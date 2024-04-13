В Токмаке от украинского обстрела погибло 8 человек, среди них двое детей - Балицкий - 13.04.2024 Украина.ру
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В Токмаке от украинского обстрела погибло 8 человек, среди них двое детей - Балицкий
В Токмаке от украинского обстрела погибло 8 человек, среди них двое детей - Балицкий - 13.04.2024 Украина.ру
В Токмаке от украинского обстрела погибло 8 человек, среди них двое детей - Балицкий
В результате обстрелы со стороны Украины жилого района в Токмаке Запорожской области погибло 8 человек, включая двоих детей. Об этом сообщил 13 апреля губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
2024-04-13T11:48
2024-04-13T11:48
новости
украина
токмак
запорожская область
евгений балицкий
россия
новые регионы
обстрелы
всу
погибшие
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Вечером 12 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли многоквартирный сектор Токмака в Запорожской области.Утром 13 апреля губернатор сообщил, что количество жертв увеличилось до 8 человек, среди них два ребенка. Ещё 13 человек госпитализированы.В 11:00 глава региона сообщил, что ещё пять человек достали из-под завалов."Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь. Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу", - написал Балицкий.Он отметил, что людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жилье.
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новости, украина, токмак, запорожская область, евгений балицкий, россия, новые регионы, обстрелы, всу, погибшие
Новости, Украина, Токмак, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Новые регионы, обстрелы, ВСУ, погибшие

В Токмаке от украинского обстрела погибло 8 человек, среди них двое детей - Балицкий

11:48 13.04.2024
 
© Балицкий Евгений телеграм-канал
© Балицкий Евгений телеграм-канал
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В результате обстрелы со стороны Украины жилого района в Токмаке Запорожской области погибло 8 человек, включая двоих детей. Об этом сообщил 13 апреля губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
Вечером 12 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли многоквартирный сектор Токмака в Запорожской области.
Утром 13 апреля губернатор сообщил, что количество жертв увеличилось до 8 человек, среди них два ребенка. Ещё 13 человек госпитализированы.
В 11:00 глава региона сообщил, что ещё пять человек достали из-под завалов.
"Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь. Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу", - написал Балицкий.
Он отметил, что людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жилье.
Губернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Вчера, 22:51
Десятки раненых, погиб ребенок: губернатор Запорожской области сообщил о последствиях обстрела ВСУ В результате обстрела со стороны украинской армии многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок. Помимо этого, тяжелые ранения получили десятки мирных жителей, сообщил ночью 12 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
 
НовостиУкраинаТокмакЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияНовые регионыобстрелыВСУпогибшие
 
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