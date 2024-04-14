https://ukraina.ru/20240414/1054503835.html

Азаров показал, как украинцы в Варшаве стоят в очереди перед консульством из-за закона о мобилизации

Азаров показал, как украинцы в Варшаве стоят в очереди перед консульством из-за закона о мобилизации - 14.04.2024 Украина.ру

Азаров показал, как украинцы в Варшаве стоят в очереди перед консульством из-за закона о мобилизации

Очереди из мужчин призывного возраста собрались в украинском консульстве в Варшаве. О этом 14 апреля сообщил бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале

2024-04-14T14:57

2024-04-14T14:57

2024-04-14T14:57

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мобилизация

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По его словам, это граждане Украины, которые до вступления в силу закона об ужесточении мобилизации хотят успеть оформить документы по старым правилам."В Варшаве началась вторая волна очередей в паспортный сервис ГП "Документ", где можно оформить украинский заграничный паспорт. В очереди преимущественно мужчины, которые боятся нового закона о мобилизации", - написал Азаров.Он опубликовал видео, на котором несколько десятков человек в консульстве ожидают своей очереди. По словам Азарова, эти кадры сняты 13 апреля.Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада 11 апреля приняла закон об ужесточении правил мобилизации. В частности, закон предполагает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные мужчины больше не смогут получить услуги в консульствах страны за рубежом, в том числе оформить загранпаспорт.Планировалось, что в закон войдут положения о демобилизации действующих военных. Непосредственно перед голосованием в парламенте эти нормы из закона убрали.

https://ukraina.ru/20240414/1054502725.html

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новости, варшава, украина, николай азаров, верховная рада, закон, мобилизация