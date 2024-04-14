В Верховной Раде ожидают, что Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель - 14.04.2024 Украина.ру
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В Верховной Раде ожидают, что Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель
В Верховной Раде ожидают, что Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель - 14.04.2024 Украина.ру
В Верховной Раде ожидают, что Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель
Законопроект об ужесточении мобилизации уже 15 апреля может быть направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко в эфире национального телемарафона
2024-04-14T13:02
2024-04-14T13:02
новости
верховная рада
украина
закон
мобилизация
демобилизация
владимир зеленский
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Он ожидает, что Зеленский может подписать закон в течение двух недель.По словам Корниенко, сейчас в Раде не зарегистрированы блокирующие постановления к законопроекту, и "это хороший знак"."Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", – процитировало слова Корниенко украинское издание "Страна".Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада 11 апреля во втором чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации с 283 голосами "за". Одобренный документ не содержит положений о демобилизации. Депутат правящей партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что это могло бы вызвать сокращение помощи Запада.
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новости, верховная рада, украина, закон, мобилизация, демобилизация, владимир зеленский
Новости, Верховная Рада, Украина, Закон, мобилизация, демобилизация, Владимир Зеленский

В Верховной Раде ожидают, что Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель

13:02 14.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВерховная Рада вид
Верховная Рада вид - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Законопроект об ужесточении мобилизации уже 15 апреля может быть направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко в эфире национального телемарафона
Он ожидает, что Зеленский может подписать закон в течение двух недель.
По словам Корниенко, сейчас в Раде не зарегистрированы блокирующие постановления к законопроекту, и "это хороший знак".
"Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", – процитировало слова Корниенко украинское издание "Страна".
Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада 11 апреля во втором чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации с 283 голосами "за". Одобренный документ не содержит положений о демобилизации. Депутат правящей партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что это могло бы вызвать сокращение помощи Запада.
12 апреля, 16:32
Очень либеральным назвали в Раде закон об ужесточении мобилизации на УкраинеПринятый на Украине закон о мобилизации - один из самых либеральных в мире. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин
 
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