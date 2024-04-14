https://ukraina.ru/20240414/1054501307.html

Иран и Израиль, подготовка провокации в Харькове. Главное на Украине на утро 14 апреля

Иран и Израиль, подготовка провокации в Харькове. Главное на Украине на утро 14 апреля - 14.04.2024 Украина.ру

Иран и Израиль, подготовка провокации в Харькове. Главное на Украине на утро 14 апреля

Украина призвала за ирано-израильским обострением не забывать о ней. Стало известно о готовящейся украинским руководством кровавой провокации в Харькове

2024-04-14T09:47

2024-04-14T09:47

2024-04-14T09:47

эксклюзив

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иран

израиль

украина

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Иран закончил крупнейшую атаку по Израилю в ответ на удар по своему консульству в Дамаске. Корпус стражей исламской революции заявил, что "успешно уничтожил" важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях.Миссия Ирана при ООН сообщила, что атака является ответом на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону."Мы напали на сионистский режим в соответствии со статьей 51 Устава ООН - "Нападение в целях самообороны" - после нападения в Дамаске. Вопрос исчерпан, но израильский режим может совершить еще одну ошибку и тогда реакция Ирана будет гораздо более жесткой. Это конфликт между Ираном и израильским режимом, США должны держаться на расстоянии", - указывалось в заявлении постпредстав Ирана.Как сообщили СМИ, Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Отмечается, что большую часть этих ракет сбили за пределами страны. В отражении атаки принимали участие американские, иорданские и британские военные."Сражение в небе над Израилем закончилось полной и безоговорочной победой АОИ. Иранские дроны и ракеты были сбиты, причём необходимо отметить, что Иордания билась за Израиль, как настоящий союзник. Арабо-израильская дружба, это не миф, кто бы что не говорил", - отметил российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды".Проект "Рыбарь" в свою очередь обратил внимание на то, что об атаке заблаговременно предупредили."Вообще, как бы это парадоксально не звучало, но с 7 октября уровень негласного взаимодействия и координации между США и Ираном вырос для недопущения непоправимых ситуаций и поддержания "острого медийного конфликта", но без перехода границ. Это видно и по деятельность иранских "прокси", играющих с американцами в поддавки в Красноморском регионе. Это видно и по обменам ударами по базам да колоннам, когда толком никто даже не несет издержек. Ну и повторимся: сам факт "внезапной жестокой мести", чьи сроки были оглашены заранее, о которой знал весь мир, — это нечто сюррелиастичное, конечно. Но народ нынче пошел непритязательный, верит", - указывалось в публикации проекта.Некоторые эксперты указали и на ряд других выводов, которые напрашиваются по итогам обострения."Какие выводы можно сделать по итогам. Войнушка всерьёз, судя по опыту в том числе Украины, невозможна без наземной компоненты. Общих границ (не учитывая прокси), у оппонентов нет. Обстрел массовыми и дешёвыми ракетами имеет отличный результат против противника без серьезного ПВО. Так что против Израиля нужна масса простых на продавливание ПВО + дорогие скрытные ракеты с ловушками. Желательно ложные цели, и сверх/ гиперзвуковые ракеты. И главное, как мы видим, даже успешные удары с воздуха, не могут поставить страну на колени. Всё равно нужен простой пехотинец, который своим ботинком зафиксирует контроль территории. Поэтому даже пару сотен прорвавшихся ракет погоды не сделает от слова совсем", - прокомментировал ирано-израильское обострение инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.Он указал, что происходящее выгодно и Ирану, и Израилю."В данном случае, такой перформанс "держите меня семеро", выгоден руководству обеих сторон. Одни своему народу покажут, какие мы ого-го, другие продадут войну своему населению, которое уже начало отходить от истории в Газе, и имеет таки что спросить с политиков. Так что всерьёз воевать никто не собирается, да и иначе не было бы такого скоморошничества ещё на этапе информационной накачки. А вот для нас, любое отвлечение внимания от украинцев это хорошо. Опять же, в менее уютном мире все участники начинают ценить оружие на своих складах, и идеи подарить его украинцам, вызывают больше недоумения. Что конечно украинцев расстраивает, но нас то наоборот", - отметил Васильев.Примечательно, что украинский государственный фонд "Ukraine 24" в соцсети на обострение между Ираном и Израилем отреагировал призывом не забывать об Украине."Remember about Ukraine (Помните об Украине — Ред.)", - 11 раз в одном сообщении в соцсети Х написал фонд в момент обстрела Израиля.В комментариях к этой записи некоторые пользователи напомнили о том, что среди некоторых украинских военных популярны неонацистские взгляды, опубликовав фото бойцов ВСУ с нацистской символикой.Подготовка провокацииПолитолог и историк Лев Вершинин сообщил о том, что в Харькове Украина готовит провокацию с массовым убийством мирных жителей."Есть опасания опасаться, на мой взгляд, что в течение двух месяцев украинские власти, естественно, по рекомендациям западных партнёров, попытаются сделать из Харькова большую серьёзную обстоятельную Бучу. В этом у них есть уже определённые наработки, как известно с "маленькой" Бучей", - отметил Вершинин.Так он ответил на вопрос одного из подписчиков, просившего прояснить предупреждение, которое политолог разместил у себя в соцсетях 9 апреля."Просто для информации. Если среди читающих мой блог есть харьковчане, крайне настоятельно рекомендую ближайшие два месяца, примерно до 20 июня, пересидеть где угодно. Хоть в Киеве, хоть в деревне, хоть в Польше, хоть даже во Львове. Или хотя бы отправьте детей. Вам неприятное готовят", - написал тогда Вершинин в своём телеграм-канале.При этом Вершинин 13 апреля уточнял, что речь не идёт о возможном освобождении Харькова и, соответственно, боях в городе, и о применении ядерного оружия.О том, что на Украине, в частности — в Харькове — готовится какая-то провокация говорил и украинский политолог Михаил Чаплыга."Где-то с 20 апреля и по, приблизительно, 10 мая будет предпринято нечто, что удивит даже тех, кто многое видел. Я не могу сказать, где, в каких городах и как именно это будет, и чем именно это будет, но я вам могу сказать: реперные города — это Киев и Харьков. При этом я вам могу дать некий инсайд. Наши уважаемые западные коллеги попросили до 18-го апреля всех уважаемых и других товарищей убраться на**р как минимум из центра Киева, а лучше из Киева вообще", - отметил Чаплыга.Учитывая всё вышесказанное, речь может идти об инсценировке "российского удара", с большим количеством жертв мирных жителей. При этом жертвы будут настоящие.С учётом обострения ирано-израильского конфликта и возможного нового витка эскалации — Израиль уже заявил, что не оставит удар иранскими БпЛА безнаказанным, а значит — переключения внимания мира на Ближний Восток, украинская власть может пойти на радикальные меры для того, чтобы вернуть внимание мира к Украине.

https://ukraina.ru/20240413/1054498713.html

https://ukraina.ru/20240413/1054495167.html

https://ukraina.ru/20240413/1054491724.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, иран, израиль, украина