https://ukraina.ru/20240413/1054497584.html

Беспилотники Украины. Что они могут и как с ними бороться

Беспилотники Украины. Что они могут и как с ними бороться - 13.04.2024 Украина.ру

Беспилотники Украины. Что они могут и как с ними бороться

Удары беспилотниками вглубь территории РФ киевский режим предпринимает не в первый раз. Но, в отличие от предыдущих попыток, которые преимущественно носили одиночный характер, в последнее время противник использует тактику массированного и скоординированного удара по множеству целей.

2024-04-13T16:17

2024-04-13T16:17

2024-04-13T16:17

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Это является ключевым отличием дроновых атак от предыдущих, что дает возможность сделать два очень важных вывода.Первый из них заключается в том, что количество дронов с большой дальностью полета у нашего противника увеличилось настолько, что теперь он может использовать их десятками. Скорее всего, добиться этого ВСУ удалось не только за счет поставок иностранных БПЛА, но и благодаря работе украинской военной машины. Мы видим, что, вопреки заявлениям о значительном уничтожении на Украине ВПК, там продолжается выпуск оружия, способного не только обороняться, но и атаковать. А значит, у российских крылатых, гиперзвуковых и баллистических ракет есть еще множество целей, которые осталось только хорошо разведать.Вторым важным выводом для нас является констатация того факта, что теперь наша ПВО должно втрое усилить свою бдительность. Учитывая, что сейчас противник способен наносить одновременный удар сразу с нескольких направлений, ВС РФ необходимо распределить системы ПВО так, чтобы они покрывали весь сектор предполагаемого удара, да еще и в несколько эшелонов. Причем выстроены они должны быть не на бумаге, а в реальности, ведь эшелонированность ПВО для российских городов, по сути, стала головной болью, которую нужно снять, причем в самые сжатые сроки.Если в прошлом году противник применял старые, но модернизированные, не без помощи иностранных специалистов, БПЛА Ту-141 "Стриж", то теперь в ход пошли новые разработки. Из опознанных обломков, обнаруженных в некоторых приграничных и весьма удаленных от границы регионах, идентифицировали беспилотник самолётного типа UJ-22 Airborne (Укрджет-22 "Бортовой"). Его впервые представили в 2021 году, а с мая 2022 года такие БПЛА стали закупать ВСУ. Изначальный контракт был заключен на 8 миллионов долларов, который к августу увеличился до 20 млн. Производством этих беспилотников занимаются компании Skyeton, SKIF и "Укрджет".БПЛА UJ-22 Airborne является самым крупным дроном военного предназначения из созданных на Украине. Его взлетная масса составляет 86 килограммов, беспилотник оснащен двухтактным бензиновым двигателем, позволяющим развивать скорость до 180 км/ч (крейсерская 120 км/ч). Продолжительность полета составляет более 8 часов, что дает "билет в один конец" до 800 километров. Боевая нагрузка — две подвешенные мины 82-мм калибра либо несколько реактивных противотанковых гранат РПГ-7.Габариты "бортового-22" — длина 3 300 мм, размах крыльев — 4 600. То есть цель маломерная и малозаметная, при минимальной высоте полета в 50 метров такие системы ПВО, как ЗРК С-300 и С-400, её просто не "видят". Этот БПЛА поддерживает связь с наземной станцией на удалении до 120 километров, на большем удалении беспилотник летит в автономном программируемом режиме. Либо, как, скорее всего, и было в последнем случае применения, поддерживается системами спутниковой навигации. И до цели его доводили уже американские операторы.В арсенале ВСУ имеется и такая дальнобойная "птичка", как БПЛА Raybird-3. Она меньше по габаритам (размах крыльев около 3 метров) и может нести полезную боевую нагрузку до 5 килограммов. Дальность полёта под контролем наземной станции составляет 220 километров, а вот безвозвратный полет по максимуму может достигать до тысячи километров.Другие украинские БПЛА, типа SKIF или "Лелека", особой дальностью полета не отличаются, оснащены электрическими двигателями, да и полезная нагрузка незначительна. Ставку на нанесение ударов по территории России Киев будет делать именно на БПЛА UJ-22 Airborne. После уничтожения базы Харьковского авиазавода, где модернизировали/восстанавливали Ту-141 "Стриж", а также из-за отсутствия поставок ударных беспилотников дальнего радиуса действия иностранного производства применять Украина будет в большей степени свои "бортовые". К тому же не следует забывать о том, что на некоторых крупных промышленных предприятиях Харькова, Днепропетровска еще не иссяк поток выпуска дронов-камикадзе различных типов.Третий тип БПЛА официально пока не назывался. Но, судя по фотографиям, где мы видим аппарат с очень длинными крыльями и сравнительно тонким фюзеляжем, это мог быть украинский БПЛА Spectator или Spectator M1. В нынешнем конфликте он используется для разведки и позволяет вести наблюдение на расстоянии вплоть до 30 км вглубь линии фронта. Данный дрон может управляться в автоматическом режиме, поэтому при необходимости он способен пролетать и большие расстояния.Поступает информация о применении противником на Белгородском направлении малозаметных реактивных БПЛА Jet-80 "Banshee" с боевым снаряжением массой 7 кг, большая часть из которых была перехвачена зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-С1" и "Тор-М2". Дроны являются ударными версиями воздушных мишеней, ранее применяемых ВМФ Великобритании для отработки перехвата крылатых ракет корабельными ЗРК. Дроны отличаются в 2 - 4 раза более высокой маршевой и подлетной скоростями (650 - 720 км/ч против 120 - 200 км/ч у бензиновых типа PD-1, UJ-22, UJ-26 "Бобёр"), что достигается благодаря использованию двух малогабаритных турбореактивных двигателей.Уже сегодня в командовании ОВС НАТО, методом наложения диаграмм направленности радиолокационных средств на карты рельефа местности, могут быть подготовлены несколько шаблонов наиболее приемлемых маршрутов полёта (с огибанием низковысотных секторов поражения наших ЗРК) БПЛА- "камикадзе" UJ-22, UJ-26 "Бобёр", "Лютый", а также UJ-23 "Topaz" с концентрацией ударных нарядов БПЛА на тех направлениях, где суммарная целевая канальность ЗРК минимальная для прорыва противоракетного заслона.Понятно, что приоритетной целью дронов ВСУ являются нефтебазы, аэродромы, электрические подстанции, военные склады, а также оборонные предприятия. Поэтому ПВО и охрана этих объектов должна стать приоритетной задачей не только для государства, но и для всех граждан. Очень важно в данном случае надежно защитить мирных граждан приграничных регионов, в первую очередь Белгородской, Курской, Брянской областей.Ну и, конечно же, не стоит забывать о том, что вся наша ПВО должна быть на круглосуточном боевом дежурстве. Россия обладает одним из самых больших в мире запасов ЗРК, которые должны непрерывно отслеживать вражеские БПЛА и вести на них охоту. Сейчас как никогда важно продемонстрировать эффективность наших С-300 и С-400, "Панцирей", "Буков", "Торов" и других систем ПВО. Также необходимо самым активным образом использовать комплексы радиоэлектронного противодействия БПЛА, которые разрабатываются не только РФ, но и нашими стратегическими партнерами.Небо России в достаточной степени надежности прикрыто средствами ПВО дальнего и среднего радиуса действия. С этой задачей справляются зенитные ракетные системы С-300, С-400, а сейчас ещё и поступившая на вооружение С-500 "Прометей". Они нацелены на самолёты, баллистические ракеты, могут противостоять и гиперзвуковому оружию. При этом крайне неэффективны в борьбе с беспилотниками, которые летают на малой высоте."Ситуацию должна исправить нынешняя реформа, когда войсковые средства ПВО переведены из Сухопутных войск в подчинение командования ВКС, — считает авторитетный военный эксперт Владислав Шурыгин. — В переводе на русский это означает, что будет действовать централизованная система и, главное, в автоматическом режиме, когда есть цель, неважно крупная или мелкая, но она гарантированно уничтожается доступными средствами. Скажем, по БПЛА в большей степени эффективны такие системы, как „Тор-М1“, „Стрела-10“, „Оса “, это оружие ПВО ближнего боя. И их предназначение — уничтожать цели непосредственно на линии соприкосновения. Речь в данном случае идёт о многоэшелонированной обороне, когда первая линия ПВО цели либо сбивает, либо засекает и передает эти данные для других систем.Нечто подобное у нас было и во время Великой Отечественной, когда немецкие бомбардировщики, летевшие бомбить Москву, засекались ещё где-то в районе Смоленска, и их направления передавались по всем системам ПВО уже в тыловой зоне. Примерно такая система, но более оснащенная техническими средствами перехвата будет создана и сейчас. И в ней будут задействованы не только дальние, но и малые средства перехвата. Понятно, что всю территорию России не закрыть „Торами “, но вот пути воздушных атак можно распознать заранее и уже принимать меры по их уничтожению. Беспилотники обладают небольшой скоростью, что дает время для их встречи".В подобных условиях, как справедливо считают военные эксперты, очевидно назрела необходимость проведения серьезной реформы Воздушно-космических сил России с выделением из них войск ПВО как отдельного вида Вооруженных сил. Передачи им под ответственность защиту территории РФ от ударов вражеских средств воздушного нападения.Это на организационном уровне. А на уровне технологических решений необходимо, наконец, приступить к созданию сплошных радиолокационных рубежей в приграничной полосе. Это можно сделать на базе аэростатных систем, которые могли бы перекрыть весь диапазон высот и прежде всего закрыть предельно малые высоты и складки местности: долины рек, низины, по которым сегодня прокладываются основные маршруты украинских беспилотников.Для наземных РЛС заткнуть все такие "дыры" не представляется возможным, так как численность станций в таком случае надо будет нарастить минимум на порядок. Однако точно такие же РЛС, но - на аэростатах, способны на порядок повысить боевые возможности наших радиотехнических войск по раннему обнаружению вражеских целей. Что является критически важным для их успешного перехвата.Известно, что сейчас полным ходом идут испытания первых отечественных аэростатных систем. Однако ситуация на фронте требует максимального ускорения данной тематики. Ведь даже наши ближайшие соседи самым активным образом решают эту проблему.Также нам необходима скорейшая массовая поставка в войска "легких" модулей для уже имеющихся ЗРК. Эти модули должны быть "заточены" под перехваты дронов и целей типа снарядов РСЗО. Нужны модули для повышения боевых возможностей комплексов ПВО типа "Панцирь" или "Тор". Определенная модернизация этой техники проведена. В войска поступают новые ЗРК "Панцирь-СМ" с модулями компактных зенитных управляемых ракет (8 штук) для борьбы с беспилотниками и особенно с дронами-камикадзе.Специальная военная операция отчетливо высветила ряд проблем с различными родами войск. Наши средства ПВО выполняют боевые задачи с максимальной нагрузкой, в круглосуточном режиме на всех направлениях линии фронта. Учитывая вышеперечисленные особенности и нюансы в решении комплексных задач, важно наращивать усилия и вовремя принимать верные решения.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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эксклюзив, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, впк, вмф, с-300, с-400 «триумф»