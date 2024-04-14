Молодые французы готовы воевать на Украине для того, чтобы защитить интересы Франции - опрос
Каждый второй молодой француз готов воевать на территории Украины, если бы это было нужно для защиты Франции. Такой результат опроса общественного мнения, проведенного газетой Le Parisien и другими французскими СМИ
Исследование, в котором приняло участие 2300 французов в возрасте 18-25 лет показало, что 51% опрошенных готовы участвовать в войне на стороне Украины, но только если это нужно для защиты интересов их государства.
Молодые французы также положительно отнеслись к участию своей страны в украинском конфликте. При этом всего 17% респондентов в возрасте 50 лет и старше заявили о поддержке участия Франции в военных действиях на Украине.
Ранее российские телеграм-каналы сообщили, что французские военные из состава иностранного легиона прибыли на Украину, в район Славянска.
По имеющейся информации, в Славянск переброшено подразделение из состава 3-го пехотного полка французского иностранного легиона в количестве ста человек.
По имеющейся информации, в Славянск переброшено подразделение из состава 3-го пехотного полка французского иностранного легиона в количестве ста человек.
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