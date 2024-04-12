"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь - 12.04.2024 Украина.ру
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"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь
"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь - 12.04.2024 Украина.ру
"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 апреля в своем телеграм-канале рассказал о доплатах для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии фронта
2024-04-12T13:07
2024-04-12T13:07
всу
новости
украина
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
верховная рада
оплата
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"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и правительства сегодня установили доплату в размере 70 тысяч гривен (почти 166 тысяч рублей)...", - указал премьер. Он подчеркнул, что единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения боевых заданий на передовой линии фронта. Накануне бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут признал, что у украинских военных "безграничные потребности всего".По его словам, бойцы - потребность ВСУ номер один. Что касается вооружения, украинцам необходимы "боеприпасы всех номенклатур, минометные мины, дальнобойные средства поражения тактического, оперативно-тактического и, желательно, стратегического уровней". Кроме того, ВСУ необходима бронетехника, БТР и БМП, а также медико-эвакуационный транспорт и средства РЭБ.
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всу, новости, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, верховная рада, оплата
ВСУ, Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, оплата

"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь

13:07 12.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 апреля в своем телеграм-канале рассказал о доплатах для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии фронта
"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и правительства сегодня установили доплату в размере 70 тысяч гривен (почти 166 тысяч рублей)...", - указал премьер.
Он подчеркнул, что единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения боевых заданий на передовой линии фронта.

Накануне бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут признал, что у украинских военных "безграничные потребности всего".
По его словам, бойцы - потребность ВСУ номер один. Что касается вооружения, украинцам необходимы "боеприпасы всех номенклатур, минометные мины, дальнобойные средства поражения тактического, оперативно-тактического и, желательно, стратегического уровней". Кроме того, ВСУ необходима бронетехника, БТР и БМП, а также медико-эвакуационный транспорт и средства РЭБ.
ВСУ АТО боеприпасы патроны пули - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 13:00
Сдавшиеся украинцы, нехватка боеприпасов, дело на экс-советника ОП. Главное на Украине на 13:00 2 апреля
 
ВСУНовостиУкраинаДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныВерховная Радаоплата
 
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