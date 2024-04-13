https://ukraina.ru/20240413/1054494361.html

В Токмаке от украинского обстрела погибло 8 человек, среди них двое детей - Балицкий

В Токмаке от украинского обстрела погибло 8 человек, среди них двое детей - Балицкий - 13.04.2024 Украина.ру

В Токмаке от украинского обстрела погибло 8 человек, среди них двое детей - Балицкий

В результате обстрелы со стороны Украины жилого района в Токмаке Запорожской области погибло 8 человек, включая двоих детей. Об этом сообщил 13 апреля губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале

2024-04-13T11:48

2024-04-13T11:48

2024-04-13T11:48

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Вечером 12 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли многоквартирный сектор Токмака в Запорожской области.Утром 13 апреля губернатор сообщил, что количество жертв увеличилось до 8 человек, среди них два ребенка. Ещё 13 человек госпитализированы.В 11:00 глава региона сообщил, что ещё пять человек достали из-под завалов."Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь. Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу", - написал Балицкий.Он отметил, что людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жилье.

https://ukraina.ru/20240412/1054490527.html

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новости, украина, токмак, запорожская область, евгений балицкий, россия, новые регионы, обстрелы, всу, погибшие