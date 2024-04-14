https://ukraina.ru/20240414/1054502341.html

К гибели людей они равнодушны. Медведев сравнил отношение США к украинскому и ближневосточному конфликту

К гибели людей они равнодушны. Медведев сравнил отношение США к украинскому и ближневосточному конфликту - 14.04.2024 Украина.ру

К гибели людей они равнодушны. Медведев сравнил отношение США к украинскому и ближневосточному конфликту

На Ближнем Востоке США не хотят большой войны и в этом заключается различие позиции Вашингтона по украинскому и ирано-израильскому конфликтам. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 апреля в своем телеграм-канале

2024-04-14T12:16

2024-04-14T12:16

2024-04-14T12:16

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дмитрий медведев

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конфликт

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По его словам, США пытаются держать баланс и проявлять сдержанность по отношению к ближневосточному конфликту, так как "убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах", а война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределенность."А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, "инвестиции". И они продолжают инвестировать…", - отметил Дмитрий Медведев.Как сообщало издание Украина.ру, в ночь на 14 апреля Корпус стражей исламской революции атаковал территорию Израиля десятками беспилотников и ракетами. Таким образом Иран ответил на атаку своего посольства в Сирии и гибель группы командиров и военных советников.

https://ukraina.ru/20240414/1054501855.html

сша

израиль

иран

украина

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новости, дмитрий медведев, сша, израиль, иран, украина, ближний восток, конфликт