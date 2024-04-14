Депутат Госдумы: ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на США и Байдене - 14.04.2024 Украина.ру
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Депутат Госдумы: ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на США и Байдене
Депутат Госдумы: ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на США и Байдене - 14.04.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы: ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на США и Байдене
Ответственность за конфликт на Ближнем Востоке полностью лежит на Западе и лично на президенте США Джо Байдене. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по безопасности Султан Хамзаев 14 апреля в своем телеграм-канале
2024-04-14T11:15
2024-04-14T11:15
новости
иран
израиль
сша
джо байден
султан хамзаев
государственная дума рф
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По его словам, Джо Байден втягивает мир в новую войну в преддверии выборов президента США."Палестино-израильский конфликт был лишь первым актом. Сегодня ночью власти США лишь подчеркнули свою сторону - всячески помогать Израилю, не вдаваясь в подробности того, что это приведет к еще большему расколу и военным действиям на Востоке", - полагает Хамзаев.Депутат считает, что обстрел территории Израиля дронами и ракетами, который в ночь на 14 апреля предпринял Иран является встречной реакцией на провокации, допущенные при прямой или косвенной поддержке США.По его мнению, политика США провоцирует крупномасштабный конфликт на Востоке, "в том числе ради того, чтобы многомиллиардные потоки финансирования хлынули на обеспечение сомнительных и кровавых целей американских диктаторов на сцене театра военных действий".Как сообщало издание Украина.ру, Корпус стражей исламской революции (КСИР) 13 апреля выпустил десятки беспилотников и ракет по позициям израильских войск. Удар был нанесен в ответ на атаку на посольства Ирана в Дамаске (Сирия) и гибель группы командиров и военных советников.Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил 14 апреля, что военные ЦАХАЛ вместе с партнерами ночью действовали "непревзойденным образом" сорвали атаку Ирана.
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израиль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, иран, израиль, сша, джо байден, султан хамзаев, государственная дума рф
Новости, Иран, Израиль, США, Джо Байден, Султан Хамзаев, Государственная дума РФ

Депутат Госдумы: ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на США и Байдене

11:15 14.04.2024
 
© Фото : соцсетиобстрел Израиля
обстрел Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : соцсети
Читать в
Ответственность за конфликт на Ближнем Востоке полностью лежит на Западе и лично на президенте США Джо Байдене. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по безопасности Султан Хамзаев 14 апреля в своем телеграм-канале
По его словам, Джо Байден втягивает мир в новую войну в преддверии выборов президента США.
"Палестино-израильский конфликт был лишь первым актом. Сегодня ночью власти США лишь подчеркнули свою сторону - всячески помогать Израилю, не вдаваясь в подробности того, что это приведет к еще большему расколу и военным действиям на Востоке", - полагает Хамзаев.
Депутат считает, что обстрел территории Израиля дронами и ракетами, который в ночь на 14 апреля предпринял Иран является встречной реакцией на провокации, допущенные при прямой или косвенной поддержке США.
По его мнению, политика США провоцирует крупномасштабный конфликт на Востоке, "в том числе ради того, чтобы многомиллиардные потоки финансирования хлынули на обеспечение сомнительных и кровавых целей американских диктаторов на сцене театра военных действий".
Как сообщало издание Украина.ру, Корпус стражей исламской революции (КСИР) 13 апреля выпустил десятки беспилотников и ракет по позициям израильских войск. Удар был нанесен в ответ на атаку на посольства Ирана в Дамаске (Сирия) и гибель группы командиров и военных советников.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил 14 апреля, что военные ЦАХАЛ вместе с партнерами ночью действовали "непревзойденным образом" сорвали атаку Ирана.
обстрел Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
09:47
Иран и Израиль, подготовка провокации в Харькове. Главное на Украине на утро 14 апреляУкраина призвала за ирано-израильским обострением не забывать о ней. Стало известно о готовящейся украинским руководством кровавой провокации в Харькове
 
НовостиИранИзраильСШАДжо БайденСултан ХамзаевГосударственная дума РФ
 
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13:03Очереди за паспортами, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 апреля
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