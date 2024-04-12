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В Москве взорвали машину экс-сотруника СБУ Василия Прозорова, он госпитализирован

В Москве взорвали машину экс-сотруника СБУ Василия Прозорова, он госпитализирован - 12.04.2024 Украина.ру

В Москве взорвали машину экс-сотруника СБУ Василия Прозорова, он госпитализирован

Владельцем взорванного в Москве внедорожника оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), руководитель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров. Об этом сообщил телеграм-канал "112"

2024-04-12T15:26

2024-04-12T15:26

2024-04-12T15:26

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Утром 12 апреля на севере Москвы подорвали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Его владельцем оказался Василий Прозоров. В Сети опубликовали первые минуты после взрыва."Василий в шоковом состоянии сидит на заднем бампере своего авто. Позже врачи диагностируют у него рваную рану ноги", - говорится в сообщении. Экс-офицер СБУ госпитализирован. Следователи оцепили место происшествия и продолжают собирать улики на месте преступления.Около года назад на Василия Прозорова уже планировалось покушение. Он проживал на тот момент в Бердянске. Группа диверсантов получила задание на его ликвидацию после пресс-конференции, на которой Прозоров разоблачил деятельность СБУ. Диверсанты подготовили тайник со всем необходимым для покушения – взрывное устройство, мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, одна граната РГО. Несостоявшихся киллеров тогда задержали российские спецслужбы.Мужчина несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого, по его собственным словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

https://ukraina.ru/20231207/1051819967.html

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новости, москва, бердянск, россия, василий прозоров, сбу, следователи