В Москве взорвали машину экс-сотруника СБУ Василия Прозорова, он госпитализирован - 12.04.2024 Украина.ру
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В Москве взорвали машину экс-сотруника СБУ Василия Прозорова, он госпитализирован
В Москве взорвали машину экс-сотруника СБУ Василия Прозорова, он госпитализирован - 12.04.2024 Украина.ру
В Москве взорвали машину экс-сотруника СБУ Василия Прозорова, он госпитализирован
Владельцем взорванного в Москве внедорожника оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), руководитель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров. Об этом сообщил телеграм-канал "112"
2024-04-12T15:26
2024-04-12T15:26
новости
москва
бердянск
россия
василий прозоров
сбу
следователи
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Утром 12 апреля на севере Москвы подорвали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Его владельцем оказался Василий Прозоров. В Сети опубликовали первые минуты после взрыва."Василий в шоковом состоянии сидит на заднем бампере своего авто. Позже врачи диагностируют у него рваную рану ноги", - говорится в сообщении. Экс-офицер СБУ госпитализирован. Следователи оцепили место происшествия и продолжают собирать улики на месте преступления.Около года назад на Василия Прозорова уже планировалось покушение. Он проживал на тот момент в Бердянске. Группа диверсантов получила задание на его ликвидацию после пресс-конференции, на которой Прозоров разоблачил деятельность СБУ. Диверсанты подготовили тайник со всем необходимым для покушения – взрывное устройство, мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, одна граната РГО. Несостоявшихся киллеров тогда задержали российские спецслужбы.Мужчина несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого, по его собственным словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.
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новости, москва, бердянск, россия, василий прозоров, сбу, следователи
Новости, Москва, Бердянск, Россия, Василий Прозоров, СБУ, следователи

В Москве взорвали машину экс-сотруника СБУ Василия Прозорова, он госпитализирован

15:26 12.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкП/к по событиям на постмайданной Украине
П/к по событиям на постмайданной Украине - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Владельцем взорванного в Москве внедорожника оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), руководитель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров. Об этом сообщил телеграм-канал "112"
Утром 12 апреля на севере Москвы подорвали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Его владельцем оказался Василий Прозоров. В Сети опубликовали первые минуты после взрыва.
"Василий в шоковом состоянии сидит на заднем бампере своего авто. Позже врачи диагностируют у него рваную рану ноги", - говорится в сообщении.
Экс-офицер СБУ госпитализирован. Следователи оцепили место происшествия и продолжают собирать улики на месте преступления.
© 112 телеграм-канал скриншотв иедо
© 112 телеграм-канал скриншотв иедо
Около года назад на Василия Прозорова уже планировалось покушение. Он проживал на тот момент в Бердянске. Группа диверсантов получила задание на его ликвидацию после пресс-конференции, на которой Прозоров разоблачил деятельность СБУ.
Диверсанты подготовили тайник со всем необходимым для покушения – взрывное устройство, мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, одна граната РГО. Несостоявшихся киллеров тогда задержали российские спецслужбы.
Мужчина несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого, по его собственным словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.
© 112 телеграм-канал
© 112 телеграм-канал
кива - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря 2023, 10:51
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НовостиМоскваБердянскРоссияВасилий ПрозоровСБУследователи
 
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Заголовок открываемого материала
15:26В Москве взорвали машину экс-сотруника СБУ Василия Прозорова, он госпитализирован
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