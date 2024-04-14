Молодые французы готовы воевать на Украине для того, чтобы защитить интересы Франции - опрос - 14.04.2024 Украина.ру
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Молодые французы готовы воевать на Украине для того, чтобы защитить интересы Франции - опрос
Молодые французы готовы воевать на Украине для того, чтобы защитить интересы Франции - опрос - 14.04.2024 Украина.ру
Молодые французы готовы воевать на Украине для того, чтобы защитить интересы Франции - опрос
Каждый второй молодой француз готов воевать на территории Украины, если бы это было нужно для защиты Франции. Такой результат опроса общественного мнения, проведенного газетой Le Parisien и другими французскими СМИ
2024-04-14T14:00
2024-04-14T14:00
новости
франция
украина
опрос
молодежь
конфликт
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Исследование, в котором приняло участие 2300 французов в возрасте 18-25 лет показало, что 51% опрошенных готовы участвовать в войне на стороне Украины, но только если это нужно для защиты интересов их государства.Молодые французы также положительно отнеслись к участию своей страны в украинском конфликте. При этом всего 17% респондентов в возрасте 50 лет и старше заявили о поддержке участия Франции в военных действиях на Украине.Ранее российские телеграм-каналы сообщили, что французские военные из состава иностранного легиона прибыли на Украину, в район Славянска. По имеющейся информации, в Славянск переброшено подразделение из состава 3-го пехотного полка французского иностранного легиона в количестве ста человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, украина, опрос, молодежь, конфликт
Новости, Франция, Украина, опрос, молодежь, конфликт

Молодые французы готовы воевать на Украине для того, чтобы защитить интересы Франции - опрос

14:00 14.04.2024
 
© pixabay.com
© pixabay.com
Читать в
Каждый второй молодой француз готов воевать на территории Украины, если бы это было нужно для защиты Франции. Такой результат опроса общественного мнения, проведенного газетой Le Parisien и другими французскими СМИ

Исследование, в котором приняло участие 2300 французов в возрасте 18-25 лет показало, что 51% опрошенных готовы участвовать в войне на стороне Украины, но только если это нужно для защиты интересов их государства.
Молодые французы также положительно отнеслись к участию своей страны в украинском конфликте. При этом всего 17% респондентов в возрасте 50 лет и старше заявили о поддержке участия Франции в военных действиях на Украине.
Ранее российские телеграм-каналы сообщили, что французские военные из состава иностранного легиона прибыли на Украину, в район Славянска.
По имеющейся информации, в Славянск переброшено подразделение из состава 3-го пехотного полка французского иностранного легиона в количестве ста человек.
- РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 04:10
Зайдут, чтобы остаться: Юрий Баранчик объяснил, как Франция, Польша и Румыния хотят поделить Украину Румыния и Польша могут завести свои контингенты в процессе распада украинского государства. Они отправят свои войска на территорию Западной Украины под предлогом "защиты от российской угрозы", но потом там и останутся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
 
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