https://ukraina.ru/20240414/1054504062.html

Захарова попросила посла Израиля напомнить ей, когда Израиль осудил удары киевского режима по России

Захарова попросила посла Израиля напомнить ей, когда Израиль осудил удары киевского режима по России - 14.04.2024 Украина.ру

Захарова попросила посла Израиля напомнить ей, когда Израиль осудил удары киевского режима по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить массированный ракетный удар Ирана по ее стране

2024-04-14T15:18

2024-04-14T15:18

2024-04-14T15:18

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Захарова попросила израильского дипломата напомнить ей, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам."Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц. Тех самых преступных, террористических действий ублюдков на Банковой, в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура", - написала Мария Захарова 14 апреля в своем телеграм-канале.Как сообщало издание Украина.ру, Иран поздно вечером 13 апреля заявил о намерении запустить баллистические ракеты и беспилотники в сторону Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии, который ранее произвела израильская армия. Это был первый прямой удар по Израилю, который Иран нанес со своей территории.

https://ukraina.ru/20240414/1054502467.html

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новости, мария захарова, израиль, россия, иран, украина, удары