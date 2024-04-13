https://ukraina.ru/20240413/1054471324.html
В войне до последнего украинца нужно поймать миллион уклонистов. Украинские эксперты о зарубке на памяти
В войне до последнего украинца нужно поймать миллион уклонистов. Украинские эксперты о зарубке на памяти - 13.04.2024 Украина.ру
В войне до последнего украинца нужно поймать миллион уклонистов. Украинские эксперты о зарубке на памяти
В украинском экспертном сообществе обсуждают ситуацию на фронте и вникают в суть принятого Радой во втором чтении скандального закона об ужесточении мобилизации. Думают и о последствиях принятия этого закона для страны и ее граждан.
2024-04-13T06:52
2024-04-13T06:52
2024-04-13T06:52
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
михаил чаплыга
татьяна монтян
александр дубинский
анатолий шарий
алексей кущ
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044056818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68ebf5bb9e2ff8b82c05df69bcbfd58b.jpg
Верховная Рада Украины приняла 11 апреля во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации. За него проголосовали 283 народных депутата. Затем парламент 227 голосами исключил положение о демобилизации через 36 месяцев после службы, информирует издание "Страна.ua".Всю суть закона об ужесточении мобилизации можно выразить всего в трех пунктах, считает покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга."Всем немедленно собраться и молча, за свой счет обмундировавшись, отправиться на "ноль" в окоп. Это пункт первый. Пункт второй: кто не отправился в окоп в течение икс дней, объявляется преступником. Вся страна будет преступниками, да. Пункт третий: все отнять и поделить", — сказал эксперт в эфире интернет-канала "Дикий Live".Он пояснил, что раз вы преступник, у вас надо все отнять. Если вы пошли в окоп и не вернулись, то… В общем, незачем было писать длинный закон, можно было уложиться в три статьи ("к чему эти словоблудия"). На вопрос, как на этот закон отреагирует общество, политолог ответил своим вопросом: "А что, есть общество?"Кратко излагает суть закона и общественный деятель Александр Скубченко. По его словам, мобилизации подлежат все, у кого нет денег, а друзья и друзья друзей Зеленского не пострадают, даже заработают.А простым украинцам грозят огромные штрафы, напоминает покинувший страну украинский блогер и общественный деятель Анатолий Шарий. Он подчеркнул, что исчезновение из проекта пункта о демобилизации объясняется, возможно, заботой власти о том, "чтобы не стал понятен масштаб пропавших без вести".Теперь "пропасть без вести" на фронте станет проще, а вот скрыться от ока ТЦК внутри страны украинцам будет сложнее. Как заявил депутат Рады, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко, важно, что законопроект ( (теперь уже закон – Ред.) "вводит обмен данными между цифровыми реестрами, чтобы наполнить реестр "Оберiг" информацией"."По прогнозам, где-то через полгода центры комплектации будут видеть каждого военнообязанного в нашей стране", - порадовал депутат потенциальных солдат ВСУ (его слова приводит официальный портал Рады).Обрадуются такой перспективе далеко не все. Как сообщал в своем телеграм-канале находящийся под арестом по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский (канал сейчас ведут его адвокаты), число уклонистов в стране, судя по всему, "под миллион", а динамика прироста их численности – "плюс/минус 100 тысяч по стране за три месяца".Политик предположил, что меры контроля на границе и в приграничных районах ужесточат. Возможно, военнообязанным запретят и переезд между областями страны.Украинский аналитик Алексей Кущ отметил, что у граждан останется "зарубка в памяти" относительно действий депутатов. По его мнению, люди воспринимают происходящее как "нарушение негласного общественного договора" между народом и политическими элитами. Эксперт отметил, что негласный общественный договор действует и во время войны. Суть его в том, что общество самоорганизуется и как-то выживает без государства, мирится с системной коррупцией и с тем, что основная часть национального богатства "ушла". Но и государство не должно "драконить" общество – они существуют как бы параллельно. И общество очень болезненно реагирует, когда государство вмешивается и "протягивает свои щупальца", отметил эксперт.Кущ добавил, что если западные партнеры дадут Киеву деньги, то войну можно продолжать, выборов в таком случае не будет. А для продолжения войны как раз и нужны жесткие мобилизационные меры. Надстройка будет защищать свои интересы либо электоральными механизмами (тогда надо заигрывать с электоратом), либо карательными мерами воздействия. По мнению эксперта, надстройка пока еще и сама не знает, по какому сценарию пойдет дальнейшее развитие событий – этим и объясняется некоторая неуверенность при принятии закона о мобилизации.Теперь закон принят, однако, по словам аналитика, возникает вопрос, способны ли украинские правоохранительные органы проводить розыскные мероприятия сразу в отношении более чем миллиона человек. Кущ подчеркнул, что "это потребует создания очень мощного карательного аппарата".Живущая в Донецке украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян считает, что закон об ужесточении мобилизации, как бы ни объясняли обществу необходимость его принятия — это на самом деле "про готовность властей Салорейха (киевского режима — Ред.) реально воевать с Россией до последнего украинца".Это не метафора. Телеграм-канал "Резидент" бьет тревогу: "В Украине зафиксирован минимум рождаемости детей за последние три столетия!" Как сообщают авторы канала, об этом свидетельствует подготовленный Минсоцполитики проект Стратегии демографического развития Украины.Отмечается, что в 2023 году в Украине родилось 187 тысяч детей, хотя даже в 1719 году, когда население в современных границах оценивалось только в 5,7 миллионов, количество рожденных было в пределах 280 тысяч."В тексте Стратегии указано, что коэффициент рождаемости в 2021 году был 1,16, но в военное время он опустился ниже 1% — СМИ приводят цифры 0,8-0,9%. А это не только ниже нормы естественного воспроизводства (2,1–2,2), но и существенно ниже локального максимума в Украине в 2012 году (1,53). То есть, с нынешним показателем Украина является одной из трех стран с самой низкой рождаемостью в мире — сразу после Южной Кореи (0,72) и Гонконга (0,77)", - пишет "Резидент". С такими показателями действительно можно дойти "до последнего украинца".Отметим, что киевский режим действует не только кнутом, но и пряником. Депутаты Рады поддержали постановление, которым обязуют Кабмин ввести выплаты в размере 70 тысяч гривен для военных, пребывающих на передовой.Эта выплата станет дополнением к зарплате (20-25 тысяч гривен) и к боевым (100 тысяч гривен), информирует издание "Обозреватель" в своем телеграм-канале. Вполне вероятно, что для кого-то из украинских мужчин это станет мотивом сделать выбор в пользу ВСУ.Впрочем, пока с набором проблемы. Популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада приводит данные опроса Info Sapiens (для "Суспильного"), согласно которым 63% украинских мужчин призывного возраста не хотя вступать в армию. Еще 17% не определились, их можно приплюсовать к 63%. Получается, что 80% не хотят на войну, считают авторы канала. И делают вывод: "такая статистика означает, что и после принятия закона об ужесточении мобилизации украинцы будут всеми силами избегать попадания в ВСУ".
https://ukraina.ru/20240412/1054445123.html
https://ukraina.ru/20240411/1054419372.html
https://ukraina.ru/20240410/1054395246.html
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эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, михаил чаплыга, татьяна монтян, александр дубинский, анатолий шарий, алексей кущ, политика, эксперты
В войне до последнего украинца нужно поймать миллион уклонистов. Украинские эксперты о зарубке на памяти
В украинском экспертном сообществе обсуждают ситуацию на фронте и вникают в суть принятого Радой во втором чтении скандального закона об ужесточении мобилизации. Думают и о последствиях принятия этого закона для страны и ее граждан.
Верховная Рада Украины приняла 11 апреля во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации. За него проголосовали 283 народных депутата. Затем парламент 227 голосами исключил положение о демобилизации через 36 месяцев после службы, информирует издание "Страна.ua".
Всю суть закона об ужесточении мобилизации можно выразить всего в трех пунктах, считает покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга.
"Всем немедленно собраться и молча, за свой счет обмундировавшись, отправиться на "ноль" в окоп. Это пункт первый. Пункт второй: кто не отправился в окоп в течение икс дней, объявляется преступником. Вся страна будет преступниками, да. Пункт третий: все отнять и поделить", — сказал эксперт в эфире интернет-канала "Дикий Live".
Он пояснил, что раз вы преступник, у вас надо все отнять. Если вы пошли в окоп и не вернулись, то… В общем, незачем было писать длинный закон, можно было уложиться в три статьи ("к чему эти словоблудия"). На вопрос, как на этот закон отреагирует общество, политолог ответил своим вопросом: "А что, есть общество?"
Кратко излагает суть закона и общественный деятель Александр Скубченко. По его словам, мобилизации подлежат все, у кого нет денег, а друзья и друзья друзей Зеленского не пострадают, даже заработают.
А простым украинцам грозят огромные штрафы, напоминает покинувший страну украинский блогер и общественный деятель Анатолий Шарий. Он подчеркнул, что исчезновение из проекта пункта о демобилизации объясняется, возможно, заботой власти о том, "чтобы не стал понятен масштаб пропавших без вести".
Теперь "пропасть без вести" на фронте станет проще, а вот скрыться от ока ТЦК внутри страны украинцам будет сложнее. Как заявил депутат Рады, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко, важно, что законопроект ( (теперь уже закон – Ред.) "вводит обмен данными между цифровыми реестрами, чтобы наполнить реестр "Оберiг" информацией".
"По прогнозам, где-то через полгода центры комплектации будут видеть каждого военнообязанного в нашей стране", - порадовал депутат потенциальных солдат ВСУ (его слова приводит официальный портал Рады).
Обрадуются такой перспективе далеко не все. Как сообщал
в своем телеграм-канале находящийся под арестом по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский
(канал сейчас ведут его адвокаты), число уклонистов в стране, судя по всему, "под миллион", а динамика прироста их численности – "плюс/минус 100 тысяч по стране за три месяца".
Политик предположил, что меры контроля на границе и в приграничных районах ужесточат. Возможно, военнообязанным запретят и переезд между областями страны.
Украинский аналитик Алексей Кущ отметил, что у граждан останется "зарубка в памяти" относительно действий депутатов. По его мнению, люди воспринимают происходящее как "нарушение негласного общественного договора" между народом и политическими элитами.
Эксперт отметил, что негласный общественный договор действует и во время войны. Суть его в том, что общество самоорганизуется и как-то выживает без государства, мирится с системной коррупцией и с тем, что основная часть национального богатства "ушла". Но и государство не должно "драконить" общество – они существуют как бы параллельно. И общество очень болезненно реагирует, когда государство вмешивается и "протягивает свои щупальца", отметил эксперт.
Кущ добавил, что если западные партнеры дадут Киеву деньги, то войну можно продолжать, выборов в таком случае не будет. А для продолжения войны как раз и нужны жесткие мобилизационные меры. Надстройка будет защищать свои интересы либо электоральными механизмами (тогда надо заигрывать с электоратом), либо карательными мерами воздействия.
По мнению эксперта, надстройка пока еще и сама не знает, по какому сценарию пойдет дальнейшее развитие событий – этим и объясняется некоторая неуверенность при принятии закона о мобилизации.
Теперь закон принят, однако, по словам аналитика, возникает вопрос, способны ли украинские правоохранительные органы проводить розыскные мероприятия сразу в отношении более чем миллиона человек. Кущ подчеркнул, что "это потребует создания очень мощного карательного аппарата".
Живущая в Донецке украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян считает, что закон об ужесточении мобилизации, как бы ни объясняли обществу необходимость его принятия — это на самом деле "про готовность властей Салорейха (киевского режима — Ред.) реально воевать с Россией до последнего украинца".
Это не метафора. Телеграм-канал "Резидент" бьет тревогу: "В Украине зафиксирован минимум рождаемости детей за последние три столетия!" Как сообщают авторы канала, об этом свидетельствует подготовленный Минсоцполитики проект Стратегии демографического развития Украины.
Отмечается, что в 2023 году в Украине родилось 187 тысяч детей, хотя даже в 1719 году, когда население в современных границах оценивалось только в 5,7 миллионов, количество рожденных было в пределах 280 тысяч.
"В тексте Стратегии указано, что коэффициент рождаемости в 2021 году был 1,16, но в военное время он опустился ниже 1% — СМИ приводят цифры 0,8-0,9%. А это не только ниже нормы естественного воспроизводства (2,1–2,2), но и существенно ниже локального максимума в Украине в 2012 году (1,53). То есть, с нынешним показателем Украина является одной из трех стран с самой низкой рождаемостью в мире — сразу после Южной Кореи (0,72) и Гонконга (0,77)", - пишет "Резидент".
С такими показателями действительно можно дойти "до последнего украинца".
Отметим, что киевский режим действует не только кнутом, но и пряником. Депутаты Рады поддержали постановление, которым обязуют Кабмин ввести выплаты в размере 70 тысяч гривен для военных, пребывающих на передовой.
Эта выплата станет дополнением к зарплате (20-25 тысяч гривен) и к боевым (100 тысяч гривен), информирует издание "Обозреватель" в своем телеграм-канале. Вполне вероятно, что для кого-то из украинских мужчин это станет мотивом сделать выбор в пользу ВСУ.
Впрочем, пока с набором проблемы. Популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада приводит
данные опроса Info Sapiens (для "Суспильного"), согласно которым 63% украинских мужчин призывного возраста не хотя вступать в армию. Еще 17% не определились, их можно приплюсовать к 63%.
Получается, что 80% не хотят на войну, считают авторы канала. И делают вывод: "такая статистика означает, что и после принятия закона об ужесточении мобилизации украинцы будут всеми силами избегать попадания в ВСУ".