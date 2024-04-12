Россию и Китай не остановить. Что стоит за сообщениями о проблемах с платежами через китайские банки
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Согласно появившейся в ряде СМИ информации, производство российской электроники якобы находится под угрозой потому, что некоторые банки Китая начали блокировать оплату компонентов, необходимых для сборки электронной продукции
За последние два года Поднебесная стала фактически монопольным поставщиком этих компонентов в Россию. Происходящее грозит серьёзным трудностями для отечественных производителей, и хулители России ожидают от подобного сценария великих потрясений. Хотя, скорее всего, сами не видят перспектив у своих прогнозов.
На биржах и в сборочных цехах Российской Федерации не паникуют. Судя по информации электронщиков, там рассчитывают, что уже сегодня или же в ближайшее время в Китае и ряде сопредельных стран появятся новые банки, играющие по старым правилам. Потом они снова приостановят транзакции, играя в убийственные санкции. Однако, как показывает практика, в эти игры можно играть если не бесконечно, то очень долго.
Давайте обратимся к более весомым цифрам, которые куда адекватнее иллюстрируют характер экономических связей между КНР и РФ.
Объем китайско-российской торговли в январе – марте увеличился в годовом исчислении на 5,2% и достиг 56,7 млрд американских долларов. Экспорт из Китая в Россию повысился на 2,6% (до 24,43 млрд долл). Импорт России в Китай возрос на 7,3% и составил 32,25 млрд долл, что тоже выглядит более чем прилично в экономическом выражении.
Достаточно напомнить, что Россия по-прежнему имеет положительное сальдо в торговле с Китаем, которое по сравнению с первым кварталом 2023 года выросло на 37,4%, до 7,82 млрд долларов.
РЖД в первом квартале 2024 года увеличили транзит контейнеров из Китая в ЕС на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 90 тысяч контейнеров). С давнего советского времени на Дальнем Востоке столько не возили. А ведь вагоны в основном гонят не порожняком.
Если пристально рассматривать экономические показатели, в лидерах роста товарооборота Китая с иностранными государствами Россия уступает сейчас лишь Бразилии, у которой Пекин покупает почти всю продукцию тропического рынка, если она не растет в самой Поднебесной. А также Вьетнаму, где Пекин борется с американской торговой экспансией, потому что это важно не только для экономики, но и для внешней политики Китайской Народной Республики.
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Конечно, санкции США не улучшают торговые отношения с России с Китаем. Достаточно отметить, что 52% российских импортёров регулярно сталкиваются с проблемами при оплате импорта. Но все подобные затруднения не носят критический характер, вопреки тому, что любят говорить паникеры.
"Санкции США все же оказали эффект на российско-китайскую торговлю. Но масштаб этого эффекта не стоит преувеличивать – главный фактор сокращения темпов роста торговли - это "потолок" возможностей для ее роста", – отмечал совсем недавно по этому поводу китаист Николай Вавилов.
Более того, как сообщает издание Global Times, рестрикции против КНР за законный бизнес с Россией неминуемо повлекут за собой ответ. А Пекин может себе такое позволить и сейчас, если у него появится соответствующее желание.
Можно предположить, что многие вопросы российско-китайских отношений, включая торговлю, так или иначе будут затронуты во время визита в Китай Владимира Путина. Путин и Си наверняка обсудят между собой многие сложные темы, чтобы найти выход из противоречий.
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Как раз сегодня по итогам поездки в КНР Сергея Лаврова российский МИД подтвердил, что Путина ждут с государственным визитом в Китае в этом году.
"Китайский лидер приветствовал прибытие Сергея Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику, дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой ситуации в мире, обозначил готовность к дальнейшему наращиванию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Россией", – отметили по этому поводу в "Рейтерс".
Одним словом, экономические и политические отношения КНР и РФ настолько серьезны и демонстрируют такой быстрый рост, что частная проблематика блокирования транзакций в отдельно взятой отрасли производства физически не способна подорвать взаимодействие двух огромных сопредельных стран, каждая из которых занята проблемой защиты своего суверенитета от посягательств США.
Нужные машины все равно будут работать, несмотря на все происки и помехи.