https://ukraina.ru/20240413/1054498594.html

Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан

Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан - 13.04.2024 Украина.ру

Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан

Во Владимирской области у здания правительства мужчина попытался бростить баллончик с легковоспламеняющейся смесью, его задержали. Об этом сообщили 13 апреля местные власти в телеграм-канале

2024-04-13T17:53

2024-04-13T17:53

2024-04-13T17:53

новости

россия

владимир

правительство

коктейль молотова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0d/1054498170_0:81:628:434_1920x0_80_0_0_0cf058415b8336fbaa85e6e4e974f3c8.png

Местные телеграм-каналы пишут, что брошенная мужчиной бутылка ударилась об окно здания, но не разбила его, а "отрикошетила и упала на землю".Источник РИА Новости сообщил, что мужчина попытался бросить 3 коктейля Молотова у правительства Владимирской области. ГУ МЧС ранее сообщили, что пожарные потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров.

https://ukraina.ru/20240413/1054491445.html

россия

владимир

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир, правительство, коктейль молотова