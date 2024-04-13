ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow - 13.04.2024 Украина.ру
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ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow
ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow - 13.04.2024 Украина.ру
ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow
Вооруженные силы Украины ударили по Луганску, предположительно, ракетами британского производства Storm Shadow. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах
2024-04-13T14:34
2024-04-13T14:34
новости
луганская народная республика
луганск
донбасс
леонид пасечник
вооруженные силы украины
всу
россия
обстрелы
ракеты
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 13 апреля сообщил о ракетной атаке ВСУ."На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан", - написал глава региона.Пасечник отметил, что украинская армия пытается помешать Донбассу наладить мирную жизнь, так как не имеют успехов на фронте.Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в результате ракетной атаке по заводу в Луганске есть пострадавшие. Их количество и тяжесть ранений уточняется.
https://ukraina.ru/20240413/1054495167.html
луганская народная республика
луганск
донбасс
россия
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новости, луганская народная республика, луганск, донбасс, леонид пасечник, вооруженные силы украины, всу, россия, обстрелы, ракеты, ракетный удар, storm shadow
Новости, Луганская Народная Республика, Луганск, Донбасс, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Россия, обстрелы, ракеты, ракетный удар, Storm Shadow

ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow

14:34 13.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / David Monniaux Storm Shadow
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© commons.wikimedia.org / David Monniaux
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Вооруженные силы Украины ударили по Луганску, предположительно, ракетами британского производства Storm Shadow. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах
"Учитывая удалённость украинских войск от точки удара, с высокой вероятностью мы можем предполагать, что ВСУ использовали для атаки несколько ракет Storm Shadow", - сообщил источник агентства.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 13 апреля сообщил о ракетной атаке ВСУ.
"На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан", - написал глава региона.
Пасечник отметил, что украинская армия пытается помешать Донбассу наладить мирную жизнь, так как не имеют успехов на фронте.
Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в результате ракетной атаке по заводу в Луганске есть пострадавшие. Их количество и тяжесть ранений уточняется.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
13:00
Сырский заметил дезертиров, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 апреляПриказ главкома ВСУ Александра Сырского свидетельствует о проблеме дезертиров в украинской армии. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
НовостиЛуганская Народная РеспубликаЛуганскДонбассЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныВСУРоссияобстрелыракетыракетный ударStorm Shadow
 
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14:41Разговоры о переговорах продолжаются. Конспирология и предположения экспертов
14:34ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow
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13:50Сырский признал тактический успех российских войск
13:35Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России
13:00Что будет с украинской электроэнергетикой и почему капитуляция - единственное спасение страны от коллапса
13:00Сырский заметил дезертиров, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 апреля
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