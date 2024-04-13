https://ukraina.ru/20240413/1054486167.html

Александр Носович: После развала фронта на Украине НАТО устроит России новый шантаж на Балтике

Александр Носович: После развала фронта на Украине НАТО устроит России новый шантаж на Балтике - 13.04.2024 Украина.ру

Александр Носович: После развала фронта на Украине НАТО устроит России новый шантаж на Балтике

Процедура вступления Украины в НАТО продвинется после окончания конфликта Киева с Москвой, заявила пресс-служба Госдепартамента США. Жители Украины должны осознать, что никому из них не удастся отсидеться во время мобилизации, поскольку в войсках не хватает людей, предупредил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк

2024-04-13T07:00

2024-04-13T07:00

2024-04-13T07:00

интервью

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Поскольку в НАТО считают войну на Украине своей, то обрушение украинского фронта, которое неминуемо, приведет к возникновению отвлекающего кризиса, считает главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, отправляют воевать за НАТО, обещая принять Украину в альянс после окончания войны. Почему НАТО занимает такую позицию?- Для НАТО такая позиция идеальна. А отношения России и Запада дошли до той фазы, когда противоречия могут разрешаться только войной. Но поскольку и у России, и у основных стан НАТО есть ядерное оружие, то классическая война всеми средствами невозможна. Остаются гибридные войны, санкционные, когда своего пытаются добиться экономическими методами, информационные и прокси-войны.Война на Украине — это классическая прокси-война, когда НАТО де-факто воюет с Россией, но не проливает кровь собственных солдат. Конфликт в таком виде для НАТО оптимален. Согласно же уставу НАТО в Альянс не могут вступить страны с нерешенными территориальными спорами. То есть вступить в НАТО Украина сможет, когда отобьет у России Крым и Новороссию, либо признает эти территории, территориями РФ. К этому ее и подталкивают представители Запад последнее время, когда призывают Украину отказаться от территорий, которые она потеряла в 2014-2022 году, в обмен на членство в НАТО.- Что будет делать НАТО, когда украинский фронт посыплется в результате успехов российских войск?- Поскольку НАТО считают эту войну своей, победа России не приемлема ни в каком виде, то обрушение украинского фронта, которое неминуемо, приведет к возникновению отвлекающего кризиса, к эскалации, а не к снижению напряжения. Не думаю, что это будет ввод войск НАТО на Украину, потому что слишком серьезные последствия будут для натовских стран, которые на это решатся.Свою активность по этому вопросу притушила даже Польша. Скорее, возможен отвлекающий кризис, но не такого масштаба, как на Украине. Шантажирующим полномасштабным кризисом, чем непосредственно им являющийся.Самый главный кандидат на это – Приднестровье. На втором месте Балтийский регион. Допускаю, что после решительных прорывов российской армии начнутся серьезные проблемы с транспортной доступностью Калининграда. Во всяком случае, это будет на уровне заявлений эстонских и литовских властей.- Какова стратегия Франция на фоне громких заявлений Макрона?- Громкие заявления Макрона выполняют функцию дымовой завесы. Сам Макрон считает, что они полностью заменяют реальное участие Франции в украинском конфликте, которое, учитывая потенциал этой страны, минимально. Франция потратила на помощь Украине в 10 раз меньше, чем Германия.Относительно своего ВВП расходы Франции не сопоставимы с расходами стран Балтии и Польши. Франция крупнейшая страна континентальной Европы и у нее сохраняются по инерции внешнеполитические амбиции на европейском континенте. А реализовать их, не принимая участия в украинском конфликте, невозможно.Как относится к заявлениям Макрона о том, что Франция может отправить войска на Украину? Помнить о том, что он и раньше делал громкие заявления, за которыми не следовало ничего.- Министр иностранных дел Армении не принял участие в заседании совета глав МИД в Минске. Возможно ли возникновение кризиса, о котором вы говорили, вокруг Армении, превращение ее в Украину 2.0?- Армения в лице Никола Пашиняна посылает сигналы, что она крайне недовольна сотрудничеством с ней. Но России нет смысла из-за этого волноваться и как-то реагировать, потому что Украины 2.0 в Армении не может быть по определению. Там может быть майдан, госпереворот, но новой Украины там для России не может быть в силу несопоставимости потенциалов и значения для России Украины и Армении.У Армении нет общей границы с Россией. От Армении не исходит никаких угроз безопасности России. Если Армения завтра выйдет из ОДКБ и войдет в НАТО, это не будет такой угрозой, как если бы в НАТО вошла Украина, если натовские войска построят базу с ракетами напротив Белгорода.Все угрозы, которые Армения посылает России, это угрозы Пашиняна самому себе, самой себе. Потому что членство в ОДКБ нужно Армении, а не России. Это же Россия защищает Армению от Турции и Азербайджана. А членство в ЕАЭС выгодно Армении гораздо в большей степени, чем России.Если Армения выйдет из ЕАЭС, то у России в качестве каналов параллельного импорта останутся и Казахстан, и Грузия, и много кто еще.- Мы много говорим о русофобии в Прибалтике, зачем нам нужны дипломатические отношения с этими странами?- России — это нужно по двум причинам. Во-первых, в этих странах остается многочисленное русскоязычное население. Там много и граждан России, которые оформили русский паспорт, когда был мировой кризис 2008 года и в этих странах просто не выплачивали социальные пособия.Русскоязычные соотечественники, которые тяготеют к России, считаются в Литве, Латвии, Эстонии пятой колонной, чуждым элементом, потомками оккупантов. Их нельзя на этом основании подпускать к принятию политических отношений и желательно, чтобы они уехали из этих стран, к чему их активно подталкивают, а в Латвии депортируют.И любые консульства и посольства России в этих странах для таких людей кризисные центры. Второе, это политические заключенные. Во всех странах Балтии они есть с 2010-х годов. Это люди с пророссийской позицией. Долг и обязанность российского государства этим людям помогать, поэтому российское дипломатическое присутствие в Прибалтике должно сохраняться.

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https://ukraina.ru/20240412/1054468023.html

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2024

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

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