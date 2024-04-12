https://ukraina.ru/20240412/1054472943.html

"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь

"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь - 12.04.2024 Украина.ру

"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 апреля в своем телеграм-канале рассказал о доплатах для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии фронта

2024-04-12T13:07

2024-04-12T13:07

2024-04-12T13:07

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вооруженные силы украины

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оплата

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"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и правительства сегодня установили доплату в размере 70 тысяч гривен (почти 166 тысяч рублей)...", - указал премьер. Он подчеркнул, что единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения боевых заданий на передовой линии фронта. Накануне бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут признал, что у украинских военных "безграничные потребности всего".По его словам, бойцы - потребность ВСУ номер один. Что касается вооружения, украинцам необходимы "боеприпасы всех номенклатур, минометные мины, дальнобойные средства поражения тактического, оперативно-тактического и, желательно, стратегического уровней". Кроме того, ВСУ необходима бронетехника, БТР и БМП, а также медико-эвакуационный транспорт и средства РЭБ.

https://ukraina.ru/20240402/1054254064.html

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всу, новости, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, верховная рада, оплата