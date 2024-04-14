https://ukraina.ru/20240414/1054502725.html

В Верховной Раде ожидают, что Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель

В Верховной Раде ожидают, что Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель - 14.04.2024 Украина.ру

В Верховной Раде ожидают, что Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель

Законопроект об ужесточении мобилизации уже 15 апреля может быть направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко в эфире национального телемарафона

2024-04-14T13:02

2024-04-14T13:02

2024-04-14T13:02

новости

верховная рада

украина

закон

мобилизация

демобилизация

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103140/02/1031400200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a18eec07c6891d4604b80910f0bb740a.jpg

Он ожидает, что Зеленский может подписать закон в течение двух недель.По словам Корниенко, сейчас в Раде не зарегистрированы блокирующие постановления к законопроекту, и "это хороший знак"."Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", – процитировало слова Корниенко украинское издание "Страна".Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада 11 апреля во втором чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации с 283 голосами "за". Одобренный документ не содержит положений о демобилизации. Депутат правящей партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что это могло бы вызвать сокращение помощи Запада.

https://ukraina.ru/20240412/1054481265.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, верховная рада, украина, закон, мобилизация, демобилизация, владимир зеленский