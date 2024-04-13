https://ukraina.ru/20240413/1054497195.html

ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow

ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow - 13.04.2024 Украина.ру

ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины ударили по Луганску, предположительно, ракетами британского производства Storm Shadow. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах

2024-04-13T14:34

2024-04-13T14:34

2024-04-13T14:34

новости

луганская народная республика

луганск

донбасс

леонид пасечник

вооруженные силы украины

всу

россия

обстрелы

ракеты

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 13 апреля сообщил о ракетной атаке ВСУ."На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан", - написал глава региона.Пасечник отметил, что украинская армия пытается помешать Донбассу наладить мирную жизнь, так как не имеют успехов на фронте.Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в результате ракетной атаке по заводу в Луганске есть пострадавшие. Их количество и тяжесть ранений уточняется.

https://ukraina.ru/20240413/1054495167.html

луганская народная республика

луганск

донбасс

россия

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новости, луганская народная республика, луганск, донбасс, леонид пасечник, вооруженные силы украины, всу, россия, обстрелы, ракеты, ракетный удар, storm shadow