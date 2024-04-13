https://ukraina.ru/20240413/1054498594.html
Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан
Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан - 13.04.2024 Украина.ру
Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан
Во Владимирской области у здания правительства мужчина попытался бростить баллончик с легковоспламеняющейся смесью, его задержали. Об этом сообщили 13 апреля местные власти в телеграм-канале
2024-04-13T17:53
2024-04-13T17:53
2024-04-13T17:53
новости
россия
владимир
правительство
коктейль молотова
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Местные телеграм-каналы пишут, что брошенная мужчиной бутылка ударилась об окно здания, но не разбила его, а "отрикошетила и упала на землю".Источник РИА Новости сообщил, что мужчина попытался бросить 3 коктейля Молотова у правительства Владимирской области. ГУ МЧС ранее сообщили, что пожарные потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров.
https://ukraina.ru/20240413/1054491445.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир, правительство, коктейль молотова
Новости, Россия, Владимир, правительство, коктейль Молотова
Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан
Во Владимирской области у здания правительства мужчина попытался бростить баллончик с легковоспламеняющейся смесью, его задержали. Об этом сообщили 13 апреля местные власти в телеграм-канале