Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан - 13.04.2024 Украина.ру
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Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан
Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан - 13.04.2024 Украина.ру
Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан
Во Владимирской области у здания правительства мужчина попытался бростить баллончик с легковоспламеняющейся смесью, его задержали. Об этом сообщили 13 апреля местные власти в телеграм-канале
2024-04-13T17:53
2024-04-13T17:53
новости
россия
владимир
правительство
коктейль молотова
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Местные телеграм-каналы пишут, что брошенная мужчиной бутылка ударилась об окно здания, но не разбила его, а "отрикошетила и упала на землю".Источник РИА Новости сообщил, что мужчина попытался бросить 3 коктейля Молотова у правительства Владимирской области. ГУ МЧС ранее сообщили, что пожарные потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров.
https://ukraina.ru/20240413/1054491445.html
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новости, россия, владимир, правительство, коктейль молотова
Новости, Россия, Владимир, правительство, коктейль Молотова

Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан

17:53 13.04.2024
 
© Mash скриншот видео
© Mash скриншот видео
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Во Владимирской области у здания правительства мужчина попытался бростить баллончик с легковоспламеняющейся смесью, его задержали. Об этом сообщили 13 апреля местные власти в телеграм-канале
"Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Местные телеграм-каналы пишут, что брошенная мужчиной бутылка ударилась об окно здания, но не разбила его, а "отрикошетила и упала на землю".
Источник РИА Новости сообщил, что мужчина попытался бросить 3 коктейля Молотова у правительства Владимирской области.
ГУ МЧС ранее сообщили, что пожарные потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров.
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Заголовок открываемого материала
18:00Деньги взаймы в обмен на массовую мобилизацию. Итоги 13 апреля на Украине
17:53Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан
17:44Трипольская ТЭС и хранилища с газом: военкор Ермаков о том, что ещё на Украине "выйдет из чата"
17:20Германия передаст Украине одну систему Patriot - СМИ
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13:35Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России
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13:00Сырский заметил дезертиров, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 апреля
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