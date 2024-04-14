https://ukraina.ru/20240414/1054504062.html
Захарова попросила посла Израиля напомнить ей, когда Израиль осудил удары киевского режима по России
Захарова попросила посла Израиля напомнить ей, когда Израиль осудил удары киевского режима по России - 14.04.2024 Украина.ру
Захарова попросила посла Израиля напомнить ей, когда Израиль осудил удары киевского режима по России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить массированный ракетный удар Ирана по ее стране
2024-04-14T15:18
2024-04-14T15:18
2024-04-14T15:18
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Захарова попросила израильского дипломата напомнить ей, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам."Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц. Тех самых преступных, террористических действий ублюдков на Банковой, в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура", - написала Мария Захарова 14 апреля в своем телеграм-канале.Как сообщало издание Украина.ру, Иран поздно вечером 13 апреля заявил о намерении запустить баллистические ракеты и беспилотники в сторону Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии, который ранее произвела израильская армия. Это был первый прямой удар по Израилю, который Иран нанес со своей территории.
https://ukraina.ru/20240414/1054502467.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, израиль, россия, иран, украина, удары
Новости, Мария Захарова, Израиль, Россия, Иран, Украина, удары
Захарова попросила посла Израиля напомнить ей, когда Израиль осудил удары киевского режима по России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить массированный ракетный удар Ирана по ее стране
Захарова попросила израильского дипломата напомнить ей, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам.
"Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц. Тех самых преступных, террористических действий ублюдков на Банковой, в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура", - написала Мария Захарова 14 апреля в своем телеграм-канале.
Как сообщало издание Украина.ру, Иран поздно вечером 13 апреля заявил о намерении запустить баллистические ракеты и беспилотники в сторону Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии, который ранее произвела израильская армия. Это был первый прямой удар по Израилю, который Иран нанес со своей территории.