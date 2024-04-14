https://ukraina.ru/20240414/1054502467.html
Иран заявил об успешном завершении операции против Израиля
Иран заявил об успешном завершении операции против Израиля - 14.04.2024 Украина.ру
Иран заявил об успешном завершении операции против Израиля
Иран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля. Об этом агентству Tasnim 14 апреля заявил глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери
2024-04-14T12:40
2024-04-14T12:40
2024-04-14T12:40
новости
иран
израиль
операция
сша
великобритания
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По его словам, Иран рассматривает эту операцию как приведшую к полному результату."С нашей точки зрения эта операция завершена, и мы не планируем продолжать ее, однако если Израиль предпримет какое-либо действие против исламской республики — будь то на нашей территории или в центрах, принадлежащих нам в Сирии или где-либо еще, наша следующая операция будет намного масштабнее этой", — отметил Багери.Как сообщало издание Украина.ру, Иран 13 апреля поздно вечером атаковал Израиль. Было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Израиль заявил, что большую часть снарядов он сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие военные США и Великобритании.Корпус стражей исламской революции со своей стороны заявил о уничтожении важных военных целей на "оккупированных Израилем территориях".Миссия Ирана при ООН назвала атаку ответом на агрессию против дипломатических объектов и сослалась на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону.Ранее Израиль нанес удар по дипломатическому представительству Ирана в Дамаске. В результате удара тогда погибли высокопоставленные иранские офицеры, которые в Сирии находились в качестве военных советников.
https://ukraina.ru/20240414/1054502341.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, израиль, операция, сша, великобритания, дроны, ракеты
Новости, Иран, Израиль, операция, США, Великобритания, дроны, ракеты
Иран заявил об успешном завершении операции против Израиля
Иран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля. Об этом агентству Tasnim 14 апреля заявил глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери
По его словам, Иран рассматривает эту операцию как приведшую к полному результату.
"С нашей точки зрения эта операция завершена, и мы не планируем продолжать ее, однако если Израиль предпримет какое-либо действие против исламской республики — будь то на нашей территории или в центрах, принадлежащих нам в Сирии или где-либо еще, наша следующая операция будет намного масштабнее этой", — отметил Багери.
Как сообщало издание Украина.ру, Иран 13 апреля поздно вечером атаковал Израиль. Было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Израиль заявил, что большую часть снарядов он сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие военные США и Великобритании.
Корпус стражей исламской революции со своей стороны заявил о уничтожении важных военных целей на "оккупированных Израилем территориях".
Миссия Ирана при ООН назвала атаку ответом на агрессию против дипломатических объектов и сослалась на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону.
Ранее Израиль нанес удар по дипломатическому представительству Ирана в Дамаске. В результате удара тогда погибли высокопоставленные иранские офицеры, которые в Сирии находились в качестве военных советников.