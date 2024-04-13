https://ukraina.ru/20240413/1054491724.html

Прозоров рассказал о покушении, возможность распада Украины. Главное на Украине на утро 13 апреля

Прозоров рассказал о покушении, возможность распада Украины. Главное на Украине на утро 13 апреля - 13.04.2024 Украина.ру

Прозоров рассказал о покушении, возможность распада Украины. Главное на Украине на утро 13 апреля

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о покушении на него. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил возможность распада Украины

2024-04-13T09:32

2024-04-13T09:32

2024-04-13T09:36

украина

крым

ссср

василий прозоров

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Видео с рассказом Прозоров выложил у себя в телеграм-канале."Дорогие мои подписчики, дорогие друзья, дорогие представители средств массовой информации, военкоры — отдельный респект, все, кто сегодня за меня переживал — завалили просто звонками, письмами, чат канала и личные телефоны, не переживайте, со мной всё в порядке. Я жив-здоров, руки, ноги — всё работает. Что произошло? У меня нет сомнений: это очередная попытка террористического акта, совершённого киевским режимом и его спецслужбами", - отметил Прозоров.Он обратился к украинским спецслужбам."Ребята, нихрена у вас не получилось, потому что Бог — он за нас!" - подчеркнул Прозоров.В своём телеграм-канале он поблагодарил всех тех, кто за него переживал."Отдельное спасибо всем неравнодушным людям, выразившим слова поддержки. Я это очень ценю", - отметил бывший сотрудник СБУ.Как сообщил РИА Новости информированный источник, российские силовики квалифицировали взрыв автомобиля Прозорова как покушение на убийство общеопасным способом."Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом", — отметил собеседник агентства.Российский эксперт Юрий Баранчик отметил, что покушение на Прозорова — повод задуматься о защите персональных данных в России."В любой уважающей себя стране существуют программы госзащиты лиц, в отношении которых обеспечение государством их личной безопасности признано целесообразным. Это весьма серьёзные программы, обеспечивающие защиту, например, свидетелей по очень резонансным делам, которых могут ликвидировать те, против кого лицо свидетельствует. Но это так, для примера степени серьёзности. Я не знаю, являлся ли бывший сотрудник СБУ, в автомобиле которого сработало ВУ, подзащитным в рамках такой программы. Но, в любом случае, о том, кто это, наверняка знал ограниченный круг лиц. Да и сам он, профессионал спецслужб, зная о терактах в отношении граждан РФ в исполнении СБУ и ГУР, объявлений о своём новом месте проживания и работы в Москве наверняка в открытый доступ не выкладывал. Но как-то о нём исполнители теракта всё же узнали. Или кто-то станет утверждать, что это школьники похулиганили после уроков химии? И ещё раз: у нас всё в порядке с сохранением тайны персональных данных? Цифровизация, говорите?" - указал он.В пятницу, 12 апреля, в Западном Дегунино Москве прогремел взрыв. Как сообщалось взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Поначалу подозревали, что причиной взрыва может быть в т.ч. и утечка газа — ранее в районе взрыва проходили земляные работы и, как сообщали местные жители, прокладка газопровода. Однако позднее появились видео, свидетельствующие о том, что взрыв прогремел после того, как водитель внедорожника завёл авто."Публикуем момент взрыва внедорожника в Москве. На эксклюзивных кадрах SHOT видно, что машина взорвалась через секунду после запуска двигателя, а эпицентр находился под местом водителя. Мужчина госпитализирован. Очевидцы сообщают, что взрыв был очень мощным и громким. Повреждены две соседние машины: БМВ и "Инфинити". Сотрудники осматривают другие машины на парковке на наличие СВУ", - сообщал телеграм-канал SHOT.Позднее стало известно, что пострадавшим от взрыва водителем оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который в 2019 году на пресс-конференции в Москве рассказал о преступлениях украинских спецслужб, в т.ч. и о творящемся в тайных тюрьмах, одной из которых была так называемая "Библиотека" в Мариуполе.Распад УкраиныГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал распад Украины вполне вероятным развитием событий."Распад или раздел Украины считаю вполне вероятным развитием событий. В ее нынешней форме Украина закономерно приходит к войне в Россией - в этом ее сущность как "Антироссии". Такая Украина существовать не может и не должна", - отметил Сальдо в комментарии РИА Новости.По его словам, он ещё в 2019 году, когда прошли на Украине президентские выборы, понимал, что "бывший комик не приведет страну ни к чему хорошему".Тем временем в Крыму заявили, что обосновали незаконность передачи Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году. Об этом сообщил РИА Новости глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.Законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР внесен в Госдуму в марте. В проекте говорится, что решение о присоединении полуострова к Советской Украине не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституций РСФСР и СССР."Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР, теперь осталось принять только судебное и политическое решения", — отметил Константинов.По его словам, вывод Крыма из состава РСФСР в 1954 году обернулся тяжёлыми геополитическими последствиями, поэтому очень важно признать то решение незаконным и преступным.Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Через два месяца с небольшим – 26 апреля – документ стал законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.Как сообщал в прошлом сентябре РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на несуществующий документ — совместное представление президиумов верховных советов республик.Трофимов указал, что при передаче Крыма в состав Украинской ССР грубейшим образом нарушили юридические основы трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан.По словам главы комитета, что для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, но этого не сделали, мнение населения республики никто не спросил. Кроме того, в Украинской ССР также следовало провести референдум о присоединении Крыма, чего также не сделали.

https://ukraina.ru/20240412/1054485150.html

https://ukraina.ru/20240412/1054472644.html

https://ukraina.ru/20240412/1054466736.html

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украина, крым, ссср, василий прозоров