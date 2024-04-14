Иран заявил об успешном завершении операции против Израиля - 14.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240414/1054502467.html
Иран заявил об успешном завершении операции против Израиля
Иран заявил об успешном завершении операции против Израиля - 14.04.2024 Украина.ру
Иран заявил об успешном завершении операции против Израиля
Иран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля. Об этом агентству Tasnim 14 апреля заявил глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери
2024-04-14T12:40
2024-04-14T12:40
новости
иран
израиль
операция
сша
великобритания
дроны
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0e/1054501101_0:70:428:311_1920x0_80_0_0_8570c9c2d038c7b0d108461a2ad4f447.jpg
По его словам, Иран рассматривает эту операцию как приведшую к полному результату."С нашей точки зрения эта операция завершена, и мы не планируем продолжать ее, однако если Израиль предпримет какое-либо действие против исламской республики — будь то на нашей территории или в центрах, принадлежащих нам в Сирии или где-либо еще, наша следующая операция будет намного масштабнее этой", — отметил Багери.Как сообщало издание Украина.ру, Иран 13 апреля поздно вечером атаковал Израиль. Было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Израиль заявил, что большую часть снарядов он сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие военные США и Великобритании.Корпус стражей исламской революции со своей стороны заявил о уничтожении важных военных целей на "оккупированных Израилем территориях".Миссия Ирана при ООН назвала атаку ответом на агрессию против дипломатических объектов и сослалась на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону.Ранее Израиль нанес удар по дипломатическому представительству Ирана в Дамаске. В результате удара тогда погибли высокопоставленные иранские офицеры, которые в Сирии находились в качестве военных советников.
https://ukraina.ru/20240414/1054502341.html
иран
израиль
сша
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0e/1054501101_0:52:428:373_1920x0_80_0_0_5a1af315d5a4d247b4a6f941f236482d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, израиль, операция, сша, великобритания, дроны, ракеты
Новости, Иран, Израиль, операция, США, Великобритания, дроны, ракеты

Иран заявил об успешном завершении операции против Израиля

12:40 14.04.2024
 
© Фото : соцсетиобстрел Израиля
обстрел Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : соцсети
Читать в
Иран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля. Об этом агентству Tasnim 14 апреля заявил глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери
По его словам, Иран рассматривает эту операцию как приведшую к полному результату.
"С нашей точки зрения эта операция завершена, и мы не планируем продолжать ее, однако если Израиль предпримет какое-либо действие против исламской республики — будь то на нашей территории или в центрах, принадлежащих нам в Сирии или где-либо еще, наша следующая операция будет намного масштабнее этой", — отметил Багери.
Как сообщало издание Украина.ру, Иран 13 апреля поздно вечером атаковал Израиль. Было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Израиль заявил, что большую часть снарядов он сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие военные США и Великобритании.
Корпус стражей исламской революции со своей стороны заявил о уничтожении важных военных целей на "оккупированных Израилем территориях".
Миссия Ирана при ООН назвала атаку ответом на агрессию против дипломатических объектов и сослалась на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону.
Ранее Израиль нанес удар по дипломатическому представительству Ирана в Дамаске. В результате удара тогда погибли высокопоставленные иранские офицеры, которые в Сирии находились в качестве военных советников.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
12:16
К гибели людей они равнодушны. Медведев сравнил отношение США к украинскому и ближневосточному конфликтуНа Ближнем Востоке США не хотят большой войны и в этом заключается различие позиции Вашингтона по украинскому и ирано-израильскому конфликтам. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 апреля в своем телеграм-канале
 
НовостиИранИзраильоперацияСШАВеликобританиядроныракеты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Очереди за паспортами, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 апреля
13:02В Верховной Раде ожидают, что Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель
12:40Иран заявил об успешном завершении операции против Израиля
12:20Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине
12:17Владимир Мамонтов: Пока Россия не возьмет Одессу и Киев, переговоры о разделе Украины бессмысленны
12:16К гибели людей они равнодушны. Медведев сравнил отношение США к украинскому и ближневосточному конфликту
12:13"Это превратится в ненависть": эксперт о том, чего сегодня опасается Зеленский
12:05Ищенко рассказал о важности законопроекта, ужесточающего контроль в сфере миграции
12:01Минэнерго Украины сообщило о повреждениях инфраструктуры в Харьковской области
12:00Гаспарян рассказал о важнейшем направлении СВО
11:55Политолог рассказал, какой важный план против России США поручили реализовать Румынии
11:47"Это неудобное положение для них": сербский аналитик рассказала, почему страны объединяются против Запада
11:23"Вокруг Булгакова": Берлиоз и Авербах
11:15Депутат Госдумы: ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на США и Байдене
10:44В Хмельницкой области сотрудники военкомата избили женщину - украинские СМИ
10:44"Потихоньку накаляют атмосферу": сербский аналитик рассказала, готовы ли на Западе воевать с Россией
10:13Американский сенатор подсчитал: Украина требует у США в три раза больше оружия, чем они производят
09:47Иран и Израиль, подготовка провокации в Харькове. Главное на Украине на утро 14 апреля
09:37Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Краснодарским краем и Черным морем
08:13Последний бой УПА*
Лента новостейМолния