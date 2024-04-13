https://ukraina.ru/20240413/1054497195.html
ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow
ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow - 13.04.2024 Украина.ру
ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow
Вооруженные силы Украины ударили по Луганску, предположительно, ракетами британского производства Storm Shadow. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах
2024-04-13T14:34
2024-04-13T14:34
2024-04-13T14:34
новости
луганская народная республика
луганск
донбасс
леонид пасечник
вооруженные силы украины
всу
россия
обстрелы
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 13 апреля сообщил о ракетной атаке ВСУ."На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан", - написал глава региона.Пасечник отметил, что украинская армия пытается помешать Донбассу наладить мирную жизнь, так как не имеют успехов на фронте.Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в результате ракетной атаке по заводу в Луганске есть пострадавшие. Их количество и тяжесть ранений уточняется.
https://ukraina.ru/20240413/1054495167.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, луганская народная республика, луганск, донбасс, леонид пасечник, вооруженные силы украины, всу, россия, обстрелы, ракеты, ракетный удар, storm shadow
Новости, Луганская Народная Республика, Луганск, Донбасс, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Россия, обстрелы, ракеты, ракетный удар, Storm Shadow
ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow
Вооруженные силы Украины ударили по Луганску, предположительно, ракетами британского производства Storm Shadow. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах