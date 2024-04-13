"Стыд и позор": Полянский прокомментировал заявления японского премьера о "ядерных угрозах" РФ - 13.04.2024 Украина.ру
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"Стыд и позор": Полянский прокомментировал заявления японского премьера о "ядерных угрозах" РФ
"Стыд и позор": Полянский прокомментировал заявления японского премьера о "ядерных угрозах" РФ - 13.04.2024 Украина.ру
"Стыд и позор": Полянский прокомментировал заявления японского премьера о "ядерных угрозах" РФ
Заявление японского премьера Фумио Кисиды об угрозе России ядерным оружием - это "стыд и позор". Соотвествующий пост первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в соцсети X
2024-04-13T11:29
2024-04-13T11:30
новости
япония
сша
хиросима (город)
дмитрий полянский
оон
совбез
ядерное оружие
ядерная угроза
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил накануне в конгрессе США. Он подчеркнул, что Япония — верный союзник и стойкий друг" Вашингтона.Помимо этого, он заявил, что Россия, якобы, "продолжает угрожать применением ядерного оружия". Японский премьер отметил, что это "повлияло на обеспокоенность во всем мире в связи с тем, что еще одна катастрофа, связанная с использованием ядерного оружия" сегодня возможна.Американские законодатели неоднократно поднимались со своих мест, чтобы поаплодировать Кисиде.С похожим тезисом выступила и зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине. Она заявила, что Токио "не смирится с российской ядерной угрозой".При этом она упомянула катастрофы в Хиросиме и Нагасаки, однако не назвала виновных в случившемся.США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. При взрывах бомб погибло 220 тысяч человек, ещё более 200 тысяч погибли из-за смертельных доз радиационного излучния.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, япония, сша, хиросима (город), дмитрий полянский, оон, совбез, ядерное оружие, ядерная угроза
Новости, Япония, США, Хиросима (город), Дмитрий Полянский, ООН, Совбез, Ядерное оружие, ядерная угроза

"Стыд и позор": Полянский прокомментировал заявления японского премьера о "ядерных угрозах" РФ

11:29 13.04.2024 (обновлено: 11:30 13.04.2024)
 
© AP / John Minchillo
- РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP / John Minchillo
Читать в
Заявление японского премьера Фумио Кисиды об угрозе России ядерным оружием - это "стыд и позор". Соотвествующий пост первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в соцсети X
Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил накануне в конгрессе США. Он подчеркнул, что Япония — верный союзник и стойкий друг" Вашингтона.
Помимо этого, он заявил, что Россия, якобы, "продолжает угрожать применением ядерного оружия". Японский премьер отметил, что это "повлияло на обеспокоенность во всем мире в связи с тем, что еще одна катастрофа, связанная с использованием ядерного оружия" сегодня возможна.
Американские законодатели неоднократно поднимались со своих мест, чтобы поаплодировать Кисиде.
"Какой стыд и позор", — прокомментировал Полянский.
С похожим тезисом выступила и зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине. Она заявила, что Токио "не смирится с российской ядерной угрозой".
При этом она упомянула катастрофы в Хиросиме и Нагасаки, однако не назвала виновных в случившемся.
США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. При взрывах бомб погибло 220 тысяч человек, ещё более 200 тысяч погибли из-за смертельных доз радиационного излучния.
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Япония в ООН раскритиковала Россию и напомнила о Хиросиме и Нагасаки, позабыв о причастности СШАЗампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине заявила, что Токио "не смирится с российской ядерной угрозой", не упомянув о причастности Соединённых Штатов к бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
 
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11:48В Токмаке от украинского обстрела погибло 8 человек, среди них двое детей - Балицкий
11:29"Стыд и позор": Полянский прокомментировал заявления японского премьера о "ядерных угрозах" РФ
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