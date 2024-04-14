К гибели людей они равнодушны. Медведев сравнил отношение США к украинскому и ближневосточному конфликту - 14.04.2024 Украина.ру
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К гибели людей они равнодушны. Медведев сравнил отношение США к украинскому и ближневосточному конфликту
К гибели людей они равнодушны. Медведев сравнил отношение США к украинскому и ближневосточному конфликту - 14.04.2024 Украина.ру
К гибели людей они равнодушны. Медведев сравнил отношение США к украинскому и ближневосточному конфликту
На Ближнем Востоке США не хотят большой войны и в этом заключается различие позиции Вашингтона по украинскому и ирано-израильскому конфликтам. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 апреля в своем телеграм-канале
2024-04-14T12:16
2024-04-14T12:16
новости
дмитрий медведев
сша
израиль
иран
украина
ближний восток
конфликт
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По его словам, США пытаются держать баланс и проявлять сдержанность по отношению к ближневосточному конфликту, так как "убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах", а война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределенность."А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, "инвестиции". И они продолжают инвестировать…", - отметил Дмитрий Медведев.Как сообщало издание Украина.ру, в ночь на 14 апреля Корпус стражей исламской революции атаковал территорию Израиля десятками беспилотников и ракетами. Таким образом Иран ответил на атаку своего посольства в Сирии и гибель группы командиров и военных советников.
https://ukraina.ru/20240414/1054501855.html
сша
израиль
иран
украина
ближний восток
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новости, дмитрий медведев, сша, израиль, иран, украина, ближний восток, конфликт
Новости, Дмитрий Медведев, США, Израиль, Иран, Украина, Ближний Восток, конфликт

К гибели людей они равнодушны. Медведев сравнил отношение США к украинскому и ближневосточному конфликту

12:16 14.04.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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На Ближнем Востоке США не хотят большой войны и в этом заключается различие позиции Вашингтона по украинскому и ирано-израильскому конфликтам. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 апреля в своем телеграм-канале
По его словам, США пытаются держать баланс и проявлять сдержанность по отношению к ближневосточному конфликту, так как "убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах", а война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределенность.
"А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, "инвестиции". И они продолжают инвестировать…", - отметил Дмитрий Медведев.
Как сообщало издание Украина.ру, в ночь на 14 апреля Корпус стражей исламской революции атаковал территорию Израиля десятками беспилотников и ракетами. Таким образом Иран ответил на атаку своего посольства в Сирии и гибель группы командиров и военных советников.
обстрел Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
11:15
Депутат Госдумы: ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на США и БайденеОтветственность за конфликт на Ближнем Востоке полностью лежит на Западе и лично на президенте США Джо Байдене. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по безопасности Султан Хамзаев 14 апреля в своем телеграм-канале
 
НовостиДмитрий МедведевСШАИзраильИранУкраинаБлижний Востокконфликт
 
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13:03Очереди за паспортами, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 апреля
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