https://ukraina.ru/20240412/1054472943.html
"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь
"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь - 12.04.2024 Украина.ру
"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 апреля в своем телеграм-канале рассказал о доплатах для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии фронта
2024-04-12T13:07
2024-04-12T13:07
2024-04-12T13:07
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украина
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
верховная рада
оплата
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"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и правительства сегодня установили доплату в размере 70 тысяч гривен (почти 166 тысяч рублей)...", - указал премьер. Он подчеркнул, что единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения боевых заданий на передовой линии фронта. Накануне бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут признал, что у украинских военных "безграничные потребности всего".По его словам, бойцы - потребность ВСУ номер один. Что касается вооружения, украинцам необходимы "боеприпасы всех номенклатур, минометные мины, дальнобойные средства поражения тактического, оперативно-тактического и, желательно, стратегического уровней". Кроме того, ВСУ необходима бронетехника, БТР и БМП, а также медико-эвакуационный транспорт и средства РЭБ.
https://ukraina.ru/20240402/1054254064.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, новости, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, верховная рада, оплата
ВСУ, Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, оплата
"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 апреля в своем телеграм-канале рассказал о доплатах для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии фронта
"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и правительства сегодня установили доплату в размере 70 тысяч гривен (почти 166 тысяч рублей)...", - указал премьер.
Он подчеркнул, что единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения боевых заданий на передовой линии фронта.
Накануне бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут признал, что у украинских военных "безграничные потребности всего".
По его словам, бойцы - потребность ВСУ номер один. Что касается вооружения, украинцам необходимы "боеприпасы всех номенклатур, минометные мины, дальнобойные средства поражения тактического, оперативно-тактического и, желательно, стратегического уровней". Кроме того, ВСУ необходима бронетехника, БТР и БМП, а также медико-эвакуационный транспорт и средства РЭБ.