франции намного больше": эмигрант из Бургундии о разрушении мифов о России за рубежом
Историк и военный корреспондент из Франции Лоран Брайар в студии Украина.ру рассказал о том, как и почему он переехал в Россию, что он делал в Донбассе и почему стал рассказывать о преступлениях СБУ во Франции
2024-04-14T15:58
2024-04-14T15:58
видео
франция
россия
донбасс
украина
эммануэль макрон
дезинформация
метро
днр
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00:29 – как француз оказался в России и почему он потом переехал в Донбасс?02:07 – сложно ли было адаптироваться и легализоваться в России?06:33 – как привлечь иностранцев в Россию?10:28 – какие стереотипы о России были разрушены после того, как Лоран Брайар пожил в стране?12:14 – как изменилось восприятие России в мире и во Франции после начала СВО?14:49 – как восприняли французы заявления президента Макрона о вводе войск на Украину?17:39 – о расследовании преступлений Украины в Донбассе;*во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация "Азов"
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видео, франция, россия, донбасс, украина, эммануэль макрон, дезинформация, метро, днр, сбу, терроризм, бандеровцы, пытки, пропаганда, видео
Видео, Франция, Россия, Донбасс, Украина, Эммануэль Макрон, дезинформация, метро, ДНР, СБУ, терроризм, бандеровцы, пытки, пропаганда

"Бомжей во Франции намного больше": эмигрант из Бургундии о разрушении мифов о России за рубежом

15:58 14.04.2024
 
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Историк и военный корреспондент из Франции Лоран Брайар в студии Украина.ру рассказал о том, как и почему он переехал в Россию, что он делал в Донбассе и почему стал рассказывать о преступлениях СБУ во Франции
00:29 – как француз оказался в России и почему он потом переехал в Донбасс?
02:07 – сложно ли было адаптироваться и легализоваться в России?
06:33 – как привлечь иностранцев в Россию?
10:28 – какие стереотипы о России были разрушены после того, как Лоран Брайар пожил в стране?
12:14 – как изменилось восприятие России в мире и во Франции после начала СВО?
14:49 – как восприняли французы заявления президента Макрона о вводе войск на Украину?
17:39 – о расследовании преступлений Украины в Донбассе;

*во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация "Азов"
 
ВидеоФранцияРоссияДонбассУкраинаЭммануэль МакрондезинформацияметроДНРСБУтерроризмбандеровцыпыткипропаганда
 
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