В войне до последнего украинца нужно поймать миллион уклонистов. Украинские эксперты о зарубке на памяти - 13.04.2024 Украина.ру
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В войне до последнего украинца нужно поймать миллион уклонистов. Украинские эксперты о зарубке на памяти
В войне до последнего украинца нужно поймать миллион уклонистов. Украинские эксперты о зарубке на памяти - 13.04.2024 Украина.ру
В войне до последнего украинца нужно поймать миллион уклонистов. Украинские эксперты о зарубке на памяти
В украинском экспертном сообществе обсуждают ситуацию на фронте и вникают в суть принятого Радой во втором чтении скандального закона об ужесточении мобилизации. Думают и о последствиях принятия этого закона для страны и ее граждан.
2024-04-13T06:52
2024-04-13T06:52
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
михаил чаплыга
татьяна монтян
александр дубинский
анатолий шарий
алексей кущ
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Верховная Рада Украины приняла 11 апреля во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации. За него проголосовали 283 народных депутата. Затем парламент 227 голосами исключил положение о демобилизации через 36 месяцев после службы, информирует издание "Страна.ua".Всю суть закона об ужесточении мобилизации можно выразить всего в трех пунктах, считает покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга."Всем немедленно собраться и молча, за свой счет обмундировавшись, отправиться на "ноль" в окоп. Это пункт первый. Пункт второй: кто не отправился в окоп в течение икс дней, объявляется преступником. Вся страна будет преступниками, да. Пункт третий: все отнять и поделить", — сказал эксперт в эфире интернет-канала "Дикий Live".Он пояснил, что раз вы преступник, у вас надо все отнять. Если вы пошли в окоп и не вернулись, то… В общем, незачем было писать длинный закон, можно было уложиться в три статьи ("к чему эти словоблудия"). На вопрос, как на этот закон отреагирует общество, политолог ответил своим вопросом: "А что, есть общество?"Кратко излагает суть закона и общественный деятель Александр Скубченко. По его словам, мобилизации подлежат все, у кого нет денег, а друзья и друзья друзей Зеленского не пострадают, даже заработают.А простым украинцам грозят огромные штрафы, напоминает покинувший страну украинский блогер и общественный деятель Анатолий Шарий. Он подчеркнул, что исчезновение из проекта пункта о демобилизации объясняется, возможно, заботой власти о том, "чтобы не стал понятен масштаб пропавших без вести".Теперь "пропасть без вести" на фронте станет проще, а вот скрыться от ока ТЦК внутри страны украинцам будет сложнее. Как заявил депутат Рады, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко, важно, что законопроект ( (теперь уже закон – Ред.) "вводит обмен данными между цифровыми реестрами, чтобы наполнить реестр "Оберiг" информацией"."По прогнозам, где-то через полгода центры комплектации будут видеть каждого военнообязанного в нашей стране", - порадовал депутат потенциальных солдат ВСУ (его слова приводит официальный портал Рады).Обрадуются такой перспективе далеко не все. Как сообщал в своем телеграм-канале находящийся под арестом по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский (канал сейчас ведут его адвокаты), число уклонистов в стране, судя по всему, "под миллион", а динамика прироста их численности – "плюс/минус 100 тысяч по стране за три месяца".Политик предположил, что меры контроля на границе и в приграничных районах ужесточат. Возможно, военнообязанным запретят и переезд между областями страны.Украинский аналитик Алексей Кущ отметил, что у граждан останется "зарубка в памяти" относительно действий депутатов. По его мнению, люди воспринимают происходящее как "нарушение негласного общественного договора" между народом и политическими элитами. Эксперт отметил, что негласный общественный договор действует и во время войны. Суть его в том, что общество самоорганизуется и как-то выживает без государства, мирится с системной коррупцией и с тем, что основная часть национального богатства "ушла". Но и государство не должно "драконить" общество – они существуют как бы параллельно. И общество очень болезненно реагирует, когда государство вмешивается и "протягивает свои щупальца", отметил эксперт.Кущ добавил, что если западные партнеры дадут Киеву деньги, то войну можно продолжать, выборов в таком случае не будет. А для продолжения войны как раз и нужны жесткие мобилизационные меры. Надстройка будет защищать свои интересы либо электоральными механизмами (тогда надо заигрывать с электоратом), либо карательными мерами воздействия. По мнению эксперта, надстройка пока еще и сама не знает, по какому сценарию пойдет дальнейшее развитие событий – этим и объясняется некоторая неуверенность при принятии закона о мобилизации.Теперь закон принят, однако, по словам аналитика, возникает вопрос, способны ли украинские правоохранительные органы проводить розыскные мероприятия сразу в отношении более чем миллиона человек. Кущ подчеркнул, что "это потребует создания очень мощного карательного аппарата".Живущая в Донецке украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян считает, что закон об ужесточении мобилизации, как бы ни объясняли обществу необходимость его принятия — это на самом деле "про готовность властей Салорейха (киевского режима — Ред.) реально воевать с Россией до последнего украинца".Это не метафора. Телеграм-канал "Резидент" бьет тревогу: "В Украине зафиксирован минимум рождаемости детей за последние три столетия!" Как сообщают авторы канала, об этом свидетельствует подготовленный Минсоцполитики проект Стратегии демографического развития Украины.Отмечается, что в 2023 году в Украине родилось 187 тысяч детей, хотя даже в 1719 году, когда население в современных границах оценивалось только в 5,7 миллионов, количество рожденных было в пределах 280 тысяч."В тексте Стратегии указано, что коэффициент рождаемости в 2021 году был 1,16, но в военное время он опустился ниже 1% — СМИ приводят цифры 0,8-0,9%. А это не только ниже нормы естественного воспроизводства (2,1–2,2), но и существенно ниже локального максимума в Украине в 2012 году (1,53). То есть, с нынешним показателем Украина является одной из трех стран с самой низкой рождаемостью в мире — сразу после Южной Кореи (0,72) и Гонконга (0,77)", - пишет "Резидент". С такими показателями действительно можно дойти "до последнего украинца".Отметим, что киевский режим действует не только кнутом, но и пряником. Депутаты Рады поддержали постановление, которым обязуют Кабмин ввести выплаты в размере 70 тысяч гривен для военных, пребывающих на передовой.Эта выплата станет дополнением к зарплате (20-25 тысяч гривен) и к боевым (100 тысяч гривен), информирует издание "Обозреватель" в своем телеграм-канале. Вполне вероятно, что для кого-то из украинских мужчин это станет мотивом сделать выбор в пользу ВСУ.Впрочем, пока с набором проблемы. Популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада приводит данные опроса Info Sapiens (для "Суспильного"), согласно которым 63% украинских мужчин призывного возраста не хотя вступать в армию. Еще 17% не определились, их можно приплюсовать к 63%. Получается, что 80% не хотят на войну, считают авторы канала. И делают вывод: "такая статистика означает, что и после принятия закона об ужесточении мобилизации украинцы будут всеми силами избегать попадания в ВСУ".
https://ukraina.ru/20240412/1054445123.html
https://ukraina.ru/20240411/1054419372.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, михаил чаплыга, татьяна монтян, александр дубинский, анатолий шарий, алексей кущ, политика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, мобилизация, Михаил Чаплыга, Татьяна Монтян, Александр Дубинский, Анатолий Шарий, Алексей Кущ, политика, эксперты

В войне до последнего украинца нужно поймать миллион уклонистов. Украинские эксперты о зарубке на памяти

06:52 13.04.2024
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP / Vadim Ghirda
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинском экспертном сообществе обсуждают ситуацию на фронте и вникают в суть принятого Радой во втором чтении скандального закона об ужесточении мобилизации. Думают и о последствиях принятия этого закона для страны и ее граждан.
Верховная Рада Украины приняла 11 апреля во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации. За него проголосовали 283 народных депутата. Затем парламент 227 голосами исключил положение о демобилизации через 36 месяцев после службы, информирует издание "Страна.ua".
Всю суть закона об ужесточении мобилизации можно выразить всего в трех пунктах, считает покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга.
"Всем немедленно собраться и молча, за свой счет обмундировавшись, отправиться на "ноль" в окоп. Это пункт первый. Пункт второй: кто не отправился в окоп в течение икс дней, объявляется преступником. Вся страна будет преступниками, да. Пункт третий: все отнять и поделить", — сказал эксперт в эфире интернет-канала "Дикий Live".
Он пояснил, что раз вы преступник, у вас надо все отнять. Если вы пошли в окоп и не вернулись, то… В общем, незачем было писать длинный закон, можно было уложиться в три статьи ("к чему эти словоблудия"). На вопрос, как на этот закон отреагирует общество, политолог ответил своим вопросом: "А что, есть общество?"
Кратко излагает суть закона и общественный деятель Александр Скубченко. По его словам, мобилизации подлежат все, у кого нет денег, а друзья и друзья друзей Зеленского не пострадают, даже заработают.
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Вчера, 09:22
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А простым украинцам грозят огромные штрафы, напоминает покинувший страну украинский блогер и общественный деятель Анатолий Шарий. Он подчеркнул, что исчезновение из проекта пункта о демобилизации объясняется, возможно, заботой власти о том, "чтобы не стал понятен масштаб пропавших без вести".
Теперь "пропасть без вести" на фронте станет проще, а вот скрыться от ока ТЦК внутри страны украинцам будет сложнее. Как заявил депутат Рады, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко, важно, что законопроект ( (теперь уже закон – Ред.) "вводит обмен данными между цифровыми реестрами, чтобы наполнить реестр "Оберiг" информацией".
"По прогнозам, где-то через полгода центры комплектации будут видеть каждого военнообязанного в нашей стране", - порадовал депутат потенциальных солдат ВСУ (его слова приводит официальный портал Рады).
Обрадуются такой перспективе далеко не все. Как сообщал в своем телеграм-канале находящийся под арестом по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский (канал сейчас ведут его адвокаты), число уклонистов в стране, судя по всему, "под миллион", а динамика прироста их численности – "плюс/минус 100 тысяч по стране за три месяца".
Политик предположил, что меры контроля на границе и в приграничных районах ужесточат. Возможно, военнообязанным запретят и переезд между областями страны.
Украинский аналитик Алексей Кущ отметил, что у граждан останется "зарубка в памяти" относительно действий депутатов. По его мнению, люди воспринимают происходящее как "нарушение негласного общественного договора" между народом и политическими элитами.
Эксперт отметил, что негласный общественный договор действует и во время войны. Суть его в том, что общество самоорганизуется и как-то выживает без государства, мирится с системной коррупцией и с тем, что основная часть национального богатства "ушла". Но и государство не должно "драконить" общество – они существуют как бы параллельно. И общество очень болезненно реагирует, когда государство вмешивается и "протягивает свои щупальца", отметил эксперт.
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 05:34
"Зеленский проложил дорогу к государственному рабству". Украинские эксперты и политики о "могилизации" В украинском экспертном сообществе обсуждают далекоидущие последствия усиления мобилизации и думают над тем, насколько это изменит страну
Кущ добавил, что если западные партнеры дадут Киеву деньги, то войну можно продолжать, выборов в таком случае не будет. А для продолжения войны как раз и нужны жесткие мобилизационные меры. Надстройка будет защищать свои интересы либо электоральными механизмами (тогда надо заигрывать с электоратом), либо карательными мерами воздействия.
По мнению эксперта, надстройка пока еще и сама не знает, по какому сценарию пойдет дальнейшее развитие событий – этим и объясняется некоторая неуверенность при принятии закона о мобилизации.
Теперь закон принят, однако, по словам аналитика, возникает вопрос, способны ли украинские правоохранительные органы проводить розыскные мероприятия сразу в отношении более чем миллиона человек. Кущ подчеркнул, что "это потребует создания очень мощного карательного аппарата".
Живущая в Донецке украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян считает, что закон об ужесточении мобилизации, как бы ни объясняли обществу необходимость его принятия — это на самом деле "про готовность властей Салорейха (киевского режима — Ред.) реально воевать с Россией до последнего украинца".
Это не метафора. Телеграм-канал "Резидент" бьет тревогу: "В Украине зафиксирован минимум рождаемости детей за последние три столетия!" Как сообщают авторы канала, об этом свидетельствует подготовленный Минсоцполитики проект Стратегии демографического развития Украины.
Отмечается, что в 2023 году в Украине родилось 187 тысяч детей, хотя даже в 1719 году, когда население в современных границах оценивалось только в 5,7 миллионов, количество рожденных было в пределах 280 тысяч.
"В тексте Стратегии указано, что коэффициент рождаемости в 2021 году был 1,16, но в военное время он опустился ниже 1% — СМИ приводят цифры 0,8-0,9%. А это не только ниже нормы естественного воспроизводства (2,1–2,2), но и существенно ниже локального максимума в Украине в 2012 году (1,53). То есть, с нынешним показателем Украина является одной из трех стран с самой низкой рождаемостью в мире — сразу после Южной Кореи (0,72) и Гонконга (0,77)", - пишет "Резидент".
С такими показателями действительно можно дойти "до последнего украинца".
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10 апреля, 07:21
Положили цвет нации в окопах, как жить дальше? Панические настроения среди украинских экспертов нарастаютНа Украине обсуждают перспективы развития конфликта, в частности, судьбу Харькова
Отметим, что киевский режим действует не только кнутом, но и пряником. Депутаты Рады поддержали постановление, которым обязуют Кабмин ввести выплаты в размере 70 тысяч гривен для военных, пребывающих на передовой.
Эта выплата станет дополнением к зарплате (20-25 тысяч гривен) и к боевым (100 тысяч гривен), информирует издание "Обозреватель" в своем телеграм-канале. Вполне вероятно, что для кого-то из украинских мужчин это станет мотивом сделать выбор в пользу ВСУ.
Впрочем, пока с набором проблемы. Популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада приводит данные опроса Info Sapiens (для "Суспильного"), согласно которым 63% украинских мужчин призывного возраста не хотя вступать в армию. Еще 17% не определились, их можно приплюсовать к 63%.
Получается, что 80% не хотят на войну, считают авторы канала. И делают вывод: "такая статистика означает, что и после принятия закона об ужесточении мобилизации украинцы будут всеми силами избегать попадания в ВСУ".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУмобилизацияМихаил ЧаплыгаТатьяна МонтянАлександр ДубинскийАнатолий ШарийАлексей Кущполитикаэксперты
 
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