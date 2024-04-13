https://ukraina.ru/20240413/1054496557.html

Разговоры о переговорах продолжаются. Конспирология и предположения экспертов

Разговоры о переговорах продолжаются. Конспирология и предположения экспертов - 13.04.2024 Украина.ру

Разговоры о переговорах продолжаются. Конспирология и предположения экспертов

Сразу несколько поводов поговорить о мирных планах и переговорном процессе возникли в эти дни. Во-первых, появилась информация, что якобы Турция напомнила о себе и предложила заморозить конфликт до 2040 года. Украинскими властями эти предложения были отвергнуты. Во-вторых, стала известна дата проведения мирной конференции по Украине в Швейцарии.

2024-04-13T14:41

2024-04-13T14:41

2024-04-13T14:43

украина

россия

запад

владимир путин

александр лукашенко

эрдоган

ес

нато

офис президента

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0c/1054466486_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_028ea3e4459149598f66b510a563447f.jpg.webp

Планируется, что они пройдут 15-17 июня и в них примут участие от 80 до 100 стран. России в их числе нет. И, наконец, 12 апреля в ходе встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, была озвучена готовность вернуться к согласованному в Стамбуле договору с Украиной. Что значит активизация предложений на мирном треке – анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский политолог Владимир ФесенкоО "турецком" мирном плане11 апреля "Новая газета - Европа" опубликовала содержание мирного плана о завершении войны в Украине, который якобы продвигает Турция. Почему якобы, поясню ниже.Естественно, эта публикация только подпитала слухи и прочую конспирологию о якобы тайных переговорах о завершении войны в Украине.Напомню содержание этого "мирного плана":— Взаимное обязательство США и России о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем.— Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства.— Замораживание войны по существующей линии фронта.— Обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны Россией.— Гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.— Обмен пленными по формуле "всех на всех"— Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.Я не сомневаюсь в существовании такого "мирного плана". Но у меня есть сомнения, что это именно мирный план Эрдогана, как пишут некоторые издания. Хотя Турция наверняка фигурирует в сценариях по его продвижению.На чем основаны мои сомнения? И кто тогда автор этого плана?Если бы это был мирный план Эрдогана, то было бы логично, что сам турецкий президент его презентовал официально и публично, а не устраивал "слив" в оппозиционном российском издании. В крайнем случае такой "слив" был бы организован турецким изданием, близким Эрдогану или его партии.А поскольку "слив" "мирного плана" появился в российском оппозиционном издании со ссылкой на неназванный "источник", то этот неназванный источник, весьма вероятно, имеет российское происхождение и какое-то отношение к Турции и переговорам о прекращении войны. Для полноты картины процитирую один пассаж из статьи в "Новой газете - Европа": "Источник утверждает, что текст документа в данный момент есть у всех трех сторон, то есть у Турции, России и Украины. Проект основан на документах первых переговоров в Стамбуле, и часть формулировок мая 2022 года вошла в новый текст".Думаю, что у тех, кто хорошо знаком с историей переговорного процесса в 2022 году, пазл уже сложился. Единственный "источник", который идеально вписывается во все приведенные обстоятельства – это Роман Абрамович. Скорее всего, именно он и является реальным автором этого плана, который он же продвигает и в Турции, и в Кремле, и, возможно, в Украине, а еще и в США (так как Вашингтон тоже должен взять на себя определенные обязательства в рамках этого плана). Ну, а поскольку в статье говорится, что этот мирный план могут поддержать "ряд европейских политиков" и в некоторых странах Глобального юга, то адресатов этого плана может быть немало. И этот план явно приурочен к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в середине июня в Швейцарии.Насколько реалистичен этот "мирный план"? В статье издания "Новая газета - Европа" высказывается скепсис, утверждается, что вероятность принятия этого проекта договора остается невысокой, поскольку это уже минимум девятый проект подобного рода.Я еще более скептичен по поводу этого мирного плана. Но по другим причинам.Россия сейчас готовится к наступлению и принуждению Украины к своим условиям "мира", которые предполагают не компромиссные варианты, а полный и категорический запрет на возможность членства Украины в НАТО и такую демилитаризацию Украины, которая практически лишит нас самостоятельной обороноспособности. В Украине, в свою очередь, наверняка скептически отнесутся к теме референдумов на оккупированных территориях. Все эти "референдумы" - лишь фиговый листок для прикрытия, а потом и полной международной легализации уже состоявшейся аннексии оккупированных территорий. Поэтому не стоит рассматривать этот "мирный план" слишком всерьез. А вот тему замораживания войны, особенно с учетом нынешней и потенциальной ситуации в украинской энергетике, через некоторое время наверняка будут рассматривать. Проблема, однако, в том, как и чем надавить на россиян, чтобы они остановили системное уничтожение украинской энергетики и согласились на "заморозку", которая сейчас жизненно (в прямом смысле) необходима нам, а не Кремлю.Есть лишь два рецепта решения этой проблемы – максимально возможные поставки Украине систем ПВО и авиации (по этому пункту, к сожалению, есть большие сомнения), и предупреждение со стороны США и других стран Запада о поставках Украине дальнобойных ракет, которые будут использованы для ударов по российской энергетике и инфраструктурным объектам, если Россия не прекратит свои удары по украинской энергетике. Насколько это сейчас возможно? Деликатно оставляю этот вопрос открытым.Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович*На этой неделе мы услышали в интервью президента Зеленского два, казалось бы, противоречивых заявления: с одной стороны мы неизбежно проиграем войну, если США не выделят помощь, а с другой – готовим контрнаступление. И одно, и другое нацелено на тех, кто так или иначе влияет на выделение военной помощи. Динамику войны в Украине контролирует Запад, предоставляя или не предоставляя помощь, в том числе, регулируя поставки оружия различной дальности. В этом смысле мы крайне несамостоятельны. Мирный план, который предоставила Турция, является совместным американо-российским проектом по установлению новых правил безопасности между этими странами. Подобная инициатива – одна из первых ласточек в новом проекте безопасности в Европе после Ялтинской-Потсдамской, которая больше не работает. В ближайшем будущем мы можем увидеть подобную инициативу, регулирующую вопросы безопасности в Европе между странами ЕС и Россией. О необходимости такой системы мы неоднократно говорили в эфирах, она необходима для прочного мира без очередной большой кровавой бойни. Без позиции, согласованной со странами Глобального Юга и в первую очередь с Китаем (главной угрозой США), коллективная безопасность в мире не будет урегулирована. А Китай пока наблюдает за развитием ситуации в противостоянии РФ и Запада. Война в Украине является центральным вопросом этого противостояния, но не единственным. В последнее время Президент также начал говорить о возможных переговорах, что противоречит его же указу, но ложится в проект запланированного саммита мира. Сейчас мы находимся в зеркальной ситуации прошлой весны, когда мы готовили контрнаступление, а российская армия закапывалась. Теперь РФ готовит наступление, а мы – оборону. Когда и у российской армии не получится наступление, и на фронте наступит явный тупик, разговоры о переговорах и реализация различных наработанных инициатив по системе безопасности станут крайне актуальными. Запад, регулируя поставки нам вооружений, имеет достаточно действенных рычагов влияния на обе стороны для принуждения к миру. Если мы не согласны - мы можем переубеждать Запад. Но помнить нужно, что в это время Запад будет переубеждать нас. И Россию.Украинский политический эксперт Кирилл СазоновПо всем этим вбросам про "мирный план" от Турции и от кого угодно. Таких заявлений официально и через посредников было много. Даже за последние пару месяцев.Очень интересная история получается. Вброс – это не журналист или блогер решил хайпануть. Вброс нужно подготовить, разместить и разгонять репостами и переработками. Согласно техзаданию заказчика. Значит у этого должна быть конкретная, вполне реальная цель. И если Кремль активно запускает в эфир темы про переговоры и мирные планы, значит ему это нужно. Зачем, если у них все хорошо и "СВО по плану" тратить силы и время? Тут несколько причинВернее, целей. Посмотрим:1. Они тестируют реакцию Украины и Запада на такие предложения. Зафиксировать новую границу по линии фронта, гарантировать отказ от НАТО. Признать оккупированные территории частью РФ, отказаться от репараций и уголовного преследования военных преступников. И еще несколько "хотелок" в качестве возможных вариантов. Референдумы в перспективе, отказ от украинизации образования, вступление в ЕС и прочее. Для размазывания темы. Реакция Украины в настоящий момент – резкий негатив. Не принимается такой сценарий. На Западе… не так категоричны. Война далеко, может лучше ее сейчас как-нибудь закончить? За счет Украины, например? Проявить эту позицию открыто мешает упорство украинцев и наших союзников на Западе2. Убедить Запад в миролюбии Кремля. В это вся потрясающая российская простота, которая хуже воровства. Их ключевой тезис – мы хотим мирных переговоров. Давайте ЗАБУДЕМ ВСЕ, что было до этого, и начнем переговоры с чистого листа. Согласитесь, потрясающе по уровню наглости. Но главное донести до Запада тезис – "Москва хочет мирных переговоров". А Киев, соответственно, нет. Значит нужно прекратить поставлять Украине оружие и сразу начнутся переговоры. В принципе, ради этой строчки всю "песню" и писали. Вывод простой.Реакция украинцев показательна, во всяком случае, читатели в комментариях и официальная власть посылают эти инициативы следом за российским кораблем. На Западе официальная позиция тоже не меняется. Значит, российская пропаганда и дипломатия продолжит работу в этом направлении. И мы должны не просто разоблачать их схемы, а активно продвигать альтернативу. Большая встреча по украинской формуле мира в Швейцарии в июне. После которого агрессор получает ультиматум с нашими требованиями. Если выполнит – будут переговоры.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаПросто для информации...Мы хотели Саммит Мира ДО 20 мая... Нам его нарисовали ПОСЛЕ... После ВЫБОРОВ в ЕП... где победят правые... За 2 недели до Саммита НАТО в США на котором нам даже Изольду Марковну не покажут... Наш статус после 20 мая будет несколько особенным...А ДО того момента произойдут события по энергетике и на фронте... Рулит "Саммитом" ШВЕЙЦАРИЯ... т.е. США...И все может обернуться Ялтой-2... нашими руками... Для меня вопрос не в том... будет ли Китай и РФ... а в том... будем ли мы... и в каком составе..Журналист Кирилл ШуликаВладимир Путин на встрече с Александром Лукашенко напомнил о роли белорусского президента в переговорном процессе с Украиной. И напомнил, что в Стамбуле были достигнуты договоренности, но мы отвели от Киева войска, а договор украинцы выбросили на помойку. Теперь Путин хочет начать консультации с Лукашенко по переговорному процессу.Но в целом сегодняшние слова Путина и есть ответ на швейцарскую инициативу "саммита мира" для обсуждения "формулы мира Зеленского". Нельзя же было отмолчаться. И для России есть два приемлемых проекта - китайский мирный план и стамбульский договор. Китай сформулировал план в общих чертах и написал общие слова. Может и правильные, но общие. Значит, остается достать из мусорный корзины стамбульский договор. И с Эрдоганом есть о чем поговорить. Либо Путину, либо Лукашенко, не зря российский президент предложил своему белорусскому коллеге включаться в мирный процесс. Тем более тот верит, что и Украина одумается.Позиция России тоже уже не поменяется. Главное - учитывать реалии на земле. Ничего другого Кремль обсуждать не будет. Ровно поэтому любой переговорный процесс, саммит, что угодно, все ради процесса, а не результата. Но процесс тоже важен для всех сторон, потому что возникают проблемы с общественным мнением. И на Украине, где мобилизация, и на Западе, где люди уже думают, зачем кормить Украину, и в Россию, где тренд на то, чтобы "быстрее все кончилось" уже давно не считается маргинальным. И вот у них тоже должна быть надежда. Даже ты (?) ястреб, голубей не замечать не получится.Кроме того, любые переговоры лучше, чем их отсутствие. Хотя бы потому, что в будущем, когда все дозреет, не придется начинать с нуля. А то, что дозреет, это неизбежно. Хотя весь вопрос в сроках. Перемирие может быть в обозримой перспективе и речь идет все-таки о нем. Потому что настоящий мир это уже при следующих поколениях.Политик Олег ЦаревРоссия неоднократно заявляла, что один из ключевых элементов мира — это признание Киевом российской принадлежности шести некогда украинских регионов, ставших частью РФ.Да, сейчас такое согласие выглядит фантастикой. Но в марте 2022 в Стамбуле Киев соглашался, по крайней мере, уступить Крым. Предположим, возникнет ситуация, когда на словах Украина уступит больше. Но как юридически правильно зафиксировать подобную политическую волю?Исходя из того, что в тексте Конституции Украины перечислены все регионы, которые Киев считает своими, очевидно, что для фиксации новой территории страны необходимо ее изменение.Вместе с тем, статья 9 Конституции говорит, что "заключение международных договоров, которые противоречат Конституции Украины, возможно только после внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины".То есть изменения Конституции должны быть не после договора, а до него. Следовательно, до внесения изменения в Конституцию договор можно только парафировать. А для заключения подобного договора Украине нужно:— отменить военное положение, потому что Конституцию в его условиях менять нельзя. Отмена же военного положения невозможна без перемирия на фронте;— провести референдум, так как согласно статье 73 "исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины", при этом исключить или изменить соответствующую статью без референдума тоже нельзя;— и только потом Рада должна проголосовать за конституционные поправки.Но Конституция Украины очень коварна. С одной стороны, она в статье 73 разрешает менять ее территорию, а с другой стороны, ее же статья 157 гласит, что "Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины". По логике этой статьи для какого-то мелкого уточнения границ нужен референдум, а уступка больших территорий — это уже нарушение территориальной целостности. Тем более, что есть масса законодательных актов, которые трактуют вхождение Крыма в Россию как нарушение территориальной целостности Украины.Поэтому Конституционный суд Украины легко может заблокировать поправки, необходимые для заключения договора. А изменить эту статью без референдума нельзя. Более того, двусмысленность текста Конституции создает возможность для аннулирования поправок и после их принятия, тем более, что в практике Конституционного суда уже есть прецеденты отмены конституционных норм. То есть, если принять по всей процедуре необходимые для мира конституционные поправки, Конституционный суд Украины в любой нужный момент легко признает, что и эти поправки, и мирный договор неконституционны.Мой вывод из всех этих юридических перипетий таков: мирный договор с признанием Киевом новых территориальных реалий по этой Конституции невозможен. Возможно лишь получить передышку, желанную прежде всего, для Украины, так как она даст возможность доукомплектовать армию и подкопить вооружения.Для по-настоящему долгосрочного и прочного мирного договора народу Украины необходим правопреемственный разрыв с установленным с 2014 года майданным политическим режимом и всеми взятыми им обязательствами. А это возможно посредством либо полного переучреждения украинского государства, либо переучреждения государственной власти на территориях нынешней Украины. Этот вариант может в итоге предполагать и полное присоединение украинских территорий к России, как это было с Крымом и другими регионами, то есть на основании соответствующих договоров отдельных территорий с Российской Федерацией.Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240412/1054468023.html

https://ukraina.ru/20240411/1054461176.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

украина, россия, запад, владимир путин, александр лукашенко, эрдоган, ес, нато, офис президента, эксклюзив