К гибели людей они равнодушны. Медведев сравнил отношение США к украинскому и ближневосточному конфликту
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
На Ближнем Востоке США не хотят большой войны и в этом заключается различие позиции Вашингтона по украинскому и ирано-израильскому конфликтам. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 апреля в своем телеграм-канале
По его словам, США пытаются держать баланс и проявлять сдержанность по отношению к ближневосточному конфликту, так как "убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах", а война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределенность.
"А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, "инвестиции". И они продолжают инвестировать…", - отметил Дмитрий Медведев.
Как сообщало издание Украина.ру, в ночь на 14 апреля Корпус стражей исламской революции атаковал территорию Израиля десятками беспилотников и ракетами. Таким образом Иран ответил на атаку своего посольства в Сирии и гибель группы командиров и военных советников.
11:15Депутат Госдумы: ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на США и БайденеОтветственность за конфликт на Ближнем Востоке полностью лежит на Западе и лично на президенте США Джо Байдене. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по безопасности Султан Хамзаев 14 апреля в своем телеграм-канале