https://ukraina.ru/20240413/1054493627.html

"Стыд и позор": Полянский прокомментировал заявления японского премьера о "ядерных угрозах" РФ

"Стыд и позор": Полянский прокомментировал заявления японского премьера о "ядерных угрозах" РФ - 13.04.2024 Украина.ру

"Стыд и позор": Полянский прокомментировал заявления японского премьера о "ядерных угрозах" РФ

Заявление японского премьера Фумио Кисиды об угрозе России ядерным оружием - это "стыд и позор". Соотвествующий пост первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в соцсети X

2024-04-13T11:29

2024-04-13T11:29

2024-04-13T11:30

новости

япония

сша

хиросима (город)

дмитрий полянский

оон

совбез

ядерное оружие

ядерная угроза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053445508_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_c75df22e112e2bae87173374d257d9f6.jpg.webp

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил накануне в конгрессе США. Он подчеркнул, что Япония — верный союзник и стойкий друг" Вашингтона.Помимо этого, он заявил, что Россия, якобы, "продолжает угрожать применением ядерного оружия". Японский премьер отметил, что это "повлияло на обеспокоенность во всем мире в связи с тем, что еще одна катастрофа, связанная с использованием ядерного оружия" сегодня возможна.Американские законодатели неоднократно поднимались со своих мест, чтобы поаплодировать Кисиде.С похожим тезисом выступила и зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине. Она заявила, что Токио "не смирится с российской ядерной угрозой".При этом она упомянула катастрофы в Хиросиме и Нагасаки, однако не назвала виновных в случившемся.США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. При взрывах бомб погибло 220 тысяч человек, ещё более 200 тысяч погибли из-за смертельных доз радиационного излучния.

https://ukraina.ru/20240413/1054492959.html

япония

сша

хиросима (город)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, япония, сша, хиросима (город), дмитрий полянский, оон, совбез, ядерное оружие, ядерная угроза